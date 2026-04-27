Flor Vigna cumplió su sueño y se consagró campeona de boxeo en México: “Me abrazaron cuando no tenía ganas de vivir”

Este video documenta la presentación de Flor Vigna en el evento Supernova Génesis celebrado en México. Un grupo de bailarines la acompaña realizando coreografías. (Crédito Netflix)

Hubo una noche en la que todo pareció condensarse en un mismo latido: el deporte, la revancha íntima, el espectáculo y la emoción desnuda. En la imponente Arena Ciudad de México, ante miles de personas y con transmisión global a través de Netflix, Flor Vigna escribió una de esas páginas que exceden un resultado deportivo. Porque no fue solo una victoria por decisión unánime frente a la mexicana Alana Flores en el combate estelar de Supernova Génesis 2026: fue una conquista personal.

Con determinación, resistencia y una energía que pareció no agotarse nunca, la artista argentina le arrebató el invicto a la influencer y boxeadora mexicana, dominó buena parte de los asaltos y se quedó con el cinturón de campeonato en una pelea cargada de tensión, simbolismo y emociones cruzadas.

Pero la historia había empezado mucho antes del primer campanazo. Fiel a su ADN multifacético, Flor convirtió su ingreso al ring en un manifiesto. Desplegó una entrada desbordante de energía y transformó la previa en un show. Ya lo había anticipado en sus redes: iba a ser “algo de locos”. Y lo fue. La artista apareció como performer y se quedó como guerrera.

Este video presenta un combate de boxeo femenino entre Flor Vigna y Alana Flores. El evento, denominado Supernova Génesis, se realizó en México. (Crédito Netflix)

Después, con los guantes puestos, fue otra versión de sí misma. Enfrente estaba Alana, decidida a defender su corona. Del otro lado, una Flor que parecía pelear también contra sus propias sombras.

El combate fue intenso, de intercambio cerrado, de momentos ásperos, de estudio y ofensiva. Cuatro rounds donde cada una persiguió un único objetivo. La mexicana, sostener su reinado. La argentina, coronarse. Y esa corona terminó en manos de Vigna.

La escena tuvo todavía más dimensión porque venía precedida por días de tensión. En los careos hubo cruces, reproches y advertencias. Flores incluso había manifestado su preocupación por lo que consideraba un estilo “sucio” de pelea por parte de Vigna. Las conferencias habían escalado en provocaciones. Parecía haber una rivalidad sin retorno. Sin embargo, algo cambió.

Las boxeadoras Flor Vigna y Alana Flores se miran fijamente mientras se saludan en el ring durante el evento Supernova Génesis México. ((Netflix))

Durante el pesaje oficial del 25 de abril, luego de una mirada desafiante sostenida por largos segundos, ambas rompieron el guion: se abrazaron. Un gesto inesperado que dejó atrás insultos, chicanas y sospechas. Y tras la batalla, ese respeto quedó sellado definitivamente. Porque después de los golpes llegó la emoción.

Con el cinturón en sus manos y la voz quebrada, Flor pronunció uno de los discursos más conmovedores de la noche y abrió una herida íntima que hasta entonces había permanecido en silencio.

“Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país por cumplir varios sueños, ustedes México me abrazaron en un momento que yo no tenía ganas de vivir”, confesó, entre lágrimas.

Flor Vigna celebra su victoria en el evento Supernova Génesis México, levantando sus cinturones de campeonato mientras es cargada por un hombre en el ring. ((Netflix))

Y profundizó, en una revelación que atravesó el estadio: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos. Así que gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste”.

No era solo una campeona celebrando. Era una mujer narrando cómo sobrevivió. El público respondió con ovación. México, ese país que Flor mencionó como refugio, la devolvía convertida en heroína.

Pero la noche tenía reservado otro momento inolvidable. Tras la derrota, Alana Flores sorprendió al confirmar que había sido su última pelea profesional y anunció oficialmente su retiro del boxeo.

Flor Vigna se dirige al público con un micrófono en el centro de un cuadrilátero. La atleta, con cabello rojo trenzado en una coleta, exhibe un cinturón de campeonato con la inscripción 'Supernova' y 'Flor'. (Crédito: Netflix)

En el centro del ring, todavía agitada, compartió un mensaje cargado de sensibilidad sobre el lugar que el deporte ocupó en su vida.

“En estos dos años he aprendido que cada persona en este deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable. No es un estilo de vida que yo pueda llevar. Me enamoré del boxeo porque el boxeo me encontró en un momento donde me salvó la vida”, dijo. Sus palabras transformaron una despedida en una confesión.

Luego agregó: “Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Si tienes una meta, nunca te rindas”.

Y fue todavía más lejos en una reflexión que resonó más allá del deporte: “No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona, solo sélo y ya. Los sueños más auténticos se construyen en noches silenciosas y esfuerzos que nadie ve”.

Flor Vigna celebra con euforia su victoria en el Supernova Génesis México, levantando el brazo junto al árbitro tras un emocionante combate contra Alana Flores. ((Netflix))

Antes de dejar el ring, llegó el cierre más emotivo: “Nunca entenderán el dolor que tomó desarrollar esta calma. Gracias, eternamente gracias a todas las personas que confiaron en mí. Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Muchas felicidades, Flor”.

Entonces volvió a ocurrir el abrazo. Ya no como gesto protocolar, como reconocimiento, como síntesis, como el final perfecto para una pelea que empezó con sospechas y terminó en respeto.

La imagen quedó suspendida como postal de la noche: Flor Vigna con el cinturón, quebrada de emoción; Alana Flores despidiéndose del boxeo; dos mujeres que habían llegado para enfrentarse y terminaron honrándose.

Supernova Génesis 2026 entregó un combate memorable. Pero también dejó una historia de redención, de retiro, de supervivencia. Y en esa historia, Flor Vigna no solo ganó una corona, ganó algo mucho más profundo: se encontró a sí misma.