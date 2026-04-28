Rebeca Escribens cuestiona a Said Palao: "Debería tener sangre en la cara para contestarle" ante polémica con Onelia Molina

La polémica entre Said Palao y Onelia Molina provocó una fuerte reacción de los conductores de América Hoy. Rebeca Escribens no aguantó los comentarios de sus compañeros y estalló en un tenso momento en pleno programa. Video: América TV / América Hoy

Rebeca Escribens no se quedó callada ante el tenso cruce entre Said Palao y Onelia Molina en ‘Esto es Guerra’ y salió en defensa de la modelo arequipeña con palabras contundentes. Durante la emisión de ‘América Hoy’, la conductora cuestionó la actitud del chico reality y remarcó que, dado su historial, no debería incomodarse por las reacciones de Onelia.

"Debería tener sangre en la cara para contestarle. No fastidies, hombre. Si mi enamorado se va con un grupo de amigos, que también supuestamente son mis amigos y se alcahuetean entre... oye, les pongo la cruz de por vida“, afirmó Escribens, dejando clara su postura.

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El detonante: la lesión de Said, el Ironman y las dudas de Onelia

El conflicto se desató el lunes 27 de abril, cuando Said Palao regresó a ‘Esto es Guerra’ tras ausentarse varios días por una lesión en la espalda. Lo que generó cuestionamientos fue que, durante ese mismo periodo de descanso médico, el deportista participó en la triatlón Ironman 70.3, una competencia de alto rendimiento que incluye natación, ciclismo y carrera.

Mientras Palao intentaba explicar sus motivos ante la producción y los conductores, las cámaras captaron a Onelia Molina sonriendo y haciendo gestos de escepticismo. La situación escaló cuando la modelo inició la frase “En la boca del mentiroso...”, dando a entender sus dudas sobre la versión del deportista.

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Onelia Molina no se quedó callada y usó un conocido refrán para tildar de 'mentiroso' a Said Palao en pleno programa. El competidor no tardó en responder y le pidió que no se meta con él. Video: Instagram Esto es Guerra

Said Palao no tardó en responder. Visiblemente incómodo, tomó la palabra y le pidió a Onelia que dejara de hacer comentarios y gestos en su contra.

"Lo único que pido es que no haga esas caras, que no se moleste, que no haga esos comentarios porque yo no me meto, no le digo absolutamente nada. Ella me está diciendo mentiroso. Hay opiniones que todo el mundo tenemos que opinar y otras cosas es lo que ella está haciendo", sentenció Palao, quien también advirtió que podría “opinar cosas que no quisieras” si continuaba la situación.

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El deportista insistió en que nunca ha tenido conflictos con Onelia ni le ha faltado el respeto: “En realidad no le he hecho absolutamente nada a ella, yo no me he metido con ella, no le he hablado mal, no le he faltado respeto, no le he dicho nada, entonces, yo no entiendo qué cosa tiene conmigo”.

El respaldo de Rebeca Escribens y el contexto del ampay

La intervención de Rebeca Escribens en ‘América Hoy’ fue determinante para encender aún más el debate. La conductora recordó que Onelia Molina tiene razones de sobra para desconfiar de Said Palao, en alusión directa al polémico ampay en Argentina, donde Palao fue captado en una fiesta en un yate con otras mujeres junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta.

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La participación de Said Palao en el Ironman generó una gran polémica. Mientras él aseguraba tener un dolor insoportable, sus compañeros de 'Esto es Guerra' dudaban de su versión. ¿Fue una estrategia o un verdadero milagro? Video: Instagram Esto es Guerra

Janet Barboza, otra de las conductoras del programa, también apoyó la postura de Onelia, cuestionando que Said se incomode ante la reacción de su compañera: “O sea, Onelia ya no puede pronunciarse. A Said le molestan las caras de Onelia. De verdad que bien relajado es este...”.

La postura de Rebeca Escribens ante Said Palao no es nueva. Desde que se conoció el ampay en Argentina, la conductora ha sido una de las voces más críticas con la actitud del deportista, señalando su inmadurez y su falta de responsabilidad frente a sus compromisos familiares.

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El trasfondo de la tensión entre Onelia Molina y Said Palao tiene raíces en el escándalo del ampay en Argentina, que también involucró a Mario Irivarren, expareja de Onelia. En marzo, la modelo reveló en ‘Magaly TV La Firme’ que Palao y el grupo habrían tenido encuentros con “chicas de compañía” durante un viaje a Colombia, semanas antes de la boda del deportista con Alejandra Baigorria.

Estas declaraciones profundizaron la distancia entre ambos y explican la actitud de Onelia ante las explicaciones de Said sobre su lesión. Onelia Molina, por su parte, decidió no profundizar en la polémica durante la transmisión en vivo.

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