Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los hinchas podrán alentar al equipo de sus amores en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y podrán separar sus boletos a través del portal de Joinnus .

La programación contempla diferentes horarios para los países de la región. En Perú , Colombia y Ecuador , la acción comenzará a las 17:00 horas . En Venezuela , Bolivia y la ciudad de Miami , el inicio está previsto para las 18:00 horas . Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay , Paraguay , Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 19:00 horas .

El enfrentamiento entre las ‘blanquiazules’ y las ‘diosas’ marcará el interés de la segunda jornada de la fase dos en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . El partido se disputará hoy, sábado 17 de enero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador .

Además, Infobae Perú ofrecerá actualizaciones en tiempo real sobre los duelos más esperados de la jornada e irá reflejando los cambios en la tabla de posiciones, para que los seguidores puedan realizar un seguimiento detallado del avance de la competencia.

Los seguidores del voleibol podrán seguir el vibrante choque por Latina Televisión . La señal estará disponible tanto a través de la señal abierta como en el sitio web y la aplicación oficial de la cadena, lo que permitirá que el público disfrute de cada encuentro sin costo alguno.

En la jornada previa, Atenea mostró su mejor versión al vencer por tres sets a cero a Géminis , un resultado que, según la dirección técnica, reflejó el avance en el juego colectivo y la solidez táctica. La entrenadora Lorena Góngora ha resaltado que su equipo “ha adquirido la madurez necesaria para enfrentar a planteles con mayor historia en la liga”, lo que les permite aspirar a nuevos objetivos.

El próximo enfrentamiento plantea un reto significativo para Alianza Lima , ya que Atlético Atenea ha sorprendido en el torneo y mantiene un rendimiento que supera las expectativas iniciales. Actualmente, las ‘diosas’ se ubican en el cuarto lugar con 20 puntos , alimentando la esperanza de lograr una posición histórica para la institución en esta temporada.

La segunda etapa comenzó con un envión positivo: el plantel superó por 3-1 a Rebaza Acosta y fortaleció su confianza de cara a los próximos desafíos. Este resultado alimentó el objetivo de sumar nuevamente de a tres y sostener la presión sobre el primer lugar de la tabla.

A lo largo de la temporada, las ‘íntimas’ han mantenido una notable regularidad, cediendo únicamente en dos ocasiones; una de estas derrotas fue impuesta por la comisión disciplinaria, debido a una infracción reglamentaria en el enfrentamiento ante Universitario, según confirmó el club.

El equipo de Facundo Morando afronta la segunda jornada de la fase decisiva con la mira puesta en acortar la distancia respecto a la cima de la Liga Peruana de Vóley . Actualmente, el equipo ocupa el tercer puesto con 30 puntos , quedando a solo tres unidades de Universitario de Deportes , líder de la clasificación.

¡Sábado de vóley! Alianza Lima se medirá a Atlético Atenea en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . Las 'blanquiazules' necesitan acortar distancias con el líder Universitario de Deportes.

