Ignacio Buse inicia su camino en Aix-en-Provence frente a Francisco Comesaña antes de su estreno en el Masters 1000 de Roma

Ignacio Buse debuta en el Challenger 175 de Aix-en-Provence. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

La temporada europea de Ignacio Buse (#58 ATP) continúa con un nuevo desafío en la arcilla francesa: el debut en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, uno de los torneos más exigentes del circuito secundario. El peruano, actualmente la primera raqueta nacional, se enfrentará en primera ronda al argentino Francisco Comesaña (#105 ATP), un rival de jerarquía, aunque atravesando un momento complicado en su carrera.

Buse llega a Aix-en-Provence con el envión anímico de haber conseguido su primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1000 en Madrid. En la capital española, el limeño dejó una grata impresión al superar a Adrián Mannarino y luego forzar un partido muy parejo ante el francés Arthur Fils, reciente campeón en Barcelona. El rendimiento en Madrid refuerza la confianza del peruano, quien buscará traducir su buen nivel en resultados positivos sobre la exigente tierra batida del Country Club Aixois.

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El reto inicial no es menor: Francisco Comesaña, aunque viene de ser eliminado en la primera ronda de sus últimos cinco torneos, ostenta un ranking superior y un estilo de juego agresivo que puede complicar a cualquier rival en arcilla. El argentino necesita revertir su presente y buscará en Aix-en-Provence el punto de inflexión que le permita recuperar confianza.

El tenista peruano venció 6-4 y 6-2 al francés Adrian Mannarino en primera ronda. (Video: ESPN)

Buse, por su parte, defiende puntos importantes en este torneo, ya que el año pasado alcanzó las semifinales, cayendo ante el croata Borna Coric, una actuación que le permitió consolidarse en el Top 100 ATP.

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Este encuentro representa una oportunidad crucial para Buse, no solo por los puntos en juego, sino también por la necesidad de adaptarse a la intensidad de la gira europea sobre polvo de ladrillo. El torneo de Aix-en-Provence es reconocido por su nivel competitivo y la profundidad del cuadro, lo que convierte cada victoria en un gran mérito para quienes aspiran a consolidarse en el ranking ATP y sumar experiencia ante rivales de peso.

Ignacio Buse vs Francisco Comesaña: día, hora y dónde ver

El esperado debut de Ignacio Buse en el Challenger 175 de Aix-en-Provence ante Francisco Comesaña será el miércoles 29 de abril, alrededor de las 08:00 horas de Perú, en el Court Nissan Couriant como tercer turno de la jornada. El partido podrá verse en directo y de manera gratuita a través de la plataforma Challenger TV, accesible vía web desde cualquier dispositivo.

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El tenista argentino Francisco Comesaña ante el checo Tomas Machac en el partido correspondiente a la primera ronda del cuadro masculino del Mutua Madrid Open disputado en la Caja Mágica de Madrid. EFE/ JuanJo Martín

El historial entre ambos tenistas es breve, pero deja un antecedente reciente: se enfrentaron por única vez en la primera ronda de la clasificación del ATP 250 de Santiago 2024. En aquella ocasión, Comesaña se impuso en un duelo sumamente ajustado por 6-1, 6-7 y 7-6 (2), dejando claro que la diferencia entre ambos es mínima y que el partido de este miércoles promete máxima paridad y exigencia táctica.

El antecedente directo favorece al argentino, pero las circunstancias actuales y la evolución de Buse permiten anticipar un duelo parejo, donde la adaptación y la fortaleza mental jugarán un papel clave. Ambos tenistas buscarán avanzar a la siguiente ronda y sumar confianza de cara a los próximos compromisos de la gira sobre arcilla.

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Próxima parada: Roma

El calendario de Ignacio Buse no se detiene en Francia. Tras su participación en Aix-en-Provence, el peruano se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut directo en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma. Gracias a su ranking, Buse ingresará por primera vez sin necesidad de disputar la clasificación, un logro que subraya el crecimiento sostenido en la temporada y la proyección internacional del limeño.

Ignacio Buse accede por primera vez de forma directa a un Masters 1000. Crédito: ATP.

El torneo romano será una prueba de fuego antes del esperado estreno en Roland Garros, donde buscará consolidar su presencia entre la élite del tenis mundial. Buse afronta semanas decisivas, con la mira puesta en sumar victorias, defender puntos valiosos y seguir escalando en la ATP, representando al tenis peruano en los escenarios más prestigiosos del circuito.

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