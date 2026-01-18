Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

La figura de aquel compromiso fue la peruana Daniela Múñoz , quien actualmente se desempeña como opuesta y es titular indiscutible en el esquema de Paco Hervás . La deportista nacional destronó a la estadounidense Cat Flood en el podio de MVP.

En el partido por la fecha 6, las ‘estudiantiles’ ganaron el primer set por 25-17. Después, se impusieron en un segundo parcial apretado 27-25. Finalmente, se quedaron con la victoria gracias a un 25-22.

La última vez que Universitario y Olva Latino se enfrentaron fue durante esta temporada. En la primera fase, ambos elencos midieron fuerzas y las ‘pumas’ salieron airosas con un contundente marcador (3-0).

Infobae Perú sumará una cobertura especial, con resultados en tiempo real y la tabla de posiciones actualizada, para mantener informados a los seguidores del torneo.

Latina Televisión emitirá todos los encuentros en exclusiva, tanto por señal abierta como por su página web y aplicación oficial, brindando acceso gratuito al público. De esta manera, los hinchas podrán seguir cada partido en vivo desde cualquier dispositivo.

La transmisión comenzará a las 17:00 horas en Perú , Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia estará disponible desde las 18:00 horas, y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil el inicio será a las 19:00 horas.

A pesar de su mal momento, el equipo de Walter Lung cuenta con grandes jugadoras para hacerle frente a la ‘U’. Por ejemplo, las hermanas Uribe , Mirtha y Daniela , quienes aportan experiencia y fuerza al ataque. También, está la punta argentina Nayla Da Silva , una de las máxima anotadoras del certamen.

Olva se ubica en la penúltima casilla de la clasificación, con solo 9 puntos en total. El equipo necesita ganar para conservar posibilidades de acceder al octogonal final y seguir en carrera por el título nacional.

La situación de Olva Latino resulta más complicada en esta segunda fase. El conjunto, denominado las ‘latinas’ , sigue sin sumar puntos y perdió por 3-0 ante San Martín , con parciales de 21-25, 18-25 y 20-25.

Las ‘pumas’ no se conforman con su presente y quieren ir por más. En ese sentido, sumaron un nuevo refuerzo. Se trata de Taya Beller , quien se desempeña como central y tiene nacionalidad estadounidense. Su casi 1.90 metros potenciará el alcance del elenco en la net.

El cuadro ‘crema’ afronta este encuentro tras v encer a Deportivo Soan por 3-1 , con parciales de 25-21, 18-25, 25-10 y 25-21. Con este triunfo, Universitario continúa en la cima de la tabla con 33 puntos, lo que incrementa su confianza en esta fase crucial del torneo.

El duelo entre Universitario y Olva será determinante para el rumbo inmediato de ambos conjuntos en la liga. Las ‘pumas’ llegan con el objetivo de mantener el liderazgo y consolidar sus aspiraciones al título nacional.

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, domingo 18 de enero, a Olva Latino en el marco de la segunda fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Este encuentro iniciará a las 17:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes situado en el distrito de Villa El Salvador.

