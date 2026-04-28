El ‘caos’ de las elecciones peruanas ‘es un mal presagio’ para Iberoamérica, según análisis de Bloomberg

Composición: Infobae Perú / Tomás Ezerskii

El más reciente artículo de opinión de Bloomberg sobre la política peruana alimenta nuevas dudas sobre la credibilidad electoral en Perú. La demora en la llegada de cédulas a distintos locales de votación, los errores reportados por la autoridad electoral y la renuncia de su presidente Piero Corvetto antes de que concluyera el proceso dibujan una jornada marcada por la desorganización y la controversia.

El texto “El caos electoral en Perú es un mal presagio para la región”, firmado por Juan Carlos Spinetto, sitúa la crisis en un marco regional. El texto plantea que lo ocurrido en Perú no es una rareza aislada, sino parte de una tendencia más amplia en América Latina, donde convergen fallas administrativas, polarización política, disputas cínicas por el poder e incluso la intervención del crimen organizado. Desde esa perspectiva, el problema ya no se limita a un país específico, sino a la manera en que varias democracias de la región están administrando sus elecciones.

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Un proceso electoral bajo presión y con resultados aún inciertos

Con el conteo de votos aún sin llegar al 100%, todavía no se define la segunda vuelta presidencial. El analista Martín D'Azevedo explica por qué el conteo de votos se ralentiza al acercarse al 100% y los procesos de impugnación y apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones que podrían retrasar la proclamación de resultados. | Exitosa Noticias

La incertidumbre en las Elecciones 2026 no se limitó al conteo. El artículo advierte que los resultados definitivos podrían no estar listos hasta mediados de mayo, una vez revisadas las actas observadas. Ese retraso no solo alarga la definición de la contienda, sino que también alimenta un clima en el que las acusaciones de fraude electoral, las denuncias de supuesta manipulación y los llamados a desconocer la votación ganan terreno en la discusión pública.

En medio de ese escenario, el texto recuerda que incluso las certezas que dejó la jornada electoral no fueron especialmente favorables. Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta como favorita con apenas 17% de los votos, mientras que 23 candidatos presidenciales obtuvieron menos del 1% cada uno, un dato que refleja la dispersión del voto y la fragmentación de la oferta política. Bloomberg también subraya la división geográfica del electorado, una señal de que el país sigue partido entre visiones muy distintas y difíciles de conciliar.

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Asimismo, en ese tramo, el radical de izquierda Roberto Sánchez y el populista de derecha Rafael López Aliaga aparecían separados por unos 24.000 votos, una diferencia estrecha que prolongó la incertidumbre política y abrió espacio a denuncias de fraude, manipulación y pedidos para anular la votación.

El artículo enmarca este panorama dentro de una secuencia más amplia de crisis institucionales. Para Spinetto, lo vivido en Perú es especialmente significativo porque se trata de un país que, desde octubre, ha tenido tres presidencias, una cifra que expone la profundidad de la volatilidad política. En ese contexto, las elecciones no habrían funcionado como una salida a la inestabilidad, sino como un reflejo más de la tensión acumulada.

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La publicación también remarca un punto clave: sea cual sea el desenlace final, el bando perdedor probablemente protestará. Esa posibilidad, según Bloomberg, eleva el riesgo de disturbios sociales y mantiene abierta una discusión sobre la legitimidad del resultado. En la práctica, el texto pone sobre la mesa una idea central: cuando el proceso electoral se percibe débil, cualquier resultado termina cuestionado antes de consolidarse.

Perú y el espejo latinoamericano: desconfianza, polarización y riesgo institucional

Imagen de archivo. Simpatizantes del partido Libertad y Refundación protestan frente al palacio presidencial en apoyo a la presidenta hondureña Xiomara Castro en lo que ella denominó un "golpe electoral" en medio de un recuento caótico de los votos de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, marcado por fallas técnicas, acusaciones de fraude y la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, en Tegucigalpa, Honduras.17 de diciembre de 2025. La pancarta dice: "No al boicot electoral". REUTERS/Leonel Estrada

Bloomberg recuerda ejemplos recientes para sostener ese argumento de que las elecciones peruanas no son una excepción. En Honduras, los problemas técnicos retrasaron durante semanas el resultado de una contienda cerrada, lo que dejó abiertas acusaciones de irregularidades. En Guatemala, las elecciones de 2023 quedaron marcadas por la injerencia judicial y los intentos de bloquear candidatos.

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En Brasil, los comicios de 2022 concluyeron con Jair Bolsonaro negándose a reconocer la derrota durante un tiempo, lo que terminó desembocando meses después en disturbios en Brasilia. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro directamente habría robado las elecciones de 2024, sin siquiera intentar disimularlo, según el enfoque del texto.

En paralelo, la nota pone atención a la caída de la confianza electoral. De acuerdo con Latinobarómetro, en promedio solo el 34% de los latinoamericanos confía en las autoridades electorales, una cifra que el politólogo Benjamin Gedan considera preocupantemente baja. El artículo rescata su advertencia sobre el escepticismo crónico frente a la gestión electoral, una condición que facilita que los candidatos derrotados aleguen fraude y que la legitimidad de los resultados se erosione con facilidad.

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La lectura regional no se queda allí. Bloomberg también mira a dos procesos de alto impacto: Colombia y Brasil. En el caso colombiano, el presidente Gustavo Petro habría insinuado que podría condicionar su reconocimiento de los resultados tras cuestionar repetidamente a las autoridades electorales.

En Brasil, en tanto, la campaña ya está cruzada por decisiones judiciales de alto perfil y por una creciente tensión entre candidatos, magistrados y opinión pública. El texto incluso menciona que la violencia vinculada al narcotráfico aparece como una amenaza cada vez más visible para la integridad de las elecciones.

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El artículo también aborda el caso de México, donde la discusión por el presupuesto electoral y la independencia del poder encargado de organizar los comicios abre una nueva línea de preocupación. En ese punto, la nota recoge la idea de que los gobiernos populistas tienden a debilitar los controles institucionales y a tensar los límites del sistema democrático, mientras la violencia contra candidatos y autoridades se convierte en un factor que altera el terreno de competencia.

En esa misma línea, el texto resalta que sí existen ejemplos de elecciones limpias en la región, como las que permitieron reconocer victorias cerradas en Chile y en Argentina. Pero al mismo tiempo advierte que, cuando los actores políticos empujan al sistema hacia sus límites o cuando el crimen organizado entra en la contienda, las instituciones se desgastan y el proceso democrático queda expuesto a una presión cada vez mayor.

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