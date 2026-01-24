San Martín vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¡Partidazo! San Martín chocará con Deportivo Géminis hoy, sábado 24 de enero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El encuentro promete ser de pronóstico reservado porque ambos equipos necesitan el triunfo.
San Martín saldrá a voltear la página frente Deportivo Géminis tras la dura derrota que sufrió ante Regatas Lima la fecha pasada, un enfrentamiento que se extendió hasta el quinto set en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Las chorrilanas lograron imponerse por 3-2, con parciales de 17-25, 25-21, 19-25, 25-23 y 6-15, en un duelo de alta intensidad que resultó fundamental para sus aspiraciones en la Fase 2. Las ‘celestes’ se mostraron firmes desde el inicio, con una ofensiva agresiva y un bloqueo efectivo que les permitió dominar el arranque y mantener la ventaja.
Pese a las modificaciones tácticas y las pausas implementadas por las ‘santas’ para intentar equilibrar el partido, las ‘regatinas’ supieron sostener el control y cerraron el encuentro con determinación. Ahora, las de Santa Anita deberán buscar recomponerse en sus próximos compromisos para no perder terreno en la clasificación.
Deportivo Géminis demostró su superioridad al vencer por tres sets a cero (25-19, 25-22, 25-22) a Circolo Sportivo Italiano en el Polideportivo Luis Fuentes de Villa El Salvador, en el marco de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
Gracias a este triunfo, el conjunto de Comas ascendió al sexto lugar en la clasificación y suma 20 puntos, mientras que el equipo de Pueblo Libre cayó al séptimo puesto, manteniéndose con 19 unidades en el campeonato nacional.
La cobertura del enfrentamiento más esperado de la Liga Peruana de Vóley contará con la señal de Latina, disponible en la página web y la aplicación oficial del canal. De esta manera, los seguidores accederán sin costo a todos los partidos desde cualquier dispositivo.
Al mismo tiempo, Infobae Perú actualizará en tiempo real los detalles de los choques principales y mantendrá la tabla de posiciones al día. Así, los aficionados tendrán acceso inmediato a novedades, resultados y el avance de sus equipos favoritos a lo largo de la fecha.
El choque entre las ‘santas’ y las de Comas se jugará hoy, sábado 24 de enero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario está programado para las 16:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 17:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 18:00 horas.
Las localidades para la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley se ofrecen desde S/. 20 soles para la zona general, mientras que en occidente el precio es de S/. 50 soles. Los seguidores pueden adquirir sus entradas y garantizar su asistencia en el Polideportivo Lucha Fuentes mediante la plataforma de Joinnus.
- General: S/. 20.00 soles
- Norte: S/. 30.00 soles
- Sur: S/. 30.00 soles
- Oriente: S/. 40.00 soles
- Occidente: S/. 50.00 soles