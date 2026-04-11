Fotos prohibidas, asistencia a adultos mayores y familiares pueden llevar comida a miembros de mesa: ONPE aclara dudas

ONPE aclara dudas previas a las elecciones generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agendia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) respondieron a las principales inquietudes ciudadanas sobre el proceso electoral en una entrevista con RPP. Los funcionarios de ambas entidades abordaron temas clave para los votantes y miembros de mesa en las elecciones generales de este domingo 12 de abril. Entre las disposiciones más relevantes, la ONPE resaltó que la toma de fotos a la cédula de votación y el uso de celulares o cámaras dentro de la cabina están prohibidos, lo que busca proteger el principio de secreto del voto y evitar cualquier vulneración del proceso.

De acuerdo con lo explicado por Carla Cueva, subgerenta de Capacitación y Formación de la ONPE, las mesas de votación contarán con los materiales necesarios para que cada elector pueda ejercer su derecho, por lo que no resulta necesario llevar lapiceros propios. Cueva precisó que el horario de votación será desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. “Todas las mesas estarán listas para recibir a los ciudadanos, quienes solo deben portar su documento de identidad”, afirmó la funcionaria para el citado medio.

La ONPE recalcó que el artículo 358 del Código Penal sanciona la difusión del sentido del voto, motivo por el cual la captura de imágenes o videos dentro de la cabina electoral constituye una infracción. La finalidad de esta normativa es preservar la transparencia e integridad del proceso democrático. Los electores que incumplan la prohibición podrían enfrentar consecuencias legales.

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

Prohibiciones y medidas de seguridad

El director de Restitución de la Identidad y Apoyo Social del Reniec, Iván Torres, señaló que el uso de dispositivos electrónicos para registrar el voto está estrictamente vetado. “No se permite llevar celulares ni cámaras a la cabina, ya que eso compromete el secreto del voto”, indicó el funcionario. Este lineamiento incluye la imposibilidad de fotografiar la cédula utilizada para sufragar, así como cualquier intento de compartir el sentido del voto en redes sociales u otros medios.

El cumplimiento de estas restricciones será supervisado por el personal electoral en cada local de votación, quienes podrán intervenir en caso de detectarse algún intento de violación del secreto. La ONPE recordó que estas medidas se adoptan para fortalecer la confianza en el sistema y evitar irregularidades durante la jornada.

En el mismo diálogo con RPP, las autoridades insistieron en que todos los materiales electorales serán proporcionados por la ONPE, lo que garantiza condiciones uniformes para el sufragio en todo el país. Los electores solo necesitarán portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para participar en la elección.

Empresas deben conceder día libre a miembros de mesa tras jornada electoral. (Foto: Agencia Andina)

Asistencia para adultos mayores

El organismo electoral aclaró que el voto para personas de 70 años a más es facultativo, es decir, no es obligatorio. Por ello, aquellos adultos mayores que decidan acudir a las urnas podrán hacerlo acompañados de una persona de confianza, quien está autorizada a ingresar tanto al aula como a la cabina de votación para brindar apoyo durante todo el proceso.

Según lo recogido por RPP, el personal de la ONPE está instruido para brindar asistencia especial a los electores que enfrenten dificultades de movilidad dentro del local de votación. Para estos casos, existen módulos temporales donde se traslada el material electoral y los miembros de mesa, permitiendo que los votantes ejerzan su derecho de manera cómoda y segura. “Si tienes problemas para desplazarte, puedes solicitar apoyo al personal del local”, explicaron.

El objetivo de estas medidas es que ninguna persona quede excluida del proceso electoral por barreras físicas o de salud. Las adaptaciones implementadas por la ONPE buscan responder a las necesidades de los grupos más vulnerables y garantizar la inclusión en la jornada.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

Miembros de mesa: alimentación y descanso médico

En cuanto a los miembros de mesa que no puedan cumplir con su función debido a descanso médico, la ONPE informó que podrán presentar su justificación a partir del 13 de abril ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los ciudadanos deben presentar la documentación respectiva que acredite su inasistencia por motivos de salud. Este trámite busca evitar la aplicación de sanciones a quienes se encuentren imposibilitados de participar por causas justificadas.

Por otro lado, los miembros de mesa recibirán dos refrigerios proporcionados por la organización. Adicionalmente, pueden recibir alimentos de familiares o personas de confianza, sin ninguna restricción. “Si viene alguien de tu familia y te entrega un alimento adicional, está permitido”, aclaró la ONPE en diálogo con RPP.

La ONPE también subrayó la importancia de la puntualidad para los miembros de mesa. Tanto titulares como suplentes deben acudir al local desde las 6:00 a.m. para la instalación de la mesa. No cumplir con este horario implica una multa de S/ 275, según informaron.

ONPE recuerda que miembros de mesa deben cumplir su función tras vencerse plazo para presentar excusas. (Foto: Agencia Andina)

Multas e instalación de mesas

Las multas para los electores que no asistan a votar contempla diferentes montos según el nivel de pobreza del distrito: S/ 27.50 para zonas de extrema pobreza, S/ 55 para zonas pobres y S/ 110 para zonas no pobres. Estas multas buscan incentivar la participación y el cumplimiento del deber cívico.

La ONPE recordó que, si al momento de la instalación faltan miembros de mesa titulares o suplentes, las autoridades pueden designar a ciudadanos que estén en la fila como integrantes temporales de la mesa. Quienes asuman esta responsabilidad deben permanecer durante toda la jornada y acceden a una compensación económica de S/ 156, además de un día de descanso remunerado dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).