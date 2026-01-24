Perú Deportes

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Se inicia una jornada decisiva en el torneo nacional: Alianza Lima se medirá con Circolo, Universitario lo hará frente Rebaza Acosta, San Martín tendrá acción con Géminis, Regatas Lima se medirá con Olva Latino, y mucho más

Guardar
Resultados de la fecha 3
Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2

Hoy, sábado 24 de enero, arranca la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y la igualdad en la clasificación añade tensión y entusiasmo. Los equipos y la afición viven la previa con expectativa, conscientes de que cada encuentro puede modificar posiciones y definir ventajas mínimas en una temporada caracterizada por la paridad.

El liderazgo de la Liga Peruana de Vóley sigue en manos de Universitario de Deportes, tras imponerse a Olva Latino en un partido que se resolvió recién en el quinto set. Las ‘pumas’ demostraron esfuerzo y resistencia para asegurar la victoria y afianzar su posición en la tabla.

Su próximo desafío será frente a Rebaza Acosta, que aún no ha conseguido triunfos en esta etapa y busca revertir esa racha negativa. Al mismo tiempo, Alianza Lima permanece como principal perseguidor del líder. El bicampeón viene de superar a Atlético Atenea en un desempate intenso y ahora enfrenta a un Circolo Sportivo Italiano que atraviesa un momento complicado, tras dos caídas consecutivas.

La jornada también tendrá como protagonistas a San Martín y Géminis, en un duelo donde las universitarias intentarán dejar atrás la derrota sufrida ante Regatas Lima, que, a su vez, enfrentará a Olva Latino con la meta de mantener la buena racha.

Las 'pumas' sacaron adelante un partidazo que le exigió hasta el quinto set. (Video: Latina)

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

- Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (14:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / vía Latina TV, web y app)
- San Martín vs Géminis (16:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y app)

Domingo 25 de enero

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan (12:30 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina en web y app)

- Regatas Lima vs Olva Latino (15:15 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y app)

- Universitario vs Rebaza Acosta (17:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y app)

Programación oficial de la fecha
Programación oficial de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Definición del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

El cuadrangular de ascenso y permanencia en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 llega a su momento decisivo este fin de semana, cuando cuatro equipos definen su continuidad o regreso a la máxima categoría. Deportivo Wanka encabeza la tabla con 6 puntos tras imponerse a Molivoleibol por tres sets a cero, lo que le otorga una ventaja clave antes de la última fecha.

En el segundo lugar se encuentra Kazoku No Perú, también con 6 puntos, después de vencer con idéntico marcador a Túpac Amaru. Por otro lado, tanto Túpac Amaru como Molivoleibol no han sumado unidades, situación que les complica el panorama para aspirar al ascenso.

La atención se concentra en el duelo entre Wanka y Kazoku, que se disputará el domingo 25 de enero en el Polideportivo Lucha Reyes. El ganador se quedará con el único cupo disponible para el torneo nacional, mientras que el perdedor deberá volver a la Liga Intermedia. Cada set será determinante bajo el sistema “todos contra todos”.

El equipo de Kazoku No Perú consigue una importante victoria consecutiva tras dominar el encuentro contra Túpac Amaru. El video muestra las jugadas clave, el punto de partido y la celebración del equipo ganador.

Resultados del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

- Túpac Amaru 3-0 Molivoleibol (25-17, 25-12 y 25-13)

Domingo 25 de enero

- Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka (10:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Facebook de la Liga Peruana de Vóley y el sitio web de la Federación Peruana de Vóley)

Programación de fecha 3 del
Programación de fecha 3 del cuadrangular por la Liga Peruana de Vóley. (Créditos: Puro Vóley)

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza Lima vóleyUniversitario vóleySan MartínRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: hora y canal TV CONFIRMADO del histórico duelo por la Noche Blanquiazul 2026

El equipo de Pablo Guede se alista para hacer su presentación oficial ante sus hinchas en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles del choque frente la escuadra de la ‘Pulga’

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Al sexteto de Facundo Morando le conviene aprovechar el mal momento del bloque de Pueblo Libre para recuperar su mejor versión en los primeros compases de la nueva etapa de la LPV

Alianza Lima vs Circolo EN

Alianza Lima vs Circolo: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2

Las bicampeonas tendrán que vencer a las de Pueblo Libre para recuperar el liderato de la competición y seguir firme en su lucha por el título nacional. Conoce todos los detalles del cotejo

Alianza Lima vs Circolo: día,

Cambio en Alianza Lima vs Circolo por la Noche Blanquiazul 2026: nueva programación de Latina TV para este duelo de la Liga Peruana de Vóley

La casa televisora modificó su parrilla de este sábado 24 de enero para que no coincida con la transmisión de la presentación oficial del equipo de Pablo Guede. Conoce los cambios

Cambio en Alianza Lima vs

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3 EN VIVO: así van los equipos de la Fase 2 del torneo

La pelea por los primeros lugares está al rojo vivo. Revisa cómo se mueven las ubicaciones durante el desarrollo de la jornada

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE también habilita la candidatura

JNE también habilita la candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Vladimir Cerrón desafía a Rafael López Aliaga a debatir sobre salud pública: “Lo espero, no huya”

Hasta 8 años de prisión para quienes trafiquen ilícitamente bases de datos

JNJ ejecuta su venganza y se deshace de Delia Espinoza y Pablo Sánchez: ¿Qué le espera al Ministerio Público?

La oficina fantasma de José Jerí en el Congreso: siete empleados, pagos de S/48 mil mensuales y sin actividad legislativa

ENTRETENIMIENTO

Sirena Ortiz confirma su relación

Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses: “Ya vieron el video, estoy muy feliz”

Emanuel Soriano y el respeto por su vida privada en redes sociales: “Siempre he sido muy cuidadoso”

Tiktoker ‘Moca’ estalla tras citación del Ministerio Público por polémicos videos sobre su embarazo: “Es una payasada”

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos en Lima del 9 y 10 de octubre de 2026

Noche Blanquiazul 2026: Quién será el artista que cantará en el medio tiempo en el Alianza Lima vs. Inter Miami

DEPORTES

Alianza Lima vs Circolo EN

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Circolo: día, hora y canal TV del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2

Cambio en Alianza Lima vs Circolo por la Noche Blanquiazul 2026: nueva programación de Latina TV para este duelo de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3 EN VIVO: así van los equipos de la Fase 2 del torneo

Programación de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3 - fase 2: partidos, horarios y canal TV de hoy 24 de enero