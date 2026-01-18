Deportivo Wanka vs Túpac Amaru EN VIV0: punto a punto, partido por la primera fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

PRIMER SET El encuentro se hace parejo y Túpac Amaru se pone a uno del Wanka y va 6 a 7

PRIMER SET : Mate por el centro de Túpac Amaru e igualan 8 a 8

PRIMER SET : Nuevo empate, punto de la uruguaya Maria Isabel de Túpac Amaru y se pone 10 a 10 el encuentro

PRIMER SET : Túpac Amaru comente varios errores en los saques y el encuentro va 12 a 14 a favor del Wanka

