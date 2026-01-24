Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¡Sábado de vóley! Alianza Lima choca contra Circolo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Alianza Lima atraviesa una situación singular en la presente temporada. A pesar de contar con un equipo compuesto por figuras destacadas, el club ha mostrado una tendencia a la irregularidad, evidenciada en los marcadores ajustados de sus encuentros recientes.
En su debut, Alianza Lima logró imponerse ante Rebaza Acosta con un resultado de 3-1. Sin embargo, el hecho más relevante del partido fue que el conjunto rival consiguió arrebatarle un set, mostrando un desempeño destacado que puso en aprietos al plantel aliancista.
La paridad se acentuó en el enfrentamiento contra Atlético Atenea, donde el sexteto de Facundo Morando se vio exigido al máximo. El partido se resolvió con un marcador de 3-2, tras un desarrollo sumamente equilibrado en el rival compitió de igual a igual y se mantuvo cerca de forzar una definición aún más apretada.
El Circolo Sportivo Italiano ha iniciado la segunda parte de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con resultados adversos, encadenando derrotas en sus primeros compromisos. En su debut, el equipo perdió por 2-3 ante Regatas Lima en un partido de alta exigencia, mostrando dificultades para cerrar los sets.
Posteriormente, el conjunto enfrentó al Deportivo Géminis, cayendo de manera contundente por 3-0, resultado que generó incomodidad en la interna del club de Pueblo Libre.
La seguidilla de resultados negativos ha generado un clima de preocupación en el entorno de Circolo Sportivo Italiano. El desempeño del equipo ha puesto en tela de juicio el trabajo del entrenador Marcos Blanco.
Se podrá seguir el apasionante cruce por Latina Televisión. La señal estará disponible tanto a través de la señal abierta como en el sitio web y la aplicación oficial de la cadena, lo que permitirá que el público disfrute de cada encuentro sin costo alguno.
Además, Infobae Perú brindará actualizaciones en tiempo real sobre los duelos más esperados de la jornada e irá reflejando los cambios en la tabla de posiciones, para que los seguidores puedan realizar un seguimiento puntual del avance de la competencia.
El lance es uno de los más esperados de la tercera jornada de la fase dos en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El choque se disputará este sábado 24 de enero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
La programación aborda diferentes horarios para los países de la región. En Perú, Colombia y Ecuador, la acción comenzará a las 14:00 horas. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 15:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 16:00 horas.