El eclipse solar más largo del siglo que no se repetirá en 157 años: dónde verlo y cómo prepararse

El evento astronómico genera expectativas y mitos, mientras los expertos destacan la importancia de la seguridad visual y la correcta observación del fenómeno. (Ilustración: Jesús Aviles)

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 será el más largo del siglo XXI, con una duración máxima de seis minutos y 23 segundos en el punto de totalidad ubicado en el valle del Nilo, en Egipto. Según la NASA, este fenómeno no se repetirá con características similares hasta 2183, dentro del ciclo astronómico conocido como serie de Saros, que regula la periodicidad de los eclipses solares.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone de forma exacta entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar sobre una franja específica de la superficie terrestre. No es un fenómeno infrecuente en términos absolutos —se produce en algún lugar del planeta cada 18 meses aproximadamente—, pero la combinación de duración, trayectoria y condiciones de observación convierte al de 2027 en un evento excepcional. La mayoría de los eclipses totales dura entre uno y cuatro minutos. Que este alcance casi seis minutos y medio lo sitúa en una categoría aparte.

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Esta ilustración visualiza el anticipado eclipse solar total de 2027, el más largo del siglo, mostrando su trayectoria sobre regiones de Europa, África y Oriente Medio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué este eclipse es el más largo del siglo?

La duración de un eclipse total depende de la posición relativa de la Luna respecto a la Tierra en su órbita elíptica. Cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano a nuestro planeta —el perigeo—, su disco aparente en el cielo es más grande y tarda más tiempo en cruzar frente al Sol. En agosto de 2027, la Luna estará cerca del perigeo y el Sol cerca del apogeo, es decir, en su punto más alejado de la Tierra, lo que reduce el tamaño aparente del astro. Esta combinación amplía al máximo la duración de la sombra lunar sobre la superficie terrestre.

El eclipse más largo del siglo XX fue el del 11 de julio de 1991, con seis minutos y 53 segundos, observable desde México y Hawái. El del 8 de abril de 2024, que cruzó Estados Unidos, México y Canadá, alcanzó un máximo de cuatro minutos y 28 segundos. El de 2027 superará esa marca con holgura y será el más extenso hasta 2114, según los datos confirmados por la NASA y el portal especializado National Eclipse.

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La infografía detalla el eclipse solar total de 2027, el más largo del siglo con 6 minutos y 23 segundos de duración máxima, su ruta por Europa, África y Medio Oriente, y los fenómenos visuales y científicos asociados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón por la que no se repetirá en 157 años responde al ciclo de Saros, una periodicidad de 18 años, 11 días y ocho horas que rige la recurrencia de los eclipses. Cada ciclo produce un eclipse en condiciones similares, pero no idénticas: la trayectoria se desplaza y la duración varía. Para que vuelvan a alinearse las mismas condiciones geométricas que producen una totalidad de esta magnitud, el ciclo debe repetirse varias veces. Los cálculos astronómicos sitúan ese punto en 2183.

La trayectoria y los mejores puntos de observación

La franja de totalidad tendrá aproximadamente 258 kilómetros de ancho y 15.000 de largo. Comenzará en el océano Atlántico, cruzará el norte de España —con el País Vasco y Álava entre los puntos más favorables de Europa—, continuará por Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, y terminará en el océano Índico.

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La duración excepcional del eclipse solar de 2027 se debe a la posición cercana del perigeo de la Luna y el apogeo del Sol.

Luxor, en Egipto, será el epicentro del fenómeno: allí la totalidad alcanzará los seis minutos y 23 segundos exactos. En España, el eclipse no volverá a verse en esa región hasta 2183, lo que convierte la fecha en una oportunidad generacional para los observadores de la península ibérica. En el resto de Europa, África y el Medio Oriente, el fenómeno será visible en forma parcial. Desde Estados Unidos, solo algunos puntos del estado de Maine, en el extremo noreste, podrán apreciar una fase parcial entre las 5:14 y las 5:19 de la mañana, hora del este, con el Sol cerca del horizonte.

Los fenómenos visuales que acompañan la totalidad

Los minutos de oscuridad total concentran una serie de efectos que no se producen en ningún otro fenómeno astronómico observable a simple vista. Segundos antes de que la Luna cubra completamente el Sol, aparecen las Perlas de Baily: destellos de luz generados cuando los rayos solares atraviesan los valles y cráteres del borde lunar. El efecto dura apenas segundos y precede al momento más fotografiado de cualquier eclipse total: el Anillo de diamante, un único punto de luz brillante que persiste un instante antes de que comience la oscuridad completa.

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El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 será el más largo del siglo XXI, alcanzando seis minutos y 23 segundos en Egipto.

Durante la totalidad, el cielo adopta un tono crepuscular profundo, no la oscuridad absoluta de la noche, sino un azul oscuro intenso producido por la dispersión de la luz en las capas altas de la atmósfera. En el horizonte, en todas las direcciones, se produce el efecto conocido como puesta de sol en 360 grados: los colores del amanecer y el atardecer rodean al observador simultáneamente. La temperatura desciende varios grados en cuestión de minutos y muchas especies animales reaccionan como si cayera la noche, alterando sus ciclos de actividad.

El fenómeno más relevante para la ciencia es la aparición de la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, normalmente invisible por el resplandor del astro. Durante la totalidad, la corona brilla alrededor del disco negro de la Luna con una estructura de filamentos y arcos que varía en cada ciclo solar. La duración excepcional del eclipse de 2027 ofrecerá a los astrónomos un tiempo de exposición inédito para estudiar su estructura y comportamiento, con instrumentos desplegados a lo largo de toda la franja de totalidad.

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Astrónomos y aficionados se preparan para uno de los eventos astronómicos más impresionantes, prometiendo oscurecer cielos y revelar la majestuosidad del cosmos. FOTO: NASA

Qué significan los eclipses para la ciencia y la cultura

Los eclipses solares totales han sido determinantes en la historia de la astronomía. En 1919, el astrónomo británico Arthur Eddington utilizó uno para confirmar la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, al medir la desviación de la luz de estrellas cercanas al Sol durante la totalidad. Desde entonces, cada eclipse total representa una oportunidad para obtener datos sobre la corona solar, las erupciones solares y la interacción entre el campo magnético del Sol y el espacio interplanetario.

Para las culturas antiguas, los eclipses fueron fenómenos de profundo significado simbólico. Civilizaciones de Mesopotamia, China, Mesoamérica y Egipto los registraron con precisión y los interpretaron como mensajes o advertencias. Los babilonios fueron los primeros en identificar el ciclo de Saros, hace más de 2.500 años, lo que les permitió predecir eclipses futuros con notable exactitud.

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La excepcional duración del eclipse solar permitirá a los astrónomos estudiar la corona solar con detalles inéditos.

Cómo observarlo de forma segura

La única fase del eclipse durante la cual es seguro mirar al Sol sin protección es la totalidad estricta, cuando el disco lunar cubre completamente el astro. En todos los demás momentos —antes, durante las fases parciales y después— es imprescindible el uso de gafas con certificación ISO 12312-2, el estándar internacional para filtros de observación solar. La radiación solar puede provocar daños irreversibles en la retina en cuestión de segundos, incluso cuando el Sol está casi completamente cubierto. Los telescopios y cámaras fotográficas también requieren filtros específicos para la observación directa.

Para observar de forma segura el eclipse solar de 2027, es indispensable utilizar gafas con certificación ISO 12312-2 excepto durante la totalidad. (AP Foto/Eric Gay)

El eclipse de 2026 y los próximos fenómenos

El de 2027 no será el primer eclipse total del período. El 12 de agosto de 2026 se producirá otro con visibilidad en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y partes de Portugal. Ese evento servirá de antesala y de ensayo logístico para los miles de observadores que ya planean desplazarse a la franja de totalidad de 2027. El 26 de enero de 2028 está previsto además un eclipse parcial que completará una secuencia de fenómenos astronómicos excepcionales en menos de tres años.

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