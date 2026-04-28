Yoshimar Yotún explicó por qué nunca jugó por Alianza Lima ni Universitario: “No me quedé con las ganas de jugar”

El mediocampista de la selección peruana reveló que, pese al interés de Alianza Lima y Universitario de Deportes en distintos momentos, prefirió siempre mantener su carrera en Sporting Cristal, club con el que siente total identificación desde sus inicios (Facebook / Sportin Cristal)

Sin pelos en la lengua. Yoshimar Yotún abordó públicamente los motivos por los cuales no llegó a vestir la camiseta de ninguno de los dos equipos más populares del fútbol peruano, a pesar de haber recibido interés de ambas instituciones en distintos momentos de su carrera.

El volante, actualmente referente de Sporting Cristal y de la selección nacional, aclaró que en ambas situaciones siempre hubo factores contractuales o personales que impidieron la concreción de los traspasos, reafirmando que su prioridad ha sido siempre el club rimense.

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Durante una entrevista en el pódcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán, Yotún relató que su trayectoria pudo haber tomado otro rumbo desde las divisiones menores, pero las circunstancias y decisiones personales lo mantuvieron en Sporting Cristal.

El futbolista expresó que nunca se quedó con la inquietud de jugar en Alianza Lima o Universitario de Deportes, pues siente un fuerte sentido de pertenencia hacia el club celeste. “Yo a Alianza Lima lo respeto, pero no me quedé con las ganas de jugar”, aseguró el mediocampista, dejando claro que sus aspiraciones profesionales siempre estuvieron alineadas con Sporting Cristal.

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Interés de Alianza Lima

En sus primeros años, Yoshimar Yotún estuvo en la órbita de Alianza Lima, pero el interés nunca se tradujo en una oferta formal que cambiara su destino. (YouTube / Enfocados)

Yotún detalló que durante su etapa juvenil existió la posibilidad de sumarse a las filas de Alianza Lima. Según explicó, el entonces entrenador Néstor Bonillo mostró entusiasmo por integrarlo al equipo, aunque la opción no llegó a formalizarse. “Cuando estaba el profe Néstor también, creo que fue en esa época que Alianza Lima me quería. Te voy a ser sincero, no había un papel, pero sí el profe’ Néstor estaba muy interesado, emocionado en que pueda ir a Alianza Lima, pero después no pasó más”, manifestó el futbolista en la conversación.

El propio Yotún subrayó que, a pesar de ese acercamiento, nunca existió una propuesta formal que llegara a materializarse. “No me quedé con ganas de ir a Alianza, yo los respeto, pero no, en ningún momento”, puntualizó el mediocampista. Esta declaración reforzó la percepción de que el interés por parte del club victoriano no se tradujo en una negociación concreta, lo que permitió que su desarrollo profesional continuara en Sporting Cristal.

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La propuesta de Universitario de Deportes y su decisión

La opción de Universitario apareció en un momento clave, aunque Yotún dejó claro que su prioridad contractual y deportiva siempre estuvo ligada a Cristal. (Facebook / Sportin Cristal)

El año 2024 marcó otro capítulo en la carrera de Yoshimar Yotún. En ese momento, Jean Ferrari, directivo de Universitario de Deportes, intentó sumarlo a las filas del cuadro crema. Sin embargo, Yotún señaló que aún tenía vínculo contractual vigente con Sporting Cristal, lo que imposibilitó cualquier avance en las negociaciones. “En 2024 me quiso llevar a Universitario de Deportes, pero justo ahí me quedaba un año de contrato con Sporting Cristal, no estaba libre. Mi primera opción siempre fue Cristal”, explicó el jugador.

De acuerdo con Yotún, ni siquiera llegó a revisar los términos económicos de la oferta porque su prioridad siempre estuvo clara. “No sé, lo que pasa es que nunca vi números, entonces, en realidad siempre mi prioridad fue Sporting Cristal”, enfatizó el mediocampista, quien reiteró que no tuvo interés en cambiar de camiseta pese a la relevancia de Universitario en el fútbol peruano.

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Identidad celeste

Su postura refleja una lealtad poco común en el fútbol moderno, donde Yotún priorizó historia y vínculo emocional sobre eventuales cambios de camiseta. (Facebook / Sportin Cristal)

Más allá de los acercamientos de Alianza Lima y Universitario de Deportes, Yoshimar Yotún afirmó que nunca contempló seriamente la posibilidad de dejar Sporting Cristal, club en el que se formó y del que es referente. “La ‘U’ y Alianza son grandes equipos, pero no es que me hubiese gustado. No es que yo le diga a mi representante que quiera jugar ahí. Ya no, ya no pues. Ni por candela, ya no. Yo soy celeste cerrado”, declaró el futbolista, reafirmando su identificación absoluta con el conjunto rimense.

En sus declaraciones, Yotún también reconoció el prestigio y la historia de los clubes que lo buscaron, aunque dejó claro que su lealtad a Sporting Cristal ha sido determinante en cada una de las decisiones tomadas a lo largo de su carrera. El volante celeste, además, recordó que antes de su paso internacional por el Malmö FF de Suecia, existió un intento de sumarlo a la Universidad César Vallejo, pero optó por la experiencia europea.

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La postura de Yotún, respaldada por sus palabras y el desarrollo de su carrera, ha generado reacciones entre los seguidores de Sporting Cristal, quienes valoran su compromiso con los colores del club, así como entre los aficionados de los otros equipos, que han interpretado sus declaraciones como un gesto de transparencia y respeto hacia el fútbol peruano.