Elecciones 2026: ¿Te pueden obligar a ser miembro de mesa si estás en la fila de votación?

Residentes peruanos en Nueva Zelanda y Australia inauguran las Elecciones Generales 2026| Andina

A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, una de las principales preocupaciones es la instalación de mesas de sufragio. Para evitar retrasos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha previsto una medida clara: si no se presentan todos los miembros de mesa, se convocará a ciudadanos que estén en la fila.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), Armando Juan Echevarría, explicó que la jornada comienza desde muy temprano y que los miembros de mesa deben acudir puntualmente a sus locales de votación.

Según detalló, las mesas se instalan desde las 6:00 a.m., momento en el que los ciudadanos sorteados deben presentarse para asumir sus funciones. Sin embargo, advirtió que, si no se completa el personal necesario, se tomará a personas que se encuentren en la fila.

ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

En esos casos, los ciudadanos serán capacitados en el mismo lugar por personal de la ONPE. Para ello, se cuenta con materiales como cartillas de instrucción que permiten explicar rápidamente las funciones que deberán cumplir.

El funcionario también hizo un llamado a los miembros de mesa titulares y suplentes para que acudan desde temprano y así evitar contratiempos en la instalación de las mesas. Asimismo, remarcó que si llegan tarde, también les corresponde pagar la multa

Qué pasa si faltan miembros de mesa el día de la votación

Cada mesa de sufragio está conformada por nueve personas: tres miembros titulares y seis suplentes. Todos ellos han sido sorteados previamente y tienen la obligación de presentarse el día de las elecciones.

Su presencia es clave, ya que son los encargados de instalar la mesa, verificar la identidad de los votantes y supervisar el proceso de votación.

Si no llegan a tiempo o no se presentan, la mesa no puede iniciar sus funciones con normalidad. Por eso, la ONPE aplica el mecanismo de convocar a ciudadanos en la fila para completar el equipo.

De acuerdo con el artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones, los electores no pueden negarse a integrar la mesa cuando hay ausencia de sus integrantes. Este procedimiento permite que la votación no se retrase y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin mayores inconvenientes.

La capacitación que reciben quienes son convocados se realiza en el momento, con el apoyo del personal desplegado en los locales de votación.

Multa por no cumplir como miembro de mesa

No cumplir con el cargo de miembro de mesa tiene consecuencias. Según la ONPE, quienes no se presenten o se nieguen a asumir el rol incurren en una infracción electoral.

En estos casos, se aplica una multa de 275 soles. Esta sanción alcanza tanto a los miembros titulares como a los suplentes que no acudan al local de votación o no firmen el acta de asistencia.

Además, si un ciudadano convocado desde la fila se niega a integrar la mesa, también puede recibir esta sanción. La normativa establece que los electores deben cumplir con esta función para garantizar el desarrollo de la jornada.

En situaciones donde la negativa persista, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para que el ciudadano cumpla con integrar la mesa y así dar inicio al proceso electoral.

Qué pasa si no pagas la multa electoral

No pagar la multa por no ser miembro de mesa puede generar problemas más adelante. Las autoridades advierten que tener deudas electorales pendientes puede afectar diversos trámites.

Por ejemplo, si una persona desea renovar su DNI, el sistema puede detectar la multa y exigir su pago antes de continuar con el trámite. Lo mismo puede ocurrir al solicitar un pasaporte o realizar gestiones ante entidades como la SUNAT.

Incluso, en procedimientos notariales, se puede verificar si existen multas pendientes, lo que podría impedir completar ciertas operaciones.

Por ello, las autoridades recomiendan regularizar el pago lo más pronto posible una vez concluido el proceso electoral, para evitar inconvenientes en trámites futuros.