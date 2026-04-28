Perú

Mega Feria Laboral en Cusco: MTPE lanza más de 875 ofertas de empleo para la región

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reunió a 30 empresas públicas y privadas en la plaza Túpac Amaru de Wánchaq para acercar oportunidades laborales formales a profesionales, técnicos y operarios

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Según datos de fDi Markets, entre 2003 y 2025 el Perú atrajo USD 2411,8 millones en inversión extranjera directa en el ámbito turístico.
Foto: Promperú

La región Cusco se convirtió en el epicentro de oportunidades laborales con la realización de la Mega Feria por la Empleabilidad 2026, organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El evento, liderado por el ministro Óscar Fernández Cáceres, ofreció a los asistentes la posibilidad de postular a más de 875 empleos gracias a la participación de 30 empresas públicas y privadas.

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El objetivo de esta feria es facilitar el acceso al empleo formal y fortalecer la empleabilidad de quienes enfrentan desafíos para ingresar al mercado laboral.

El ministro destacó la labor del Centro de Empleo, que en los primeros meses del año atendió a más de 61,000 ciudadanos en Cusco, de los cuales cerca de 700 lograron colocarse en un puesto de trabajo. Además, se expidieron casi 291,000 Certificados Únicos Laborales (CUL), herramienta clave para quienes buscan nuevas oportunidades.

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Ofrecen 2.600 puestos de trabajo en empresas privadas del 22 al 25 de julio en feria del empleo en Lima
Ofrecen 2.600 puestos de trabajo en empresas privadas del 22 al 25 de julio en feria del empleo en Lima - MTPE

Oportunidades en diversas áreas y especialidades

En la jornada se ofertaron puestos para profesionales, técnicos y operarios en áreas como administración, ingeniería, contabilidad, enfermería, derecho y antropología. También hubo vacantes para cajeros, personal de seguridad, motorizados, reponedores y ayudantes de cocina, entre otros perfiles.

El evento contó con la colaboración de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco y fue acompañado por un pasacalle con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta iniciativa del MTPE busca que el empleo formal sea una realidad accesible para todos los ciudadanos de la región, sin importar su origen o experiencia previa.

Principales funciones del MTPE

  • Formulación y ejecución de políticas laborales: El MTPE diseña, coordina y ejecuta políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones laborales y promover el empleo en el país.
  • Promoción del empleo formal: Desarrolla programas y proyectos para fomentar la inserción laboral formal y la generación de empleos de calidad, tanto en el sector público como privado.
  • Regulación y fiscalización del trabajo: Se encarga de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral, velando por los derechos de los trabajadores y asegurando condiciones laborales justas.
  • Capacitación y desarrollo de habilidades: El Ministerio promueve la capacitación y el desarrollo de habilidades de la fuerza laboral, mediante programas de formación que aumenten la empleabilidad de los ciudadanos.
  • Atención a los trabajadores y empleadores: Ofrece asesoramiento y orientación tanto a empleadores como a trabajadores sobre derechos laborales, contratos de trabajo, resolución de conflictos y otros temas relacionados con el ámbito laboral.
  • Gestión de programas de inclusión laboral: Impulsa iniciativas para la inclusión laboral de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y adultos mayores.
  • Desarrollo del mercado laboral: Promueve la creación de un mercado laboral competitivo y eficiente que responda a las necesidades de la economía nacional y las exigencias del empleo.

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