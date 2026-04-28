Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Junior por fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal podría definir su futuro en la Copa Libertadores 2026. Tras la derrota por 2-1 frente a Palmeiras en condición de visitante, el equipo dirigido por Zé Ricardo necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por la clasificación a octavos de final.

Hoy, martes 28 de abril, recibirá a Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los celestes intentarán hacerse fuertes ante su público. El resultado de este duelo podría ser determinante en su lucha por mantenerse en la competición, ya que una victoria les permitiría una mejor ubicación en el Grupo F.

PUBLICIDAD

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

El arranque de la tercera jornada en el Grupo F de la Copa Libertadores encuentra a Palmeiras como único líder, acumulando cuatro puntos. Sporting Cristal y Cerro Porteño suman tres unidades cada uno, aunque el equipo peruano ocupa el segundo puesto por haber superado al conjunto paraguayo en el enfrentamiento directo.

Para el plantel dirigido por Zé Ricardo, la necesidad de conseguir una victoria es doble. Por un lado, un triunfo mantendría viva la esperanza de alcanzar los octavos de final en el torneo continental. Por otro, serviría para apaciguar las críticas surgidas tras los resultados irregulares en la Liga 1, donde el presente del club ha dejado dudas entre la afición y el entorno.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Programación de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Martes 28 de abril

Sporting Cristal (PER) Vs. Junior de Barranquilla (COL) / 21:00 horas / estadio Alejandro Villanueva

Miércoles 29 de abril

PUBLICIDAD

Cerro Porteño (PAR) vs Palmeiras (BRA) / 19:30 horas / estadio La Nueva Olla

Dónde ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

El duelo entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla, correspondiente a la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026, contará con transmisión en Perú y la mayoría de países sudamericanos a través de ESPN. En Argentina, la señal podrá verse por FOX Sports 3, mientras que en Chile estará habilitada por ESPN Premium. La plataforma Disney+ emitirá el encuentro en toda la región mediante streaming.

Infobae Perú ofrecerá cobertura en tiempo real con información previa al partido, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del enfrentamiento.

PUBLICIDAD

Canales para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

Resumen del Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal sufrió una derrota por 2-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, en el marco de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El encuentro dejó un sabor amargo para los celestes, que lucharon durante todo el partido pero no lograron rescatar puntos debido a un penal polémico que inclinó la balanza.

El marcador se abrió con anotación de Murilo Cerqueira a los 27 minutos para el conjunto brasileño. La respuesta de Sporting Cristal llegó antes del descanso: Juan Cruz González igualó el partido a los 41 minutos con un potente remate de volea desde fuera del área, una acción que se perfila como una de las mejores jugadas de la semana en el certamen.

PUBLICIDAD

En la parte final, cuando el empate parecía posible, José López marcó el segundo gol de Palmeiras a los 80 minutos. La caída deja a Sporting Cristal con tres puntos en la tabla, obligado a buscar una recuperación en su próximo compromiso como local, fundamental para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.