Karla Tarazona contrató al mismo wedding planner que organizó su boda con Rafael Fernández

Karla Tarazona solicitó los servicios del wedding planner que realizó su boda con Rafael Fernández

La conductora de televisión Karla Tarazona volvió a confiar en Ricardo Parra, el mismo wedding planner que estuvo a cargo de la organización de su matrimonio anterior con Rafael Fernández, para planificar su reciente boda con Christian Domínguez. El detalle fue revelado por Janet Barboza durante la emisión del programa América Hoy, donde la presentadora compartió información sobre los preparativos y particularidades del evento.

De acuerdo con lo expuesto por América Hoy, la elección de Ricardo Parra generó sorpresa entre los panelistas, quienes debatieron sobre la decisión de recurrir al mismo organizador en una nueva etapa sentimental. “Es el mismo organizador de bodas que le armó el matrimonio con el huevero”, señaló Janet Barboza, en alusión al apodo de Rafael Fernández. La noticia se abordó con un tono de curiosidad, dado que la relación anterior de Tarazona culminó en una separación mediática.

PUBLICIDAD

Karla Tarazona y Christian Domínguez, en su boda, decidieron no recibir regalos, solicitando donaciones para apoyar a escuelas, demostrando su compromiso social.

Durante la transmisión, Rebeca Escribens y Janet Barboza analizaron los detalles logísticos y simbólicos del evento. Se planteó la interrogante sobre posibles supersticiones vinculadas a emplear al mismo wedding planner en dos bodas distintas, especialmente cuando el primer matrimonio no tuvo un final favorable. “No traerá mala suerte utilizar al mismo organizador de bodas en un matrimonio que no te funcionó y que terminó muy mal”, reflexionó Barboza en diálogo con Escribens.

Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvieron sesión de fotos previo a su matrimonio. Fuenta: joselaraweddings

Detalles de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez se celebró en un club recreacional de Huaral con un aforo aproximado de 50 invitados, donde solo estuvieron familiares y amigos cercanos. El evento, estimado en quince mil dólares, incluyó una serie de servicios premium para los asistentes. “¿Qué tienen que almorzar para que bordeen los quince mil dólares? ¿La torta de qué tiene que ser? ¿Las sillas tienen que estar forradas de qué? ¿Flores, rosas por todos lados?”, cuestionó Barboza, resaltando el nivel de sofisticación de la celebración.

PUBLICIDAD

El vestuario de la novia fue otro de los aspectos destacados en la cobertura de América Hoy. El vestido de Karla Tarazona fue creado por Luisa Vargas, una diseñadora peruana que elaboró una pieza de corte romántico, minimalista y sexy, bajo directrices precisas de la conductora. El diseño, descrito como corte sirena, contrastó con el atuendo de Christian Domínguez, confeccionado por un diseñador arequipeño y caracterizado por tonos grises.

Magaly apareció de negro, cantando y lanzando dardos contra Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Dentro de las tradiciones nupciales, América Hoy señaló que Karla Tarazona cumplió con el ritual habitual de alistarse junto a sus amigas, maquillarse y prepararse antes de la ceremonia civil. El itinerario incluyó una sesión de fotos en un parque y, posteriormente, la recepción en el club recreacional. La organización de la boda estuvo marcada por la atención a cada detalle, desde la decoración floral hasta los accesorios personales.

PUBLICIDAD

El bouquet de la novia también despertó comentarios en la cobertura televisiva. Según el programa, la pieza fue diseñada por Georgina Privat y estuvo compuesta por calas, perlas y elementos de swarovski. Esta selección aportó un matiz personalizado a la indumentaria de Tarazona, resaltando la preferencia por elementos distintivos y originales.

Así fue el primer baile de Christian Domínguez y Karla Tarazona como flamantes esposos. La pareja de recién casados sorprendió a todos sus invitados con sus mejores pasos al ritmo del popular 'Baile del Gusano'. Video: TikTok @riclatorrez

¿Superstición, mala suerte?

Durante la emisión, los panelistas de América Hoy no evitaron debatir sobre el simbolismo de repetir un wedding planner en dos matrimonios diferentes. Las bromas y reflexiones sobre la posible “mala suerte” de recurrir al mismo profesional formaron parte de la conversación, mientras los detalles de la organización y el estilo de la boda captaban la atención de la audiencia.

PUBLICIDAD

La elección de Ricardo Parra como organizador refuerza la confianza de Karla Tarazona en su experiencia y capacidad para gestionar eventos de alto perfil. El profesional ya había demostrado su pericia en la boda con Rafael Fernández, y ahora asumió el desafío de coordinar la unión con Christian Domínguez, ambos personajes conocidos en la escena mediática nacional.

La boda se desarrolló en un ambiente privado y exclusivo, con acceso restringido y seguridad especial para proteger la intimidad de los contrayentes e invitados. La cobertura televisiva hizo hincapié en el impacto de la noticia entre los seguidores de la farándula, dado el historial mediático de la pareja.

PUBLICIDAD

Los recién casados Karla Tarazona y Christian Domínguez ofrecen sus primeras declaraciones a la prensa, revelando detalles de su boda civil y explicando por qué no tendrán luna de miel. ATV/ Magaly TV La Firme.