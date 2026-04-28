Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se medirá en condición de local contra Junior de Barranquilla hoy, martes 28 de abril, en un duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de un cotejo clave para los ‘celestes’, que quieren soñar con pasar a la siguiente etapa.
Así llega Sporting Cristal
Sporting Cristal se despidió de la pelea por el Torneo Apertura con la derrota ante Comerciantes Unidos en Cutervo, que además hizo que se coloque en el puesto 11 con 14 puntos, tan solo cuatro encima de la zona de descenso.
En la Copa Libertadores, el triunfo ante Cerro Porteño y la ajustada derrota con Palmeiras en Brasil han generado una cierta ilusión en el equipo ‘bajopontino’ para buscar pasar de fase.
Sin embargo, el técnico Zé Ricardo no contará con su plantel completo por las lesiones de Luis Abram, Christofer Gonzales y Gabriel Santana. Justamente, ‘Lucho’ fue cambiado por un problema físico el partido del fin de semana.
Así llega Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla sigue en la lucha por la liga colombiana al ubicarse en el tercer lugar, a ocho del líder Atlético Nacional. Justamente, las caídas ante el ‘verdolaga’, con DIM y Deportivo Cali hizo que el ‘tiburón’ ceda terreno en la tabla de posiciones.
La situación se agrava en la Copa Libertadores, donde se encuentra en la última casilla del grupo F con un punto, aunque a tres de Palmeiras que está primero.
Historial de Sporting Cristal ante equipos colombianos
Sporting Cristal se ha visto las caras con equipos colombianos en 20 oportunidades y tan solo pudo conseguir un triunfo; perdió en 15 ocasiones y empató en una.
El último encuentro oficial de los ‘celestes’ ante un elenco ‘cafetero’ ocurrió el 17 de mayo del 2017, en el marco de la jornada 5 del grupo B. El Estadio Nacional de Lima fue testigo de un triunfo de Independiente de Santa Fe por 2-0 con los goles de Johan Arango y Anderson Plata.
Árbitro del Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla
El argentino Maximiliano Ramírez fue designado como árbitro principal para el encuentro entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla. Gabriel Chade y Cristian Navarro actuarán como asistentes, y Carlos Gariano cumplirá el rol de cuarto árbitro.
Silvio Trucco estará a cargo del VAR, con Nicolás Lamolina como asistente. El boliviano Pedro Saucedo se desempeñará como asesor de árbitros.
Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla: posibles alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Juan Gonzales, Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu. DT: Zé Ricardo
Junior de Barranquilla: Mauro Silveira, Jermein Peña; Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhonier Guerrero, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Yimmy Chará, Kevin Pérez y Tego Gutiérrez. DT: Alfredo Arias
Dónde ver Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla
El duelo entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla, correspondiente a la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026, contará con transmisión en Perú y la mayoría de países sudamericanos a través de ESPN. En Argentina, la señal podrá verse por FOX Sports 3, mientras que en Chile estará habilitada por ESPN Premium. La plataforma Disney+ emitirá el encuentro en toda la región mediante streaming.
Infobae Perú ofrecerá cobertura en tiempo real con información previa al partido, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del enfrentamiento.
A qué hora juegan Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla
El Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla se jugará el martes 28 de abril en el estadio Alejandro Villanueva a las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami) comenzará a las 22:00 horas.
En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el pitazo inicial se dará a las 23:00 horas, mientras que en México se desarrollará a las 20:00 horas. En España está previsto para las 04:00 horas del miércoles 29 de abril.