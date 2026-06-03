Preocupación en el Valle Sagrado de Cusco: denuncian deforestación y riesgo de afectaciones en el Santuario de la Verónica, cerca de Machu Picchu

La alerta sobre posibles afectaciones a espacios destinados a la conservación volvió a centrar la atención en una de las áreas naturales privadas más importantes del Valle Sagrado de los Incas. Organizaciones vinculadas a la protección ambiental advirtieron sobre actividades que podrían comprometer la integridad de un territorio reconocido por su aporte a la preservación de especies de fauna y flora nativas en la región Cusco.
La preocupación surge en un contexto en el que diversas iniciativas de conservación enfrentan presiones relacionadas con el cambio de uso del suelo y la pérdida de cobertura vegetal. En este caso, la advertencia involucra a un espacio que forma parte de una zona estratégica para la conectividad ecológica en los Andes peruanos.
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La situación fue difundida por la Red de conservación voluntaria Amazonía que Late, entidad que informó sobre indicios de una posible invasión en el Área de Conservación Privada (ACP) Santuario de la Verónica, ubicada en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba.
Detectan deforestación en los límites del área protegida
De acuerdo con el comunicado emitido, se identificaron sectores ubicados en el límite del Área de Conservación Privada Santuario de la Verónica que presentan deforestación.
La organización señaló que esta reducción de la cobertura vegetal representa un riesgo de posible invasión. Además, indicó que este tipo de actividades genera presión sobre los ecosistemas presentes en la zona y podría incrementarse si las autoridades no adoptan medidas oportunas.
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La red también sostuvo que las intervenciones registradas afectan de manera directa los objetivos de conservación establecidos para el área y comprometen el respeto a los límites oficialmente reconocidos por el Estado.
Un espacio clave para la biodiversidad del Valle Sagrado
El Santuario de la Verónica ocupa una posición relevante dentro del corredor ecológico del Valle Sagrado. El área se encuentra en la zona de amortiguamiento del Santuario Histórico de Machu Picchu y forma parte del Área Clave para la Biodiversidad Machu Picchu-Choquequirao.
Según la información difundida, las veinte hectáreas que conforman esta área de conservación privada cumplen una función de conectividad para distintas especies de fauna. Entre ellas destacan el oso andino, conocido también como oso de anteojos, y el puma.
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El espacio también resguarda aves endémicas y conserva especies vegetales nativas como uncas, alisos, chachacomos y queñuas, elementos fundamentales para el equilibrio ecológico de esta zona de los Andes.
La alerta ambiental se produjo luego de identificarse una disminución de la cobertura vegetal destinada específicamente a la conservación dentro del entorno protegido.
Llamado a la intervención de las autoridades
Frente a esta situación, la Red de conservación voluntaria Amazonía que Late solicitó la intervención de las entidades competentes para determinar si existen ocupaciones ilegales dentro o cerca del área protegida.
La organización pidió identificar a los posibles responsables de las actividades detectadas y aplicar acciones preventivas que eviten un mayor impacto sobre los ecosistemas presentes en el lugar.
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La entidad también formuló un pedido directo a las autoridades competentes. “Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para adoptar medidas preventivas oportunas y garantizar el respeto de los límites legalmente reconocidos del ACP”, señaló.
Reconocimiento oficial y aporte a la conservación
El Área de Conservación Privada Santuario de la Verónica recibió reconocimiento oficial en 2016 mediante la Resolución Ministerial 177-2016-MINAM. La medida otorgó al espacio la categoría de ACP por un periodo de veinte años.
A partir de ese reconocimiento, el área pasó a integrar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), mecanismo que reúne espacios destinados a la protección de la biodiversidad en el país.
Las áreas de conservación privada cumplen un papel complementario dentro de las estrategias nacionales de protección ambiental. Entre sus aportes figura el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con la conservación de ecosistemas y especies, así como la reducción de procesos de deforestación y degradación de bosques.
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Además de sus objetivos ambientales, estos espacios constituyen escenarios para actividades de investigación científica, educación ambiental y desarrollo de iniciativas económicas vinculadas al uso sostenible de los recursos naturales, beneficios que alcanzan a familias y comunidades de las zonas donde se encuentran establecidas.
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