Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 28 de abril, la agenda futbolera está cargada de partidos emocionantes: regresa la competencia en la Copa Libertadores y Sudamericana. Sporting Cristal recibe a Junior en Lima, Boca Juniors hará lo suyo con Cruzeiro en Brasil, PSG y Bayern Munich iniciarán la pelea en semifinales por la Champions League, y mucho más.

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde los rimenses intentarán afianzarse en el torneo continental frente al cuadro de Barranquilla. El equipo dirigido por Zé Ricardo encara el compromiso con la presión de sumar puntos, conscientes de que una derrota podría complicar su continuidad en la competencia.

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Ambos conjuntos llegan a la tercera jornada con la urgencia de no ceder terreno en el grupo. Para los locales, el hecho de jugar en el recinto limeño representa una oportunidad estratégica: buscan aprovechar la condición de local para consolidar su segunda victoria en el certamen y mantener vivas sus opciones de clasificación.

El cuadro limeño afronta el duelo de Copa Libertadores en Matute sin Luis Abram, Christofer Gonzales y Gabriel Santana, obligando al técnico Zé Ricardo a reorganizar la defensa y el mediocampo ante el desafío colombiano (Facebook / Sporting Cristal)

Por otro lado, El choque entre Boca Juniors y Cruzeiro adquiere carácter decisivo en la tercera jornada de la fase de grupos. Ambos equipos llegan con realidades opuestas y con la urgencia de ratificar su posición en el Grupo D.

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Para la escuadra brasileña, el partido representa una oportunidad clave para revertir el rumbo: se encuentra en la tercera posición con solo tres puntos, producto de una victoria y una derrota. La presión de obtener un resultado favorable es evidente, ya que un nuevo traspié podría complicar sus aspiraciones de clasificación.

Por el lado de los ‘xeneizes’, el panorama es más alentador. Los dirigidos por el cuerpo técnico argentino lideran la serie con seis unidades, tras dos triunfos consecutivos. Un resultado positivo en este compromiso podría consolidar su liderazgo y acercarlos a la siguiente ronda del torneo continental.

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Jugadores de Boca Juniors y Cruzeiro se preparan para su próximo y decisivo enfrentamiento en la Copa Libertadores, en busca de un lugar en la siguiente fase.

Además, París Saint-Germain y Bayern Múnich abren una semifinal de alto voltaje en la Champions League 2026, con el primer capítulo en el Parque de los Príncipes. El equipo de Luis Enrique enfrenta a los alemanes, dirigidos por Vincent Kompany, en un duelo que podría definir al primer finalista del torneo.

Ambas escuadras llegan reforzadas por victorias ante gigantes europeos: PSG eliminó a Liverpool y Bayern dejó fuera al Real Madrid. Los franceses atraviesan un momento brillante, con una racha goleadora de doce tantos en sus últimos cuatro encuentros ante equipos de máxima exigencia continental.

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París Saint-Germain y Bayern Munich se medirán por semifinales de la Champions League.

Partidos de Copa Libertadores

- Libertad vs Independiente del Valle (17:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Lanús vs LDU Quito (17:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

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- UCV vs Rosario Central (19:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

- c (19:30 horas / Disney+ Premium, ESPN7)

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- Deportes Tolima vs Coquimbo Unido (21:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

- Sporting Cristal vs Junior (21:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

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Partidos de Copa Sudamericana

- San Lorenzo vs Santos (17:00 horas / DGO, DIRECTV Sports)

- Botafogo vs Independiente Petrolero (17:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)

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- Barracas Central vs Audax Italiano (19:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)

- Deportivo Recoleta vs Deportivo Cuenca (19:30 horas / DGO, DIRECTV Sports)

- Millonarios vs São Paulo (19:30 horas / DGO, DIRECTV Sports)

- O’Higgins vs Boston River (21:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)

Partido de Champions League

- PSG vs Bayern Munich (14:00 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de Copa Campeones Concacaf

- Nashville SC vs Tigres UANL (19:30 horas / Disney+ Premium)

Partido de Championship

- Southampton vs Ipswich Town (13:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Sudamericano Sub 17 Femenino

- Argentina Sub-17 vs Bolivia Sub-17 (15:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)

- Colombia Sub-17 vs Chile Sub-17 (18:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)