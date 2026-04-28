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Magaly Medina asistió a la graduación de Maestría de la hija de Alfredo Zambrano

La conductora se encuentra en Boston donde celebra este logro profesional de la hija de su esposo. En redes sociales compartió emotivos momentos

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Imagen dividida: Izquierda, Magaly Medina y Alfredo Zambrano. Derecha, pantalla gigante muestra a Silvana Zambrano graduándose en Boston
Magaly Medina y Alfredo Zambrano asistieron orgullosos a la ceremonia de graduación de maestría de Silvana Zambrano Almenara en Boston, Massachusetts.

Magaly Medina celebró en Boston el logro académico de Silvana Zambrano, hija de su esposo Alfredo Zambrano, acompañándola en la ceremonia donde recibió su título de Maestría en Ciencias en Psicología de la Consejería. La conductora compartió en sus redes sociales cómo se preparó para este evento especial, mostrando distintos momentos emotivos junto a su familia.

Desde temprano, Magaly Medina publicó imágenes del proceso de alistamiento, eligiendo su vestimenta y mostrando el ambiente previo a la graduación. Este tipo de publicaciones ya se había visto días antes, cuando compartió cómo disfrutaron cenas y actividades familiares en la ciudad estadounidense, anticipando la emoción de la ceremonia.

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Durante el evento, que se realizó la tarde del 28 de abril, Silvana Zambrano recibió oficialmente su diploma de maestría. En las historias de Medina se vio cómo la joven subió al estrado, mientras sus seres queridos la observaban orgullosos. La conductora no dudó en destacar el esfuerzo y la dedicación de Silvana, resaltando el valor del estudio y el acompañamiento familiar.

Una joven con toga y birrete aparece en una pantalla grande en una ceremonia de graduación. En la pantalla se lee 'Silvana Zambrano Almenara Master of Science'
Magaly Medina asistió a la ceremonia de graduación de Maestría de Silvana Zambrano Almenara en Boston, mostrando su apoyo a la hija de Alfredo Zambrano.

La relación entre la periodista y la hija de Alfredo Zambrano ha sido visible en distintas oportunidades. Magaly Medina ha mostrado en redes la complicidad que existe entre ambas, compartiendo momentos cotidianos y celebraciones importantes. Durante la estancia de la familia en Boston, se observó una convivencia marcada por detalles y gestos de cariño mutuo.

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Silvana Zambrano también ha utilizado sus propias plataformas digitales para mostrar cómo es su día a día como estudiante en Estados Unidos. En varias ocasiones, relató cómo recibía la visita de su padre y Medina durante los días libres, aprovechando esos momentos para fortalecer los lazos familiares en medio de sus responsabilidades académicas.

La ceremonia de graduación fue el resultado de varios años de esfuerzo. La joven viajó a Boston, donde cursó la maestría en Northeastern University, enfocándose en el área de consejería psicológica.

Una mesa oscura con un cartel de madera que dice "Congratulations Graduate", varios postres coloridos, bolas de helado, fruta de dragón y un flan. Se ve el logo 'zuma'
Magaly Medina celebra con alegría la graduación de Maestría de la hija de Alfredo Zambrano en ZUMA Boston, compartiendo un momento especial y dulces postres.

Durante el evento, la familia Zambrano-Medina se mostró unida. Las imágenes difundidas en redes sociales reflejaron la alegría y el orgullo por el logro de Silvana, quien expresó su gratitud por el apoyo recibido desde Perú y en el extranjero.

Silvana Zambrano dio detalles de su relación con Magaly Medina

En 2025, Silvana Zambrano habló abiertamente sobre el vínculo que mantiene con Magaly Medina. A través de sus redes, la joven respondió preguntas de sus seguidores y describió a Medina como una madrastra comprensiva y cercana.

“Siempre me defiende, nos entendemos muchísimo. Hablamos de un montón de cosas de mujeres, y sí, todo bien”, compartió en una de sus publicaciones.

Silvana explicó que la periodista mantiene una actitud profesional respecto a su trabajo y que no comparte información reservada sobre su programa con la familia. En esas mismas publicaciones, detalló que la dinámica familiar está marcada por la confianza y la comunicación, lo cual facilita una convivencia armoniosa.

Hija de Alfredo Zambrano habla de cómo es Magaly Medina como madrastra. IG

Además, Silvana Zambrano comentó que muchos de sus seguidores llegaron a sus redes por curiosidad sobre su relación con Medina, pero espera que permanezcan por el contenido personal que comparte de su vida como estudiante. Grabar videos y blogs le resulta terapéutico y le ayuda a organizarse, por lo que planea seguir mostrando su día a día en línea.

La hija de Alfredo Zambrano también respondió preguntas sobre su vida en Boston, detallando su trayectoria académica y cómo decidió orientar su formación profesional hacia la psicología y la consejería. Destacó el papel fundamental que ha tenido el apoyo familiar en cada una de sus etapas formativas.

La convivencia y el acompañamiento que se observaron en la reciente graduación confirman la relación cercana y positiva entre Medina, Zambrano y Silvana, quienes reafirman su compromiso de apoyarse mutuamente en los momentos más importantes de sus vidas.

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