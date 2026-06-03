Municipalidad de Lima rechaza pedido de JP para el cierre de campaña de Roberto Sánchez en el Centro Histórico

Entre las razones señaladas se encuentran las restricciones aplicables al Centro Histórico, la vigencia del estado de emergencia y los límites establecidos para las emisiones sonoras. Foto: Andino Perú Tours

La Municipalidad Metropolitana de Lima declaró improcedente la solicitud presentada por Juntos por el Perú (JP) para realizar un mitin político en el Paseo de los Héroes Navales, actividad que formaba parte del cierre de campaña presidencial de Roberto Sánchez. La decisión fue comunicada mediante un oficio emitido el 2 de junio de 2026 y dirigido al personero legal de la agrupación.

De acuerdo con el documento, la comuna evaluó las condiciones normativas vigentes para el uso de ese espacio público y determinó que la actividad propuesta no cumplía con los requisitos establecidos para desarrollarse en dicha zona de la capital. Entre los argumentos expuestos figuran restricciones relacionadas con la protección del Centro Histórico, el estado de emergencia vigente y los límites permitidos para la emisión de ruido.

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Carta de la MML sobre el pedido de Juntos por el Perú. Foto: Municipalidad de Lima

Restricciones en el Centro Histórico de Lima

La municipalidad recordó que el Paseo de los Héroes Navales forma parte del Centro Histórico de Lima, área que cuenta con una regulación especial respecto a la realización de actividades masivas. Según señaló, el Consejo Metropolitano aprobó previamente una disposición que declara intangible este sector para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas que puedan afectar la seguridad o la salud de las personas.

Bajo ese marco, la autoridad edil sostuvo que el evento solicitado por Juntos por el Perú se encontraba comprendido dentro de las actividades restringidas para este ámbito urbano. Por ello, consideró que la propuesta no resultaba compatible con las condiciones de uso establecidas para uno de los espacios más concurridos y sensibles del centro de la ciudad.

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Este video es un reportaje noticioso. Muestra a una presentadora en un estudio y gráficos informativos. Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú presenta su nuevo plan de gobierno. El reportaje detalla los puntos clave del plan, incluyendo cambios en la postura sobre los Tratados de Libre Comercio y la asamblea constituyente. También se observa un fragmento que menciona la posible nacionalización de Telefónica del Perú. El contenido se enmarca en la cobertura de las elecciones de 2026.

Estado de emergencia y obligaciones de los organizadores

Otro de los aspectos considerados por la comuna fue la vigencia de la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La municipalidad indicó que, en este contexto, las actividades públicas deben desarrollarse respetando las medidas vinculadas al mantenimiento del orden interno, la seguridad ciudadana y la libre circulación de personas y vehículos.

Asimismo, recordó que las organizaciones convocantes tienen la responsabilidad de garantizar que los eventos que promuevan no ocasionen alteraciones al orden público ni generen obstáculos para el tránsito. También deben cumplir las disposiciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, así como adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos durante el desarrollo de las actividades.

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Límites para el uso de equipos de sonido

En el oficio también se hace referencia a las restricciones acústicas vigentes dentro del Centro Histórico de Lima. La municipalidad precisó que en esta zona el nivel máximo permitido de ruido es de 75 decibeles, parámetro que busca preservar las condiciones del entorno urbano y patrimonial.

A partir de ese criterio, la entidad advirtió que un mitin político suele requerir el uso de sistemas de amplificación, parlantes, megafonía y otros equipos de difusión sonora que podrían superar los límites autorizados. Además, señaló que este tipo de actividades generalmente implica la instalación de infraestructura temporal, como escenarios, estructuras, mobiliario o cableado, elementos cuya implementación se encuentra restringida en el área solicitada.

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Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, dio a conocer que se sugirió el nombre del exgobernador regional de Cajamarca. Video: Exitosa

Resolución de la solicitud

Tras revisar los diferentes factores involucrados, la Municipalidad de Lima concluyó que no era posible asegurar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente para la realización del evento. En consecuencia, resolvió rechazar el pedido presentado por la organización política.

La decisión impide que el cierre de campaña de Roberto Sánchez se lleve a cabo en el Paseo de los Héroes Navales, espacio ubicado frente al Palacio de Justicia y considerado uno de los principales accesos al Centro Histórico de Lima. Con ello, la comuna ratificó la aplicación de las restricciones que regulan el uso de esta zona patrimonial para actividades de carácter político y de concentración masiva.

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