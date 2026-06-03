Nicolás Baena se despide en individuales, pero avanza a cuartos de final en dobles de Roland Garros junior

Nicolás Baena avanza a los cuartos de final de Roland Garros junior. Crédito: Instagram Tito Chávez.

La aventura de Nicolás Baena en la modalidad individual de Roland Garros junior llegó a su fin, aunque el balance de su paso por París continúa siendo ampliamente positivo. El tenista peruano de 18 años cayó en los octavos de final ante el brasileño Luis ’Guto’ Miguel, principal favorito del torneo, pero horas más tarde encontró revancha en el cuadro de dobles y selló su clasificación a los cuartos de final junto al español Tito Chávez.

El desafío en individuales no era sencillo para el limeño. El sorteo lo emparejó con el jugador más fuerte del cuadro juvenil, un tenista que llegaba a la segunda semana del certamen respaldado por su condición de primera siembra y por un crecimiento acelerado que ya comienza a reflejarse incluso en el circuito profesional.

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Sobre la arcilla del complejo parisino, ’Guto’ Miguel hizo valer sus credenciales y se impuso por un doble 6-4. Sin embargo, el marcador no refleja del todo la resistencia que ofreció Baena, especialmente en el segundo parcial. Cuando parecía encaminado a una derrota más holgada al encontrarse 5-1 abajo, el peruano reaccionó y consiguió recortar diferencias, obligando al brasileño a cerrar el encuentro con mayor esfuerzo del esperado.

Nicolás Baena continúa en competencia en París. Crédito: Instagram Tenis al Máximo.

La eliminación no empaña una campaña destacada para el nacional, que logró instalarse entre los 16 mejores juveniles del torneo y firmó una de las actuaciones individuales más importantes de un peruano en Roland Garros junior durante los últimos años.

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Además, su verdugo no es un rival cualquiera. Luis ’Guto’ Miguel es considerado una de las mayores promesas del tenis sudamericano y este año alcanzó las semifinales del Challenger de Santos, una marca notable para un jugador de su edad. El brasileño también llegó a los cuartos de final del Australian Open junior y aparece como uno de los nombres llamados a protagonizar el relevo generacional del tenis de la región.

Lejos de dejarse afectar por la derrota, Baena volvió a la acción pocas horas después para disputar el cuadro de dobles. Allí, junto al español Tito Chávez, protagonizó una notable remontada frente al sudafricano Connor Doig y al búlgaro Dimitar Kisimov. Tras perder el primer set por 6-2, la dupla hispano-peruana reaccionó para llevarse el segundo parcial por 6-3 y posteriormente dominar el super tie-break por 10-4.

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Nicolás Baena es promesa del tenis peruano. Crédito: Instagram

Gracias a esa victoria, ambos avanzaron a los cuartos de final, donde enfrentarán a los estadounidenses Hance y Kennedy, quienes eliminaron en la ronda anterior al brasileño Franca y al suizo Thomas.

El crecimiento deportivo de Nicolás Baena

Más allá de los resultados puntuales en París, la temporada 2026 está confirmando la progresión constante de Nicolás Baena. El peruano conquistó este año el J300 de Santa Cruz tanto en individuales como en dobles, una actuación que lo posicionó entre los juveniles más destacados de Sudamérica.

Con el colegio ya concluido, Baena ha optado por una fórmula cada vez más habitual entre las jóvenes promesas del tenis: combinar la competencia universitaria con el desarrollo de su carrera profesional. La estrategia busca ofrecerle una estructura sólida para continuar creciendo sin renunciar a la exigencia del circuito internacional.

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La página oficial de la ITF reconoció los títulos juniors de Nicolás Baena. Crédito: Instagram ITF.

Roland Garros Junior ha servido como una nueva muestra de ese progreso. Aunque el camino en individuales terminó ante el máximo favorito, el peruano se marcha de París con la certeza de haber competido de igual a igual frente a algunos de los mejores juveniles del mundo y con la ilusión intacta de seguir avanzando en el cuadro de dobles.

Baena busca hacer historia

En la historia reciente del tenis peruano, pocas actuaciones juveniles han tenido tanto impacto como la de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en Roland Garros Junior 2022. Los dos mejores exponentes de su generación protagonizaron una campaña memorable en la modalidad de dobles, avanzando ronda tras ronda hasta instalarse en la gran final del Grand Slam parisino.

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Aunque no pudieron quedarse con el título, el subcampeonato representó uno de los resultados más importantes para el tenis peruano juvenil en las últimas décadas. Aquella actuación confirmó el potencial de dos jugadores que posteriormente darían el salto al circuito profesional y comenzarían a consolidarse entre los mejores tenistas del país.

Los peruanos finalizaron el Roland Garros Junior en segundo lugar. Fue su primera vez como dupla en el Grand Slam de Paris

La final alcanzada por Buse y Bueno en París también marcó el inicio de una etapa especialmente fructífera para el tenis peruano en Roland Garros Junior, escenario donde posteriormente Lucciana Pérez alcanzaría una final individual en 2023 y donde nuevas promesas continúan dejando huella.