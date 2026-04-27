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La jubilación en España cambia en 2027: aumenta la edad legal para retirarse y se endurecen los requisitos para cobrar el 100% de la pensión

El sistema culmina el próximo año su reforma con la edad de la jubilación fijada en 67 años, nuevas condiciones de cotización y cambios clave en el cálculo de las pensiones

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Jubilados se manifiestan para defender la revalorización de las pensiones, frente a la sede nacional del PP. Alberto Ortega / Europa Press
Jubilados se manifiestan para defender la revalorización de las pensiones, frente a la sede nacional del PP. Alberto Ortega / Europa Press

El proceso gradual iniciado en 2013 para elevar la edad legal de jubilación en España terminará en 2027. Ese año la edad de retiro quedará fijada en los 67 años para quienes no alcancen un mínimo de cotización, cerrando así más de una década de cambios progresivos en el sistema de pensiones.

La reforma, recogida en la Ley 27/2011, ha ido aumentando la edad de retiro de forma escalonada, con un ritmo de un mes adicional por año entre 2013 y 2018, y de dos meses anuales desde entonces. El objetivo ha sido adaptar el sistema público de pensiones a la mayor esperanza de vida y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, según señalan expertos de BBVA.

A partir de 2027, no todos los trabajadores tendrán la misma edad de jubilación. Quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses deberán esperar hasta los 67 años para retirarse. En cambio, quienes superen ese umbral podrán jubilarse a los 65 años.

Este criterio refuerza la relación entre vida laboral y acceso a la pensión, premiando las carreras de cotización más largas. En 2026, el sistema ya se encuentra en una fase intermedia, con una edad ordinaria de 66 años y 10 meses para quienes no alcanzaban los 38 años y 3 meses cotizados.

Cambios en la jubilación anticipada y en la parcial

El ajuste no solo afecta a la edad ordinaria, sino también a la jubilación anticipada. En 2027, la modalidad voluntaria permitirá retirarse a partir de los 63 años para quienes superen los 38 años y 6 meses cotizados, mientras que el resto deberá esperar hasta los 65.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, derivada de situaciones de despido o reestructuración, la edad mínima será de 63 años para quienes no alcancen ese nivel de cotización, y de 61 años para quienes sí lo superen. Estas condiciones refuerzan la diferenciación según la trayectoria laboral del trabajador.

Gonzalo Bernardos Domínguez ​ es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona. En nuestra entrevista con él, hablamos del problema de la vivienda en España, de los sueldos y las pensiones.

La jubilación parcial con contrato de relevo también se verá afectada. A partir de 2027, podrá solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria. Esto supone poder acceder a ella desde los 64 años o incluso los 62 en el caso de carreras de cotización más largas. Este mecanismo, que permite reducir la jornada laboral antes del retiro total, se mantiene como una vía de transición hacia la jubilación completa, especialmente en sectores con relevo generacional.

Cobrar el 100% de la pensión será más difícil

El sistema también endurece los requisitos para cobrar el 100% de la pensión. A partir de 2027 será necesario haber cotizado 37 años, frente a los 36 años y 6 meses exigidos hasta 2026. Esta modificación afecta directamente al importe final que percibirán los futuros jubilados.

Con el mínimo de 15 años cotizados, el porcentaje sobre la base reguladora seguirá siendo del 50%, lo que refuerza la importancia de las carreras laborales largas para acceder a pensiones más elevadas.

En el siguiente cuadro se muestra, comparativamente para los periodos 2023-2026 y para los años a partir de 2027, el porcentaje adicional a aplicar sobre la base reguladora por cada mes a partir del mes 180 (a partir de los 15 primeros años):

Fuente: BBVA
Fuente: BBVA

Otro de los cambios relevantes afecta al método de cálculo de la base reguladora. En 2027 se ampliará el periodo de referencia, que pasará a incluir 304 bases de cotización de mayor importe dentro de los 308 meses anteriores a la jubilación, es decir, un periodo de 25,6 años.

Este ajuste sustituye al sistema anterior, que consideraba 302 bases sobre 25 años y 4 meses. El objetivo es refinar el cálculo para hacerlo más representativo de la trayectoria salarial del trabajador.

Un sistema en transformación permanente

La reforma de las pensiones culmina así una de las transformaciones más profundas del sistema de Seguridad Social en las últimas décadas. El objetivo declarado ha sido equilibrar la sostenibilidad financiera y la protección social en un contexto de envejecimiento poblacional.

A partir de 2027, el sistema quedará plenamente ajustado a estas nuevas reglas, en las que la edad de jubilación, los años cotizados y la forma de cálculo de la pensión estarán más estrechamente vinculados que nunca.

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