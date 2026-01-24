Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¡Sábado de vóley! Alianza Lima choca contra Circolo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

08:17 hs

Así llega Alianza Lima a la tercera fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima atraviesa una situación singular en la presente temporada. A pesar de contar con un equipo compuesto por figuras destacadas, el club ha mostrado una tendencia a la irregularidad, evidenciada en los marcadores ajustados de sus encuentros recientes.

En su debut, Alianza Lima logró imponerse ante Rebaza Acosta con un resultado de 3-1. Sin embargo, el hecho más relevante del partido fue que el conjunto rival consiguió arrebatarle un set, mostrando un desempeño destacado que puso en aprietos al plantel aliancista.