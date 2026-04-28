Teófilo Cubillas inmortal: incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional en la categoría Decano

Teófilo Cubillas es el mejor futbolista de todos los tiempos en Perú. - Crédito: AFP

Teófilo Cubillas, el mejor futbolista de la historia del Perú, ha sido investido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Durante el proceso de la Generación 2026, que reunió a periodistas y exfutbolistas en la localidad de Pachuca, en México, se ha elegido al ‘Nene’ como una de las 18 nuevas personalidades que ingresarán al olimpo.

“Mediocampista ofensivo peruano. Pasó por las filas del Alianza Lima y Porto, entre otros. En su palmarés cuenta con 3 ligas peruanas y 1 Copa. Fue campeón de la Copa América en 1975. Disputó las Copas del Mundo de México 1970 y Argentina 1978, donde se consolidó como uno de los máximos goleadores históricos con 10 anotaciones”, se consigna en la votación 2026.

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