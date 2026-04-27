Dueño de una concesionaria y con antecedentes por estafa: quién es el hombre denunciado por su expareja por brutales golpizas

Violencia extrema en Pilar desfiguró a golpes a su ex y continúa libre

Las imágenes son brutales y se viralizaron en las últimas horas. Transcurrieron en mayo de 2025 en el living de un departamento, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar. Como se ve en el video que encabeza esta nota, un hombre golpea a una mujer con una violencia sostenida que la deja prácticamente indefensa. La secuencia, que forma parte del material que ella misma difundió, expone parte del calvario que, según denunció, sufrió durante meses a manos de su expareja, Federico Nicolás Balbuena.

Balbuena, de 34 años, es investigado por UFI Descentralizada N° 14 de Pilar, especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal Marcela Semería, en una causa iniciada tras la denuncia de su expareja, Camila Natalia, quien lo señaló por abuso sexual, agresiones físicas y amenazas.

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Según pudo saber Infobae, el agresor conoció a la víctima mientras ambos trabajaban en la agencia de autos Car Center Adjudicados, ubicada en Luján, de la que él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de pareja durante cinco años, de los cuales convivieron tres, hasta su separación en noviembre de 2024. Tras la ruptura, sin embargo, siguieron trabajando juntos.

La denuncia por abuso sexual fue presentada por la mujer en noviembre de 2025. De acuerdo a la reconstrucción judicial, el hecho habría ocurrido en mayo de ese mismo año, en el departamento de la víctima en Pilar. Desde entonces, la causa se mantiene en etapa de investigación.

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Federico Nicolás Blabuena tiene 34 años y es el dueño de una agencia de autos

Balbuena registra antecedentes judiciales: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

En el marco de la investigación actual, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la denunciante no refirió haber sido amenazada con armas de fuego.

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Testimonios incorporados al expediente dan cuenta de un vínculo signado por situaciones de maltrato y denigración. La fiscalía ya tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja, que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la dificultad probatoria en torno al presunto abuso sexual. En ese contexto, la fiscalía evalúa volver a tomar declaración a la víctima, ya que —según indicaron— habría aspectos de su relato que no fueron incluidos inicialmente, entre ellos una internación vinculada a los hechos.

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Balbuena fue notificado de la causa, cuenta con defensa particular y, según pudo saber este medio, su estrategia incluye la impugnación de pruebas audiovisuales y testimoniales incorporadas al expediente.

En enero de 2026 se realizó un allanamiento en el domicilio de Balbuena y se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre

La violencia de género en la Argentina sigue mostrando cifras alarmantes. Según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, en el primer trimestre de 2026 se registraron 68 víctimas fatales por violencia de género en el país.

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El relevamiento advierte que el 72 % de las víctimas fue asesinada en su propio hogar, un dato que vuelve a poner el foco en la violencia ejercida en ámbitos privados. Además, estos crímenes dejaron 80 hijos e hijas sin madre, de los cuales el 58 % son menores de edad, lo que expone el impacto social y familiar que trasciende cada caso.

En la mayoría de los hechos, el agresor formaba parte del entorno cercano de la víctima. El 61 % de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas, lo que ratifica un patrón estructural: la violencia de género se produce, en gran medida, dentro de vínculos afectivos.

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En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires encabeza las estadísticas en valores absolutos, seguida por Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, según el mismo informe.