Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Todo lo que debes saber sobre esta etapa del campeonato

Alianza Lima, Universitario y San Martín son los favoritos a llevarse el título de la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 entra en su etapa más decisiva con el inicio de la Fase 2, donde los equipos mejor ubicados tras la primera ronda lucharán por el título, mientras que otros deberán afrontar la exigente misión de mantener su lugar en la máxima categoría. La estructura competitiva, diseñada por la Federación Peruana de Vóley (FPV), garantiza que cada partido tenga consecuencias directas en la pelea por el campeonato y en la supervivencia dentro del torneo.

¿Cuándo inicia la Fase 2 y quiénes la juegan?

La Fase 2 tiene una fecha tentativa de inicio para el 10 de enero de 2026 y culminará el 8 de marzo. En esta ronda participarán los 10 primeros equipos de la tabla acumulada al cierre de la Fase 1. Cada conjunto conservará los puntos obtenidos durante la primera etapa, lo que otorga una ventaja estratégica a los equipos que lideraron la clasificación, como Universitario de Deportes (30 puntos) y Universidad San Martín (29 puntos).

Emocionante punto final con el que Alianza Lima sella su victoria por 3-1 sobre Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley. El video captura la jugada decisiva y la eufórica celebración de las jugadoras y la hinchada en el coliseo | Latina TV

Formato de competencia: todos contra todos

En la Fase 2, los equipos clasificados disputarán un torneo de todos contra todos a una sola vuelta, es decir, cada club jugará nueve partidos. Tras estas nueve jornadas, los ocho mejores equipos avanzarán a los playoffs (cuartos de final), mientras que los dos equipos con menor puntaje quedarán fuera de la pelea por el título y terminarán su participación en la temporada.

El formato directo de emparejamientos en playoffs será: el primer clasificado enfrentará al octavo, el segundo al séptimo y así sucesivamente, premiando la regularidad y el rendimiento durante las fases previas.

Clubes clasificados y tabla de posiciones

Al cierre de la fecha 11, la tabla de posiciones quedó así y solo los 10 primeros lugares lograron el pase a la fase 2 del campeonato:

Universitario de Deportes – 30 puntos U. San Martín – 29 Alianza Lima – 24 Circolo Sportivo Italiano – 18 Deportivo Géminis – 17 Atlético Atenea – 16 Regatas Lima – 16 Rebaza Acosta – 11 Olva Latino – 9 Kazoku No Perú – 8 Deportivo SOAN – 7 Deportivo Wanka – 4

Cabe destacar que Deportivo SOAN y Deportivo Wanka ya están implicados en la lucha por la permanencia, por lo que los clubes que participarán en la Fase 2 serán los 10 primeros de la clasificación, excluyendo a los dos últimos.

¿Cómo se jugará la revalidación y el cuadrangular de permanencia?

Mientras los diez mejores clubes avanzan hacia la pelea por el campeonato, los equipos ubicados en las posiciones once y doce —Deportivo Wanka y Kazoku No Perú— deberán disputar el cuadrangular de revalidación junto a los dos mejores de la Liga Nacional Intermedia (LNI), Molivoleibol y Túpac Amaru. Este mini torneo se jugará en formato de todos contra todos (tres partidos por equipo), y solo el primer lugar asegurará su estadía en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 (que tendrá 11 equipos), mientras que los otros tres jugarán en la LNI la próxima temporada. Así, la composición final de la máxima categoría dependerá exclusivamente del rendimiento deportivo en este cuadrangular.

Fechas y transmisión de los partidos

El calendario de la Fase 2 prevé su inicio el 10 de enero y la conclusión de la etapa regular el 8 de marzo de 2026. Posteriormente, los playoffs se desarrollarán del 14 de marzo al 3 de mayo de 2026 bajo el formato de eliminación directa (cuartos de final, semifinales y final).

Los partidos serán transmitidos por Latina TV (canal 2 y 702 HD), así como por la página oficial de la Federación Peruana de Vóley y el perfil en Facebook de la liga. Además, medios como Infobae Perú ofrecerán cobertura integral, con información previa, análisis, actualización en tiempo real y reportes completos de cada jornada.

Lo que está en juego

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley es mucho más que una ronda clasificatoria. Es el espacio donde los equipos con mejores campañas como Universitario, San Martín y Alianza Lima buscarán confirmar su favoritismo y asegurar el pase a la instancia final. A la par, clubes como Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Géminis, Atenea, Regatas y Rebaza Acosta lucharán por meterse entre los ocho mejores en una batalla donde cada set y cada punto pueden definir el futuro del torneo.

Mientras tanto, el cuadrangular de permanencia será el último obstáculo para los equipos que no lograron consolidarse en la primera fase, quienes deberán demostrar su capacidad y temple para conservar su presencia en la máxima división del vóley nacional.