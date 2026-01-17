Kazoku No Perú vs Molivoleibol 3-0: resumen del triunfo de las ‘samuráis’ por fecha 1 del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Kazoku No Perú vs Molivoleibol partido por la primer fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Arrancó el cuadrangular de permanencia y ascenso, donde se definirá el destino de cuatro equipos en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Kazoku No Perú, Deportivo Wanka, Molivoleibol y Túpac Amaru disputan un formato de “todos contra todos” en busca de un solo boleto para la máxima categoría de la próxima temporada.

Las ‘samuráis’ fueron contundentes y lograron sacar una ventaja importante: le ganó po 3-0 a las ‘moli’ con parciales de 25-18, 25-16 y 25-22. La experiencia y jerarquía de Kazoku terminó inclinando la balanza a su favor frente la juventud del rival.

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 4 equipos comprometidos con la revalidación en la última fecha.

Kazoku No Perú vs Molivoleibol EN VIVO: primer duelo del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

- Se juega el primer set.

Primer set: Sorprende la armadora de Kazoku No Perú y alarga la ventaja: 11-8.

Primer set: Potente ataque de Kazoku No Perú: 16-10.

Primer set: Falla el servicio Molivoleibol: 23-15.

Primer set: Nicole Abreu cierra el parcial con certero ataque: 25-18.

Kazoku No Perú vs Molivoleibol: primer set 25 a 18

- Arrancó el segundo set.

Segundo set: Ataque de Molivoleibol contra el bloque pone punto a su favor: 6-3

Segundo set: Nicole Abreu rompe el bloque rival y mantiene ventaja de Kazoku No Perú: 13-10

Segundo set: Kazoku No Perú se vuelve a quedar con el parcial: 25-16

Kazoku No Perú vs Molivoleibol: segundo set 25 - 16 - Liga Peruana de Voley Betsson

- Inicia el tercer set

Tercer set: Gran ataque de la ‘Chama’ Hernández: 7-5

Tercer set: Ataque de Génesis rompe el bloque y punto para Molivoleibol : 15-14

Tercer set: Error en ataque de Molivoleibol: 21-19

Tercer set: Gran bloque de Kazoku No Perú: 24-22

Tercer set: Potente ataque de Kazoku No Perú y cierra el triunfo: 25-22

Kazoku No Perú vs Molivoleibol: tercer set 25 - 22

La previa

Ambos equipos protagonizarán el primer cotejo que abrirá el cuadrangular por la permanencia y ascenso de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El choque se jugará hoy, sábado 17 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y está programado para las 12:00 horas.

La clasificación de Kazoku No Perú al cuadrangular resultó un episodio lleno de tensión. El equipo aseguró su lugar a pesar de una derrota ajustada, tras un partido frente a la Universidad San Martín que se resolvió en el tie break.

En ese encuentro, las “santas” lograron una remontada clave y se impusieron por 3-2. La situación se complicó aún más para el recién ascendido debido al triunfo de Deportivo Soan ante Olva Latino, un resultado que eliminó cualquier posibilidad de error para el conjunto clasificado.

Esta combinación de marcadores selló el pase de Kazoku a la liguilla, pero dejó al equipo sin margen de maniobra de cara a la siguiente ronda, donde cada partido determinará su futuro en la máxima categoría del voleibol nacional.

Intensidad y emoción hasta el último segundo. Disfruta de los momentos finales del apasionante encuentro entre la Universidad San Martín y Kazoku, donde un bloqueo decisivo selló la victoria para las 'santas' en un quinto set no apto para cardíacos.

Programación del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 17 de enero

- Kazoku No Perú vs Molivoleibol (12:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / FPV web y Facebook de la Liga Peruana de Vóley )

Domingo 18 de enero

- Deportivo Wanka vs Túpac Amaru (12:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / FPV web y Facebook de la Liga Peruana de Vóley )

Miércoles 21 de enero

- Molivoleibol vs Deportivo Wanka (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / FPV web y Facebook de la Liga Peruana de Vóley )

- Kazoku No Perú vs Túpac Amaru (19:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / FPV web y Facebook de la Liga Peruana de Vóley )

Sábado 24 de enero

- Túpac Amaru vs Molivoleibol (12:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / FPV web y Facebook de la Liga Peruana de Vóley )

Domingo 25 de enero

- Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka (22:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / FPV web y Facebook de la Liga Peruana de Vóley )

Programación del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Canal TV para ver Kazoku No Perú vs Molivoleibol

La transmisión de cada enfrentamiento del cuadrangular contará con opciones accesibles para los seguidores del voleibol. La Federación Peruana de Vóley confirmó que la cobertura estará disponible en su portal oficial, fpv.org.pe.

Además, quienes deseen estar al tanto de los detalles minuto a minuto podrán recurrir al fan page de la Liga Peruana de Vóley en Facebook. Allí se compartirán resultados, imágenes y momentos clave de los partidos.

Por último, el medio Infobe Perú ofrecerá un seguimiento detallado de cada jornada, permitiendo que la afición no pierda ningún acontecimiento relevante de esta etapa crucial de la temporada.