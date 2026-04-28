Callao entrega licencias de conducir en 24 horas: ciudadanos de todo el país pueden obtener su brevete tras aprobar exámenes

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones del Callao, Óscar Ramos Blanco, señaló que todos los gobiernos regionales del país pueden emitir licencias de conducir. Indicó que en Lima Metropolitana la función fue transferida a la Municipalidad de Lima, mientras que el resto de regiones mantiene sus mismas facultades para este trámite. Fuente: ATV Noticias

El Gobierno Regional del Callao ofrece un ágil proceso para emitir licencias de conducir. Permite entregar el documento en 24 horas tras aprobar las pruebas requeridas. Esta modalidad surge como una alternativa ágil ante los cambios recientes en el trámite.

La nueva normativa asigna a la Municipalidad de Lima Metropolitana las competencias que antes ostentaban el Ministerio de Transportes y Comunicaciones —máxima entidad nacional en el rubro— y el Touring Club del Perú —principal operador de exámenes prácticos— en la capital.

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Óscar Ramos Blanco, gerente regional de Transportes y Comunicaciones del Callao, explicó a ATV Noticias que todos los gobiernos regionales del país tienen la competencia para emitir licencias de conducir. Precisó que, en el caso de Lima Metropolitana, esta función fue transferida a la Municipalidad de Lima, mientras que el resto de regiones mantiene sus facultades. En ese sentido, indicó que el Callao no exige domicilio ni limita el acceso por jurisdicción, por lo que el trámite puede realizarse desde cualquier parte del país.

licencia de conducir

"Es decir, todos los gobiernos regionales del país tienen la competencia para emitir licencias de conducir. En el caso de Lima Metropolitana, esta función estaba a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Touring Club del Perú, pero eso ha cambiado. Hace unas semanas se aprobó una modificación normativa que transfiere esas funciones a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Sin embargo, el resto de gobiernos regionales mantiene las mismas facultades para emitir estas licencias“, afirmó,

Usuarios de todo el país acuden al Callao por trámite de brevete

La flexibilidad geográfica destaca como uno de los principales factores que explican la demanda en el sistema implementado por el Gobierno Regional del Callao. Según detalló Óscar Ramos Blanco, no existe restricción de dirección para el trámite de licencia, lo que permite a ciudadanos de todo el país —incluidos migrantes internos y residentes en regiones apartadas— gestionar el documento indiferentemente de su residencia formal.

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Usuarios del servicio confirmaron que llegan desde múltiples distritos de Lima y provincias del interior para beneficiarse de las condiciones logísticas y mayores facilidades de acceso. Uno de ellos, procedente de Huancayo, declaró que la facilidad del transporte fue el motivo central para escoger el trámite en el Callao; a sus 72 años, gestionaba el carné por primera vez.

Otro solicitante, residente de Pueblo Libre, relató que se enteró de la disponibilidad de este trámite en el Callao a través de TikTok, la red social china, y señaló que, tras los cambios administrativos recientes, la sede de Bellavista resultaba más accesible y cómoda que otros puntos de la ciudad.

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Licencia de conducir fuera de la región: ¿cómo los conductores obtienen brevete en otras jurisdicciones?”. (Captura: Cuarto Poder)

Estos casos reflejan cómo usuarios del servicio confirmaron que llegan desde múltiples distritos, no solo del Callao sino también de Lima y otras regiones, respaldando que el servicio representa una opción frecuente para quienes priorizan rapidez y menor complejidad en el proceso.

Callao ofrece licencia en 24 horas tras aprobar exámenes teórico y práctico

El proceso parte del examen médico en un centro autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego de aprobar el examen de salud, el postulante inicia la gestión formal en la sede del Gobierno Regional del Callao.

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El trámite, según explicó Óscar Ramos Blanco, incluye la presentación de documentos, la aprobación del examen teórico de normas de tránsito y el examen práctico de manejo. Los solicitantes cuentan con 3 intentos para cada evaluación, parte de las garantías dispuestas para asegurar tanto acceso como rigurosidad en la comprobación de capacidades.

Licencia de conducir. (Foto referencial/Andina)

El costo del trámite en el Callao asciende a S/ 70, monto que cubre el proceso completo desde la inscripción hasta la expedición del documento.

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Aprobadas las pruebas estipuladas, entrega el documento en apenas 24 horas. “Somos la única institución a nivel nacional que entrega la licencia de conducir en solo veinticuatro horas”, afirmó Ramos Blanco. Costos y tiempos para obtener la licencia en el Callao resultan especialmente competitivos: la combinación del servicio rápido, la ausencia de restricciones por domicilio y la política de 3 intentos autorizados consolidan al Gobierno Regional del Callao como opción frecuente para la obtención ágil y segura del permiso de conducir.