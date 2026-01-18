Perú Deportes

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘pumas’ buscarán una victoria para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones ante un equipo que todavía no sabe lo que es ganar. Sigue todas las incidencias

02:30 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, domingo 18 de enero, a Olva Latino en el marco de la segunda fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este encuentro iniciará a las 17:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes situado en el distrito de Villa El Salvador.

02:29 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

El duelo entre Universitario y Olva será determinante para el rumbo inmediato de ambos conjuntos en la liga. Las ‘pumas’ llegan con el objetivo de mantener el liderazgo y consolidar sus aspiraciones al título nacional.

El cuadro ‘crema’ afronta este encuentro tras vencer a Deportivo Soan por 3-1, con parciales de 25-21, 18-25, 25-10 y 25-21. Con este triunfo, Universitario continúa en la cima de la tabla con 33 puntos, lo que incrementa su confianza en esta fase crucial del torneo.

Las ‘pumas’ no se conforman con su presente y quieren ir por más. En ese sentido, sumaron un nuevo refuerzo. Se trata de Taya Beller, quien se desempeña como central y tiene nacionalidad estadounidense. Su casi 1.90 metros potenciará el alcance del elenco en la net.

El equipo de Universitario celebra efusivamente la victoria que lo mantiene en la cima de la tabla. Observa el 'match point' y la alegría de las jugadoras tras un reñido partido.
02:28 hsHoy

¿Cómo llega Olva?

La situación de Olva Latino resulta más complicada en esta segunda fase. El conjunto, denominado las ‘latinas’, sigue sin sumar puntos y perdió por 3-0 ante San Martín, con parciales de 21-25, 18-25 y 20-25.

Olva se ubica en la penúltima casilla de la clasificación, con solo 9 puntos en total. El equipo necesita ganar para conservar posibilidades de acceder al octogonal final y seguir en carrera por el título nacional.

A pesar de su mal momento, el equipo de Walter Lung cuenta con grandes jugadoras para hacerle frente a la ‘U’. Por ejemplo, las hermanas Uribe, Mirtha y Daniela, quienes aportan experiencia y fuerza al ataque. También, está la punta argentina Nayla Da Silva, una de las máxima anotadoras del certamen.

Olva Latino y San Martín
Olva Latino y San Martín se medirán en el Polideportivo de Villa El Salvador. Crédito: LPV
02:27 hsHoy

Horarios del Universitario vs Olva Latino

La transmisión comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia estará disponible desde las 18:00 horas, y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil el inicio será a las 19:00 horas.

02:26 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Olva Latino: partido por fase 2

Latina Televisión emitirá todos los encuentros en exclusiva, tanto por señal abierta como por su página web y aplicación oficial, brindando acceso gratuito al público. De esta manera, los hinchas podrán seguir cada partido en vivo desde cualquier dispositivo.

Infobae Perú sumará una cobertura especial, con resultados en tiempo real y la tabla de posiciones actualizada, para mantener informados a los seguidores del torneo.

Universitario y Olva Latino chocan
Universitario y Olva Latino chocan por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
02:22 hsHoy

Últimos enfrentamientos

La última vez que Universitario y Olva Latino se enfrentaron fue durante esta temporada. En la primera fase, ambos elencos midieron fuerzas y las ‘pumas’ salieron airosas con un contundente marcador (3-0).

En el partido por la fecha 6, las ‘estudiantiles’ ganaron el primer set por 25-17. Después, se impusieron en un segundo parcial apretado 27-25. Finalmente, se quedaron con la victoria gracias a un 25-22.

La figura de aquel compromiso fue la peruana Daniela Múñoz, quien actualmente se desempeña como opuesta y es titular indiscutible en el esquema de Paco Hervás. La deportista nacional destronó a la estadounidense Cat Flood en el podio de MVP.

