Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2

Hoy, sábado 24 de enero, arranca la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y la igualdad en la clasificación añade tensión y entusiasmo. Los equipos y la afición viven la previa con expectativa, conscientes de que cada encuentro puede modificar posiciones y definir ventajas mínimas en una temporada caracterizada por la paridad.

El liderazgo de la Liga Peruana de Vóley sigue en manos de Universitario de Deportes, tras imponerse a Olva Latino en un partido que se resolvió recién en el quinto set. Las ‘pumas’ demostraron esfuerzo y resistencia para asegurar la victoria y afianzar su posición en la tabla.

Su próximo desafío será frente a Rebaza Acosta, que aún no ha conseguido triunfos en esta etapa y busca revertir esa racha negativa. Al mismo tiempo, Alianza Lima permanece como principal perseguidor del líder. El bicampeón viene de superar a Atlético Atenea en un desempate intenso y ahora enfrenta a un Circolo Sportivo Italiano que atraviesa un momento complicado, tras dos caídas consecutivas.

La jornada también tendrá como protagonistas a San Martín y Géminis, en un duelo donde las universitarias intentarán dejar atrás la derrota sufrida ante Regatas Lima, que, a su vez, enfrentará a Olva Latino con la meta de mantener la buena racha.

Las 'pumas' sacaron adelante un partidazo que le exigió hasta el quinto set. (Video: Latina)

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

Domingo 25 de enero

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan (12:30 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina en web y app)

- Regatas Lima vs Olva Latino (15:15 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y app)

- Universitario vs Rebaza Acosta (17:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y app)

Programación oficial de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Definición del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

El cuadrangular de ascenso y permanencia en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 llega a su momento decisivo este fin de semana, cuando cuatro equipos definen su continuidad o regreso a la máxima categoría. Deportivo Wanka encabeza la tabla con 6 puntos tras imponerse a Molivoleibol por tres sets a cero, lo que le otorga una ventaja clave antes de la última fecha.

En el segundo lugar se encuentra Kazoku No Perú, también con 6 puntos, después de vencer con idéntico marcador a Túpac Amaru. Por otro lado, tanto Túpac Amaru como Molivoleibol no han sumado unidades, situación que les complica el panorama para aspirar al ascenso.

La atención se concentra en el duelo entre Wanka y Kazoku, que se disputará el domingo 25 de enero en el Polideportivo Lucha Reyes. El ganador se quedará con el único cupo disponible para el torneo nacional, mientras que el perdedor deberá volver a la Liga Intermedia. Cada set será determinante bajo el sistema “todos contra todos”.

El equipo de Kazoku No Perú consigue una importante victoria consecutiva tras dominar el encuentro contra Túpac Amaru. El video muestra las jugadas clave, el punto de partido y la celebración del equipo ganador.

Resultados del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

- Túpac Amaru 3-0 Molivoleibol (25-17, 25-12 y 25-13)

Domingo 25 de enero

- Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka (10:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Facebook de la Liga Peruana de Vóley y el sitio web de la Federación Peruana de Vóley)

Programación de fecha 3 del cuadrangular por la Liga Peruana de Vóley. (Créditos: Puro Vóley)