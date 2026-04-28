Roberto Sánchez toma distancia de Antauro Humala y admite que rechaza sus propuestas: “Son sus ideas, no el programa de JPP”

Sánchez precisó que Antauro Humala participó como aliado solo en la primera vuelta y que Juntos por el Perú solo comparte una mínima parte de las propuestas de su partido

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), tomó distancia este lunes de Antauro Humala y manifestó su rechazo a propuestas consideradas radicales, como el “fusilamiento” de expresidentes por corrupción o la “expropiación de medios de comunicación”.

“Él es un compañero, un amigo, y ha sido invitado a este bloque en la primera vuelta. A través de su partido, tiene 20 propuestas, y nosotros compartimos de ellas cuatro o cinco, donde hemos hecho un punto común”, declaró al ser consultado sobre el hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el programa digital El diario de Curwen.

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Humala, quien se ha dejado ver a su lado durante la recta final de la campaña, cumplió 17 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, tras su participación en el denominado “Andahuaylazo”, un levantamiento contra el gobierno de Alejandro Toledo del que expresó sentirse “muy orgulloso” al dejar la prisión.

“Son sus ideas. No es de la propuesta del programa que estamos levantando. Cada quien es, diríamos en estos momentos, responsable de lo que dice”, agregó Sánchez. Consultado por propuestas concretas como el fusilamiento de expresidentes o de corruptos, respondió de forma categórica: “No, no estoy de acuerdo. Yo, además, soy un provida. No puedo estar de acuerdo con la pena de muerte”.

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Sánchez defendió el derecho de Antauro Humala a reivindicarse políticamente tras cumplir su condena y sostuvo que las ideas deben confrontarse en el plano democrático

En relación con la expropiación de canales de televisión nacionales, el candidato también se mostró contrario: “Nosotros no vamos a expropiar, en coherencia al gobierno del presidente Pedro Castillo ni un sueño, ni una voluntad, ni una pesadilla, ni mucho menos, pues la propiedad”, afirmó.

Sobre su posición sobre los migrantes venezolanos, Sánchez rechazó la posibilidad de establecer campos para refugiados, como planteó en el pasado el exmilitar. “Imposible. Nosotros somos más bien amigos de América Latina”, dijo. Y respecto a la comunidad LGTBIQ+, aseguró ser “cero discriminación”.

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A pesar de esas discrepancias, el candidato expresó que Humala ya cumplió “su deuda a la justicia” y ahora “tiene el derecho de reivindicarse y de hacer política”, por lo cual no lo vetaría, ya que considera “que las ideas se discuten con ideas”.

Con más del 96 % de los votos escrutados, Sánchez se consolida como el principal adversario de Keiko Fujimori para la segunda vuelta presidencial, superando por un estrecho margen a Rafael López Aliaga

Escrutinio

En el conteo de votos de la segunda vuelta de las elecciones generales del 12 de abril, Sánchez mantiene una ventaja de 22.685 votos en el segundo lugar sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular), consolidándose como el virtual rival de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el balotaje del próximo 7 de junio.

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Con el 96,05 % de los votos escrutados, el líder de JPP alcanza el 12,04 % del sufragio (1.943.617 votos ), mientras el exalcalde de Lima registra un 11,89 % (1.920.932 votos), y Fujimori lidera con el 17,07 % (2.755.601 votos).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado 89.107 actas y restan 3.659 por procesar, enviadas a los jurados electorales para su revisión. Durante el último fin de semana, los tres aspirantes no realizaron actividades de campaña, aunque Sánchez ofreció una rueda de prensa el sábado, en la que sostuvo estar “totalmente convencido” de que disputará la Presidencia con Fujimori.

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