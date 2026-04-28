Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’: “Le dio un poco de penita”

Los conductores de 'Bo Chin Che' debaten sobre cómo Ethel Pozo ha tomado la decisión de Yaco Eskenazi de renunciar al programa que conducían juntos. ¿Hubo una conversación previa?. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’ generó una ola de emociones tanto en el set como entre los seguidores del reality, pero fue la reacción de Ethel Pozo la que dejó una huella especial en la última transmisión.

La noche del 27 de abril, Yaco sorprendió al anunciar en vivo que dejaría la conducción, explicando que la decisión responde a nuevos compromisos profesionales y a una agenda cada vez más exigente junto al ‘Loco’ Wagner.

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La noticia cayó como un balde de agua fría en el estudio y desató una mezcla de incredulidad, bromas y nostalgia. La hija de Gisela Valcárcel, fiel a su estilo, trató de mantener la compostura frente a cámaras, pero la cercanía y complicidad entre ambos presentadores fue imposible de disimular.

Un anuncio que toma por sorpresa al equipo

La renuncia de Yaco Eskenazi se hizo pública en el tramo final de la edición en vivo de ‘La Granja VIP Perú’. Ethel Pozo, quien anticipó una “noticia bomba” para cerrar la jornada, cedió la palabra a su compañero, dando pie a uno de los momentos más genuinos de la temporada.

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Visiblemente conmovido, Eskenazi explicó: “Voy a estar con ustedes hasta el sábado. Por temas personales, de trabajo y de tiempo, he tenido que tomar esta difícil decisión”. El conductor dejó claro que no se trata de conflictos internos, sino de una oportunidad laboral que no esperaba que creciera tan rápido.

El conductor Yaco Eskenazi anunció en vivo que dejará “La Granja VIP”, generando sorpresa entre sus compañeros y televidentes. Panamericana TV/ La Granja Vip.

Ethel Pozo: entre profesionalismo y sentimiento

La reacción de Ethel fue discreta pero elocuente. Según Samuel Suárez en el streaming ‘Q Bochinche’, reveló qiue Yaco Eskenazi anticipó la noticia de su renuncia el pasado sábado 25 de abril a todos sus compañeros y la conductora prefirió escuchar atentamente el anuncio en el camerino, sin emitir palabra.

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Samuel relató: “Yo te voy a ser honesto, Ethel no dio palabra, simplemente escuchó. Pero yo imagino que ya habría tenido una conversación previa. Creo que sí le da un poco de penita”.

La dupla Pozo-Eskenazi se había consolidado como una de las más sólidas y dinámicas de la televisión peruana. La química entre ambos fue clave para el éxito del reality, y la despedida de Yaco marcó el final de una etapa que el público valoró especialmente.

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’. YouTube.

El respaldo y la complicidad entre compañeros

Durante el anuncio, Ethel Pozo intervino para dar contexto al público y mostrar su apoyo a Yaco: “Le está yendo muy bien en ‘Yaco y el Loco’, y tiene una agenda recargada que se cruza, ¿verdad, Yaco?”. El conductor confirmó la versión y agradeció el respaldo, dejando en claro que su salida es un hasta luego y no un adiós definitivo.

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La reacción del equipo de ‘La Granja VIP’ fue de sorpresa y cierto pesar, pero también de reconocimiento al crecimiento profesional de Eskenazi. Mariella Zanetti, una de las figuras del programa, bromeó sobre la dinámica que mantenía con Yaco, generando un momento de distensión en medio de la despedida.

Samuel Suárez reveló que Yaco Eskenazi les anticipó la noticia de su renuncia a La Granja Vip. YouTube: 'Q'Bochinche'.

Yaco Eskenazi y su adiós temporal

Yaco Eskenazi dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro, aclarando que su salida responde a la demanda de su nuevo proyecto ‘Yaco y el Loco’, que lo llevará de gira y lo obliga a reorganizar su agenda. “Estoy feliz y agradecido, ya mañana les cuento bien”, dijo, prometiendo más detalles a sus seguidores.

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El último adiós en el set fue sencillo pero sentido: “Nos vemos mañana, Ethel Rocío, despidamos el programa”, marcando el cierre de una etapa y el inicio de nuevos desafíos para ambos conductores.

Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.

¿Quién reemplazará a Yaco Eskenazi?

La salida de Yaco Eskenazi no pasó desapercibida para la audiencia, que compartió mensajes de cariño y reconocimiento en redes sociales. Muchos destacaron la buena relación con Ethel Pozo y el aporte de ambos al formato del reality, pidiendo incluso un reencuentro futuro en pantalla.

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El legado de la dupla se mantiene como uno de los ingredientes más valorados de ‘La Granja VIP Perú’, y el profesionalismo de Ethel Pozo quedó en evidencia al afrontar la situación con respeto y afecto.

Con la partida de Yaco Eskenazi, ‘La Granja VIP Perú’ deberá afrontar un nuevo ciclo en la conducción. Ethel Pozo se mantiene como figura central del programa, mientras la producción busca mantener la energía y cercanía que caracterizó a la dupla.

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El reality continúa su marcha con eliminaciones, retos y sorpresas, pero la huella de Yaco y el vínculo con Ethel quedarán como referencia para futuras ediciones.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo posan sonrientes frente al logo de "La Granja VIP" en la promoción del esperado estreno del reality show. (La Granja VIP )