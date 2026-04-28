Perú

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

A raíz de las especulaciones que se dieron por una publicación en sus redes sociales, aquí te contamos las razones de por qué la actriz dejó de lado la popularidad para vivir una vida tranquila y al lado de sus adorables mascotas

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Foto: Andina
La primera actriz Irma Maury, reconocida por su interpretación de Doña Nelly en Al fondo hay sitio, se pronuncia sobre su retiro, aclara rumores y detalla los verdaderos motivos que la llevaron a dejar la televisión para priorizar su salud y vida personal. Foto: Andina

La primera actriz Irma Maury, figura central de la televisión peruana por su papel de Doña Nelly en Al fondo hay sitio, decidió poner fin a su participación en la exitosa serie en 2014. Su retiro, rodeado de especulaciones y rumores en redes sociales, fue motivado por razones personales y de salud, y no por un diagnóstico de Alzheimer, como erróneamente se difundió.

A raíz de una publicación en su cuenta de Facebook, donde incluía la palabra “Alzheimer”, surgieron versiones infundadas sobre el estado de salud de Maury. La actriz, de 76 años, aclaró de inmediato que la publicación tenía un fin social y solidario, dirigida a quienes conviven con familiares afectados por esa enfermedad. “Yo compartí una publicación con ese título para todos los que tienen un familiar que padece esa triste enfermedad, pero no se toman el trabajo de entrar al artículo y leer”, puntualizó.

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De esta manera, Irma Maury desmintió cualquier vínculo entre su alejamiento de la pantalla y una supuesta enfermedad neurodegenerativa, insistiendo en que goza de buena salud y que su vida transcurre tranquila.

El estado de salud de Irma Maury es motivo de especulación. La actriz que dio vida a 'Doña Nelly' causó revuelo con una publicación sobre el Alzheimer, lo que se suma a un accidente doméstico que sufrió meses atrás.

El retiro de Irma Maury

El verdadero motivo de su retiro de 'Al fondo hay sitio’ responde a una conjunción de agotamiento físico, necesidad de priorizar su bienestar y deseo de dedicar más tiempo a su vida personal y familiar. La actriz relató que el intenso ritmo de grabaciones, sumado a los trayectos diarios desde su residencia en Ventanilla hasta los estudios de América TV, terminó por desgastarla.

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“Me fui de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice. Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, explicó Maury en entrevista con el diario Correo.

La recordada actriz contó en un extenso post en redes sociales el complicado momento que pasó al verse en una emergencia durante una madrugada | Facebook - Irma Maury

La decisión de dejar la serie fue comunicada un año antes al productor Efraín Aguilar, quien intentó ofrecerle facilidades para que continuara, como transporte privado desde su domicilio. Sin embargo, Maury reafirmó su determinación de alejarse y dedicarse a su familia. “Un año antes de que se fuera me dijo que no quería seguir porque era muy lejos para ella, le puse un carro, para que vaya desde Ventanilla, le pusieron porque era valiosísima”, recordó Aguilar para el pódcast Café con la Chevez. Finalmente, la actriz optó por no renovar su participación, priorizando su salud y el cuidado de sus mascotas.

Durante una emotiva entrevista en el programa El reventonazo de la Chola, Irma Maury profundizó en sus razones para abandonar la serie. “Pensé un poco más en mí, en que ya me estaba alejando mucho de mi familia. Quería descansar, los perros ya me iban a morder porque ya no me reconocían, estaba todo el día trabajando. Entonces dije ‘voy a hacer un alto’”, compartió la actriz, dejando en claro que su retiro fue una decisión consciente para recuperar espacios personales postergados.

Imagen dividida: a la izquierda, Irma Maury sonríe en primer plano; a la derecha, de pie con un andador junto a un perro en una sala
La reconocida actriz Irma Maury, también conocida como 'Doña Nelly' de AFHS, relata el grave accidente doméstico que vivió, describiéndolo como un proceso traumático para ella. (Irma Maury)

La larga espera para su retorno a la actuación

A pesar de la distancia de las cámaras, Maury no descarta un eventual retorno a la actuación. Si bien señala que la etapa de Doña Nelly está cerrada, no excluye la posibilidad de asumir nuevos personajes en el futuro. “La actuación no la he cerrado, simplemente hice un alto como muchas otras veces”, declaró. En diversas oportunidades, la actriz ha reiterado que su pausa es temporal y corresponde a una necesidad vital de descanso y renovación.

En los últimos años, la salud de Maury también influyó en su decisión de alejarse de proyectos televisivos. La artista reveló que sufrió un accidente doméstico que le provocó una fractura de cadera, lo que prolongó su periodo de recuperación y la llevó a rechazar nuevas propuestas laborales, tanto en televisión como en publicidad. “Todavía me sigo cuidando. Además, tengo que ver cómo está mi memoria; hace muchos años que no hago televisión. Yo creo que, de repente, mi memoria ya no está tan buena, no lo sé”, confesó en conversación con el programa En Escena de RPP.

Guionista de Al Fondo Hay Sitio expresa su deseo de que regrese Irma Maury a la serie. (Foto: América TV)
Guionista de Al Fondo Hay Sitio expresa su deseo de que regrese Irma Maury a la serie. (Foto: América TV)

La eterna ‘Doña Nelly’ de ‘Al fondo hay sitio’

La construcción del personaje de Doña Nelly, matriarca de los Gonzales, dejó una huella profunda en la audiencia. Su salida de Al fondo hay sitio se produjo en la sexta temporada, cuando el guion dispuso la muerte de su personaje tras un paro cardiaco causado por la emoción de ganar la lotería. Este desenlace, si bien sorprendió a los seguidores, respondió tanto a necesidades de la historia como a la voluntad expresada por la propia Maury de cerrar el ciclo.

La actriz ha manifestado en reiteradas ocasiones que la fama de Doña Nelly llegó a ser abrumadora, al punto de que el público la identificaba únicamente con ese nombre.

“No (extraño a Nelly). Es más, ya me parecía un poco cargosa porque en la calle ya me quitaba el nombre y no me gustaba”, comentó. Esta identificación constante reforzó su convicción de buscar nuevos retos fuera del personaje.

Con una trayectoria artística de más de cuatro décadas, Irma Maury se consolidó como referente de la actuación en Perú, participando en producciones emblemáticas como Mil OficiosSolo una madre y Mi amor, el wachimán 3. Su versatilidad y profesionalismo han sido reconocidos tanto por el público como por la crítica especializada.

El impacto de su retiro en la serie y la reacción del público

La salida de Irma Maury de Al fondo hay sitio marcó un antes y un después en la serie. Doña Nelly, con su carácter y humor particular, se había convertido en uno de los pilares de la trama y en un ícono de la televisión peruana. El público, a pesar de la tristeza por la partida del personaje, comprendió con el tiempo que la decisión de la actriz respondía a motivos personales irrenunciables.

Irma Maury explota contra usuario que difundió su falsa muerte: “No vayas a ser tú”
Irma Maury explota contra usuario que difundió su falsa muerte: “No vayas a ser tú”

Tras el regreso de la serie en 2022, los seguidores continuaron manifestando su deseo de ver nuevamente a Maury en pantalla. Sin embargo, la actriz ha sido contundente en señalar que, aunque mantiene el cariño por la producción, su retorno solo se daría bajo condiciones muy específicas y probablemente con un nuevo personaje. “Yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada de ningún otro personaje”, declaró en entrevista televisiva.

La privacidad y el respeto como bandera

En su comunicación pública, Irma Maury ha pedido en reiteradas ocasiones respeto por su privacidad y el cese de especulaciones sobre su vida personal. Las interpretaciones erróneas y la viralización de información no verificada han generado molestias en la artista, quien insiste en mantener la distancia respecto a los rumores. “Déjenme vivir tranquila mi vida en mi casa”, expresó, solicitando al público y a los medios no invadir su intimidad.

La actriz enfatiza que el bienestar personal y familiar ha sido la base de sus decisiones profesionales en los últimos años. Maury se mantiene agradecida por el cariño del público, pero prioriza su salud, su entorno cercano y la posibilidad de disfrutar la vida fuera del set de grabación.

Trayectoria y legado de Irma Maury

Con más de cuarenta años en la escena artística, Irma Maury ha dejado una marca indeleble en la televisión nacional. Desde sus inicios en el Grupo Histrión y su paso por el teatro, hasta consolidarse en la pantalla chica con personajes entrañables, su aporte trasciende géneros y generaciones. La actriz ha sabido cerrar etapas y reinventarse, manteniendo siempre la honestidad y la autenticidad como principios rectores.

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