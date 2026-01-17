Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

San Martín y Regatas protagonizarán el partido más atractivo de la segunda fecha. Crédito: LPV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra en un tramo decisivo y no da respiro. Este fin de semana se jugará la segunda jornada de la Fase 2, una fecha determinante en la que los diez equipos participantes buscarán sumar puntos valiosos para escalar posiciones y consolidarse en la pelea por un lugar en los ‘play-offs’ del título nacional.

En esta etapa del campeonato, los 10 clubes se enfrentan bajo el formato todos contra todos, un sistema que definirá el orden final de la tabla. Solo los ocho equipos mejor ubicados al cierre de esta fase avanzarán a los cuartos de final, mientras que los dos elencos que terminen en las últimas posiciones quedarán fuera de la lucha por el trofeo.

Un aspecto clave a considerar es que los resultados y puntajes obtenidos en la Fase 1 se mantienen vigentes, por lo que el rendimiento previo sigue teniendo un peso importante. En ese contexto, equipos como Universitario de Deportes y la Universidad San Martín iniciaron esta segunda etapa con ventaja, respaldados por las victorias acumuladas y los buenos registros logrados en la primera parte del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 - fase 2

Universitario lidera actualmente la tabla con 33 puntos, uno más que la Universidad San Martín, aunque ambos clubes comparten el mismo registro de 11 victorias. Alianza Lima se mantiene muy cerca de la cima con 10 triunfos y 30 unidades, mientras que Atenea ocupa el cuarto lugar, apenas por encima de Regatas Lima.

A continuación, revisa la tabla de posiciones completa correspondiente a esta segunda fase del campeonato.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los encuentros correspondientes a la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputarán este sábado 17 y domingo 18 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Todos los partidos serán transmitidos por Latina Televisión. A continuación, revisa la programación completa.

Sábado 17 de enero

- Rebaza Acosta vs Deportivo Soan | 14:45 horas de Perú vía Latina por web y app

- Alianza Lima vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú vía Latina por TV, web y app

- San Martín vs Regatas Lima | 19:00 horas de Perú vía Latina por TV, web y app

Domingo 18 de enero

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis | 15:15 horas de Perú vía Latina por TV, web y app

- Universitario vs Olva Latino | 17:00 horas de Perú vía Latina por TV, web y app

San Martín vs Regatas, el clásico de la jornada

Uno de los encuentros que concentra mayor expectativa en la jornada será el choque entre Universidad San Martín y Regatas Lima, programado para el sábado 17. Se trata de un duelo entre dos equipos con credenciales de candidatos, llamados a protagonizar la pelea por el título en la presente temporada.

A qué hora juega San Martín vs Regatas Lima por Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Ambos conjuntos llegan con impulso positivo a este compromiso tras arrancar la Fase 2 con victorias. El elenco de Santa Anita mostró solidez al imponerse con autoridad en su estreno, mientras que el cuadro de Chorrillos logró un triunfo trabajado que le permitió cambiar el ánimo luego de una etapa irregular. El contexto anticipa un partido intenso y parejo.

Además, el historial reciente añade un condimento especial al enfrentamiento. En su último cruce, Regatas logró quedarse con un ajustado triunfo en cinco sets, por lo que este nuevo duelo se presenta como una oportunidad de revancha y una prueba clave para medir las aspiraciones reales de ambos equipos en la carrera por el campeonato.