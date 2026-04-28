Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

Se terminó la fecha 16 y arden las posiciones del Apertura: cómo están los cruces de playoffs (Fotobaires)

Vélez y Unión igualaron 2-2 el lunes por la noche, y Huracán cayó 2-1 con Argentinos Juniors en el cierre de la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026. El Fortín no pudo recuperar la cima de la Zona A y continúa tercero, mientras que el Tatengue sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a los playoffs. Por su parte, el Globo no pudo asegurar el pase a la siguiente ronda ante un Bicho que se afianzó en el tercer puesto de la Zona B. A falta de una fecha para el cierre de la fase regular, el mapa de los octavos de final tomó una forma más definida.

Estos serían los cruces del playoffs en el Torneo Apertura

Así serían los octavos de final del Torneo Apertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes (1º A) vs. Barracas Central (8º B)

Rosario Central (4°B) vs. Lanús (5°A)

River Plate (2º B) vs. Independiente (7º A)

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6° B)

Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A)

Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B)

Boca Juniors (2° A) vs. Huracán (7° B)

Argentinos (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

LA FECHA 9, LA ÚLTIMA DE LA FASE REGULAR

Zona A

Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

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Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

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Unión – Talleres

San Lorenzo – Independiente

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Central Córdoba – Boca

Lanús – Deportivo Riestra

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Zona B

Barracas Central – Banfield

Rosario Central – Tigre

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Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza.

Racing – Huracán

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Belgrano – Sarmiento

Gimnasia – Argentinos

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River – Atlético Tucumán

Interzonal

Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

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TODOS LOS GOLES DE LA FECHA 16

La fecha arrancó el jueves con la goleada de Boca Juniors por 4-0 sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela, resultado que le permitió al equipo de Claudio Úbeda asegurar su lugar en los playoffs y trepar al segundo puesto de la Zona A con 27 puntos. Al día siguiente, Deportivo Riestra protagonizó la sorpresa de la fecha al vencer a Independiente en el estadio Guillermo Laza: el Malevo no había ganado en sus 14 presentaciones previas. El Rojo, en tanto, deberá jugarse la clasificación ante San Lorenzo como visitante.

El viernes también dejó el triunfo de Rosario Central por 2-1 ante el colista Estudiantes de Río Cuarto, que le aseguró el boleto a la siguiente instancia. Lanús igualó sin goles con Central Córdoba en el Sur, pero el punto le alcanzó para clasificar. En Vicente López, San Lorenzo se impuso ante Platense y quedó a un paso del objetivo, mientras que Racing repartió puntos con Barracas Central en Avellaneda y complicó su situación.

El sábado abrió con el 0-0 entre Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba en el estadio UNO, que dejó al Pincha como único líder de la Zona A. Luego, Sarmiento venció 1-0 a Tigre en Junín y mantiene vivas sus chances de meterse en los playoffs. La jornada cerró en el Estadio Monumental con el triunfo 3-1 de River Plate ante Aldosivi de Mar del Plata.

El domingo sumó más definiciones: Independiente Rivadavia de Mendoza goleó 5-1 a Gimnasia de Mendoza en el clásico provincial y se consagró líder de su zona con pasaje a octavos asegurado. Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1-0 a Belgrano en Córdoba y escaló al sexto lugar, mientras que Newell’s Old Boys igualó 1-1 con Instituto de Córdoba, que dejó pasar la chance de meterse en zona de playoff. Atlético Tucumán y Banfield repartieron puntos en un 1-1 sin mayores consecuencias para la parte alta de la tabla.

El lunes, Vélez y Unión igualaron 2-2 el lunes por la noche, y Huracán cayó 2-1 con Argentinos Juniors en el cierre de la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026.

Jueves 23 de abril

Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors

Viernes 24 de abril

Deportivo Riestra 2-0 Independiente

Lanús 0-0 Central Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto 1-2 Rosario Central

Racing 1-1 Barracas Central

Platense 0-1 San Lorenzo

Sábado 25 de abril

Estudiantes de La Plata 0-0 Talleres de Córdoba

Sarmiento 1-0 Tigre

River Plate 3-1 Aldosivi

Domingo 26 de abril

Independiente Rivadavia de Mendoza 5-1 Gimnasia de Mendoza

Belgrano de Córdoba 0-1 Gimnasia y Esgrima La Plata

Newell’s 1-1 Instituto de Córdoba

Atlético Tucumán 1-1 Banfield

Lunes 27 de abril

Vélez 2-2 Unión

Huracán 1-2 Argentinos Juniors