“Gracias a mí están casándose”, el inesperado comentario de Mary Moncada ante la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Mary Moncada asegura que su ampay facilitó el matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez.

La celebración del matrimonio entre Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue generando repercusiones en el ámbito del espectáculo. En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, Mary Moncada, conocida por haber protagonizado el denominado ampay del ‘autorana’ con el cantante, sorprendió al atribuirse un papel clave en la nueva etapa sentimental de la pareja. Según Moncada, fue su aparición pública la que propició la ruptura entre Domínguez y Pamela Franco, abriendo el camino para que el artista se casara con Tarazona.

Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, se caracteriza por su estilo directo y su enfoque en los temas de la farándula peruana. En esta ocasión, la conductora y su invitada Mónica Cabrejos decidieron vestir de negro y utilizar un velo, en tono humorístico, a modo de “luto” por el matrimonio de los protagonistas. El programa contó también con la presencia de Melanie Martínez, madre de la primera hija de Domínguez, quien compartió el set con Moncada.

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Durante la entrevista, Mary Moncada fue consultada sobre el matrimonio de Domínguez con Karla Tarazona. “Gracias a mí están casándose”, afirmó Moncada, señalando que tras la difusión de su ampay, la relación entre Domínguez y Pamela Franco llegó a su fin. La declaración fue recibida con humor y comentarios irónicos por parte de la conductora y de las propias invitadas.

Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

El programa de Magaly TV La Firme profundizó en el contexto de la ruptura de Domínguez y Franco, recordando las polémicas que acompañaron al cantante en los últimos años. Moncada resaltó que su aparición pública marcó un punto de inflexión: “Por ti fue que terminó la relación con Pamela Franco”, comentó Magaly Medina, reforzando la versión de que el escándalo fue determinante para el desenlace de la historia.

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Mary Moncada le dedicó unas palabras a Christian

En medio de un ambiente relajado y distendido, las bromas sobre el destino sentimental de los involucrados se multiplicaron. “Dedícale unas palabras a los novios”, le sugirieron a Moncada desde el set. La invitada, fiel a su estilo, respondió: “Que lo cuide”, generando risas en el estudio. La frase fue repetida por las conductoras en tono jocoso, destacando la singularidad de la situación: “Qué horrible que te tengan que decir eso el día que te has casado, que lo cuide. ¿Qué lo voy a cuidar?”, expresó Medina, mientras la audiencia acompañaba el clima de humor.

La entrevista a Moncada no solo giró en torno a su rol en la ruptura anterior de Domínguez, sino también a los vínculos que se mantienen en el entorno del cantante. la rubia indicó que no fue invitada a la despedida de soltero del artista y que tampoco recibió el papel de madrina en la boda. “Yo pensé que me iban a invitar a la despedida, pero bueno”, comentó con ironía. “Tú viniste para la despedida”, replicaron en el estudio, mientras la conversación mantenía un tono festivo y desenfadado.

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Melanie Martínez y la chica del ‘auto rana’ aparecen de negro en pleno programa sobre la boda de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

El matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez se ha convertido en uno de los eventos sociales más comentados, no solo por la notoriedad de sus protagonistas, sino por el entramado de relaciones previas y polémicas que rodean a ambos.

La versión de Mary Moncada sobre su influencia en el desenlace sentimental de Christian Domínguez fue tomada con humor tanto por la conductora como por la invitadas. El testimonio fue acompañado por las opiniones de Martínez y Mónica Cabrejos.

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez se mantiene en el centro de la atención mediática, donde amigos y figuras de la farándula no han dejado de opinar al respecto.

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Magaly Medina presenta su programa vestida de novia negra y riendo, mientras cuestiona la unión de Karla Tarazona y Christian Domínguez, cuyas imágenes se proyectan al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)