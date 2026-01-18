Perú Deportes

Deportivo Wanka vs Túpac Amaru EN VIV0: punto a punto, partido por la primera fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Las dos escuadras saldrán en búsqueda de la victoria para no quedar relegadas en la tabla del pequeño certamen por la permanencia o ascenso. Sigue todas las incidencias

Guardar

En pocas líneas:

    17:51 hsHoy

    PRIMER SET: Túpac Amaru se pene en ventaja 22 a 21 y Deportivo Wanka pide Tiempo Técnico

    17:46 hsHoy

    PRIMER SET: Wanka saca diferencia y gana 19 a 17. Piden tiempo técnico

    17:45 hsHoy

    PRIMER SET: Tercer punto de Valentina Gabidia de Túpac Amaru y van 15 a 15

    17:42 hsHoy

    PRIMER SET: Túpac Amaru comente varios errores en los saques y el encuentro va 12 a 14 a favor del Wanka

    17:40 hsHoy

    PRIMER SET: Nuevo empate, punto de la uruguaya Maria Isabel de Túpac Amaru y se pone 10 a 10 el encuentro

    17:39 hsHoy

    PRIMER SET: Mate por el centro de Túpac Amaru e igualan 8 a 8

    17:37 hsHoy

    PRIMER SET El encuentro se hace parejo y Túpac Amaru se pone a uno del Wanka y va 6 a 7

    17:35 hsHoy

    PRIMER SET Deportivo Wanka aplía la ventaja a 6 a 2

    17:34 hsHoy

    PRIMER SET Ana Sofía Miranda de Túpac Amaru descuenta y va 2 a 5

    17:34 hsHoy

    PRIMER SET Deportivo Wanka se pone en ventaja y ya gana 3 a 0

    Temas Relacionados

    Deportivo WankaTúpac AmaruLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

