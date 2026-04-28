Renzo Reggiardo presiona al JNE: pide reconsiderar rechazo a convocar elecciones complementarias en Lima o recurrirá al TC

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó este lunes al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una reconsideración de su decisión que declaró inviable la convocatoria a elecciones complementarias en Lima, a raíz de las irregularidades registradas durante la jornada electoral.

La petición, previamente planteada por su antecesor, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), responde a la denuncia de un supuesto fraude premeditado en contra de este partido, sin que se hayan presentado pruebas sólidas.

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Por medio de un mensaje en video, la autoridad capitalina argumentó que los hechos recientes, independientemente de su origen “doloso o culposo, afectan los principios de transparencia, legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima que deben regir en todo proceso electoral”.

Añadió que su pronunciamiento busca la aplicación de “principios como el de igualdad, así como los criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, por lo que considera que el JNE debería reconsiderar la decisión adoptada y disponer la convocatoria de complementarias “en el menor plazo posible”.

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Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

“De persistir la afectación a los derechos fundamentales señalados, procederé, en mi condición de alcalde, a interponer las acciones constitucionales correspondientes ante el Tribunal Constitucional, a fin de que se restituya el ejercicio pleno del derecho de sufragio vulnerado”, advirtió a continuación.

La semana pasada, el JNE informó por medio de un comunicado que, ante el retraso en la apertura de numerosos centros de votación en Lima el pasado 12 de abril por la falta oportuna de material electoral, recibió solicitudes para convocar una nueva jornada de votaciones en la capital peruana, tradicional bastión electoral de López Aliaga, quien quedó fuera de la segunda vuelta por una diferencia de unos pocos miles de votos.

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Tras un análisis técnico y jurídico, y en atención a los informes presentados por las instancias competentes, el ente electoral resolvió “por unanimidad declarar inviable” la realización de elecciones complementarias, al no estar contempladas en la legislación vigente y dado que el proceso electoral continúa, con más de 4.000 actas aún en revisión.

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Pocos días después de los comicios, el líder de Renovación Popular presentó la solicitud ante el JNE, argumentando que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue responsable de la apertura tardía de algunos centros de votación en Lima, con demoras de hasta cinco horas debido al retraso en la entrega del material electoral, lo que habría provocado que varios ciudadanos desistieran de emitir su voto.

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Frente a sus simpatizantes, López Aliaga ha afirmado que perdió alrededor de un millón de votos, atribuyendo esta pérdida a los problemas logísticos ocurridos en zonas de la capital donde, según sus estimaciones, habría obtenido la mayor cantidad de sufragios.