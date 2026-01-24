San Martín vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Horarios de San Martín vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley

El choque entre las ‘santas’ y las de Comas se jugará hoy, sábado 24 de enero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario está programado para las 16:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 17:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 18:00 horas.