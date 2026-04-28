Acuerdo histórico en Apurímac: comuneros aprobaron ceder terrenos para que 1.600 personas puedan titular sus viviendas

La Comunidad Campesina de Tururo en Ongoy, Apurímac, transfirió terrenos al Estado, abriendo una ruta inédita para formalizar la propiedad de 400 lotes y beneficiar a 1.600 personas. (Cofopri)

Por primera vez en Perú, una comunidad campesina transfirió terrenos al Estado para titular predios de sus propios pobladores, con lo que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) abrió una ruta inédita para llevar seguridad jurídica a familias asentadas en territorios comunales.

El hecho ocurrió en Ongoy, provincia de Chincheros, región Apurímac, donde los representantes de Cofopri suscribieron la primera Acta de Transferencia de terreno con la Comunidad Campesina de Tururo. El acuerdo permitirá iniciar la formalización de aproximadamente 400 lotes en los centros poblados Tururo y Santa Fé de Villa Unión, con beneficio directo para alrededor de 1.600 personas.

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Una vista de la comunidad rural de Tururo, Apurímac, donde un acuerdo inédito de transferencia de terrenos al Estado permitirá formalizar propiedades y brindar seguridad jurídica a cientos de familias campesinas. (Cofopri)

Un modelo que rompe una barrera histórica

La transferencia no fue una decisión unilateral: los comuneros la aprobaron en Asamblea General, en ejercicio de la autonomía que les reconoce el artículo 89 de la Constitución Política del Perú. Esa misma asamblea autorizó al presidente de la directiva comunal a suscribir el acta, con lo que se cumplió el procedimiento establecido en la Directiva N.° 001-2026-Cofopri para la transferencia de propiedad a título gratuito con fines de formalización.

Representantes de Cofopri y la Comunidad Campesina de Tururo en Ongoy, Apurímac, revisan el mapa tras la histórica transferencia de terrenos para formalizar predios de pobladores, marcando un precedente en Perú. (Cofopri)

Una vez inscrita la transferencia ante la Oficina Registral de Andahuaylas —proceso que se proyecta culminar en aproximadamente dos meses—, Cofopri podrá ejecutar el saneamiento físico-legal e iniciar la titulación individual de cada predio. Hasta ahora, la condición comunal de esas tierras bloqueaba ese paso: al pertenecer registralmente a la comunidad, los predios ocupados por los pobladores no podían formalizarse bajo los mecanismos ordinarios de titulación urbana.

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El modelo cobra relevancia porque destraba, mediante consenso, una de las barreras históricas de la formalización predial en territorios comunales, y sienta un precedente replicable para otras comunidades del país. La directiva aprobada este año por Cofopri establece el marco técnico y legal para que personas jurídicas de derecho privado —entre ellas las comunidades campesinas y nativas— transfieran terrenos al Estado con ese fin.

Representantes de Cofopri y la Comunidad Campesina de Tururo firman el acta de transferencia de terrenos en Ongoy, Apurímac, abriendo una ruta inédita para la formalización de predios y seguridad jurídica para 1.600 personas. (Cofopri)

Cofopri despliega brigadas en Lima y provincias

La campaña de formalización de Cofopri avanza en paralelo en otras regiones. En Lima Metropolitana, el Callao, Huaral y Cañete, brigadas del organismo realizan un empadronamiento casa por casa de 756 predios en asentamientos humanos y centros poblados de distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Ate y San Martín de Porres. La jornada, que se extiende hasta fin de mes, también alcanza a Ventanilla y a provincias como Cañete —con intervenciones en San Antonio, Nuevo Imperial, Quilmaná, Imperial y San Vicente— y Huaral.

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En esa última provincia, la urbanización Cerro La Trinidad II Etapa, recientemente formalizada, abre paso al empadronamiento de más de 200 familias para acceder al título individual de su vivienda. La operación no solo incorpora nuevos casos: también reabre la puerta a quienes no pudieron completar su trámite en visitas anteriores o tienen observaciones pendientes por subsanar.

El empadronamiento permite validar la antigüedad de posesión, requisito indispensable para acceder a la formalización. Los ciudadanos pueden consultar el cronograma de visitas en www.gob.pe/cofopri, sección “Campañas y eventos”, o llamar a la línea gratuita 0800-28-028.

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