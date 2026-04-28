Perú Deportes

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Junior por fecha 3

El equipo de Zé Ricardo recibirá al Junior en Matute, y tendrá la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la lucha de la clasificación. Entérate cómo va la competencia

Guardar
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal podría definir su futuro en la Copa Libertadores 2026. Tras la derrota por 2-1 frente a Palmeiras en condición de visitante, el equipo dirigido por Zé Ricardo necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por la clasificación a octavos de final.

Hoy, martes 28 de abril, recibirá a Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los celestes intentarán hacerse fuertes ante su público. El resultado de este duelo podría ser determinante en su lucha por mantenerse en la competición, ya que una victoria les permitiría una mejor ubicación en el Grupo F.

PUBLICIDAD

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

El arranque de la tercera jornada en el Grupo F de la Copa Libertadores encuentra a Palmeiras como único líder, acumulando cuatro puntos. Sporting Cristal y Cerro Porteño suman tres unidades cada uno, aunque el equipo peruano ocupa el segundo puesto por haber superado al conjunto paraguayo en el enfrentamiento directo.

Para el plantel dirigido por Zé Ricardo, la necesidad de conseguir una victoria es doble. Por un lado, un triunfo mantendría viva la esperanza de alcanzar los octavos de final en el torneo continental. Por otro, serviría para apaciguar las críticas surgidas tras los resultados irregulares en la Liga 1, donde el presente del club ha dejado dudas entre la afición y el entorno.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Programación de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Martes 28 de abril

  • Sporting Cristal (PER) Vs. Junior de Barranquilla (COL) / 21:00 horas / estadio Alejandro Villanueva

Miércoles 29 de abril

  • Cerro Porteño (PAR) vs Palmeiras (BRA) / 19:30 horas / estadio La Nueva Olla

Dónde ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

El duelo entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla, correspondiente a la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026, contará con transmisión en Perú y la mayoría de países sudamericanos a través de ESPN. En Argentina, la señal podrá verse por FOX Sports 3, mientras que en Chile estará habilitada por ESPN Premium. La plataforma Disney+ emitirá el encuentro en toda la región mediante streaming.

Infobae Perú ofrecerá cobertura en tiempo real con información previa al partido, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del enfrentamiento.

Canales para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026
Canales para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

Resumen del Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal sufrió una derrota por 2-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, en el marco de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El encuentro dejó un sabor amargo para los celestes, que lucharon durante todo el partido pero no lograron rescatar puntos debido a un penal polémico que inclinó la balanza.

El marcador se abrió con anotación de Murilo Cerqueira a los 27 minutos para el conjunto brasileño. La respuesta de Sporting Cristal llegó antes del descanso: Juan Cruz González igualó el partido a los 41 minutos con un potente remate de volea desde fuera del área, una acción que se perfila como una de las mejores jugadas de la semana en el certamen.

En la parte final, cuando el empate parecía posible, José López marcó el segundo gol de Palmeiras a los 80 minutos. La caída deja a Sporting Cristal con tres puntos en la tabla, obligado a buscar una recuperación en su próximo compromiso como local, fundamental para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Temas Relacionados

Sporting CristalJunior de BarranquillaPalmeirasCerro PorteñoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

Los ‘celestes’ afrontan una oportunidad clave para afianzarse en su grupo y reencontrarse con su mejor versión tras los tropiezos en la Liga 1. Revisa aquí los horarios del compromiso

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

Teófilo Cubillas inmortal: incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional en la categoría Decano

Durante la elección de la Generación 2026 se ha investido al ‘Nene’, leyenda de la selección peruana, como una nueva personalidad dentro del olimpo de genios que marcaron una época en el fútbol

Teófilo Cubillas inmortal: incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional en la categoría Decano

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘cervecero’ enfrenta la necesidad de obtener una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. Sigue las incidencias del duelo ante el ‘tiburón’

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Ignacio Buse inicia su camino en Aix-en-Provence frente a Francisco Comesaña antes de su estreno en el Masters 1000 de Roma

Luego de su participación en el Masters 1000 de Madrid, la primera raqueta nacional buscará traducir su notable nivel en victorias sobre la arcilla francesa, donde defiende puntos importantes

Ignacio Buse inicia su camino en Aix-en-Provence frente a Francisco Comesaña antes de su estreno en el Masters 1000 de Roma

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal recibe a Junior en Matute, Boca Juniors visita a Cruzeiro en Brasil, PSG y Bayern Munich chocan por las semifinales de la Champions League, y mucho más

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El ‘caos’ de las elecciones peruanas ‘es un mal presagio’ para Iberoamérica, según análisis de Bloomberg

El ‘caos’ de las elecciones peruanas ‘es un mal presagio’ para Iberoamérica, según análisis de Bloomberg

Renzo Reggiardo presiona al JNE: pide reconsiderar rechazo a convocar elecciones complementarias en Lima o recurrirá al TC

Roberto Sánchez toma distancia de Antauro Humala y admite que rechaza sus propuestas: “Son sus ideas, no el programa de JPP”

Abencia Meza busca dejar el penal Santa Mónica: TC deja al voto demanda para concederle semilibertad

¿Qué empresa reemplazará a Galaga en la segunda vuelta? ONPE ya lanzó convocatoria a empresas

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza se luce con nuevo amor: el arquitecto Félix Moreno ya tiene la aprobación de su hija

Janet Barboza se luce con nuevo amor: el arquitecto Félix Moreno ya tiene la aprobación de su hija

Rebeca Escribens cuestiona a Said Palao: "Debería tener sangre en la cara para contestarle" ante polémica con Onelia Molina

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’: “Le dio un poco de penita”

La fuerte acusación de Giuliana Rengifo contra Magaly Medina en el caso de Yahaira Plasencia: "Es una mujer de doble moral y discurso"

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Ignacio Buse inicia su camino en Aix-en-Provence frente a Francisco Comesaña antes de su estreno en el Masters 1000 de Roma

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Yoshimar Yotún explicó por qué nunca jugó por Alianza Lima ni Universitario: “No me quedé con las ganas de jugar”