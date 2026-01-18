Deportivo Wanka vs Túpac Amaru EN VIV0: punto a punto, partido por la primera fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

PRIMER SET: Túpac Amaru se pene en ventaja 22 a 21 y Deportivo Wanka pide Tiempo Técnico
PRIMER SET: Wanka saca diferencia y gana 19 a 17. Piden tiempo técnico
PRIMER SET: Tercer punto de Valentina Gabidia de Túpac Amaru y van 15 a 15
PRIMER SET: Túpac Amaru comente varios errores en los saques y el encuentro va 12 a 14 a favor del Wanka
PRIMER SET: Nuevo empate, punto de la uruguaya Maria Isabel de Túpac Amaru y se pone 10 a 10 el encuentro
PRIMER SET: Mate por el centro de Túpac Amaru e igualan 8 a 8
PRIMER SET El encuentro se hace parejo y Túpac Amaru se pone a uno del Wanka y va 6 a 7
PRIMER SET Deportivo Wanka aplía la ventaja a 6 a 2
PRIMER SET Ana Sofía Miranda de Túpac Amaru descuenta y va 2 a 5
PRIMER SET Deportivo Wanka se pone en ventaja y ya gana 3 a 0