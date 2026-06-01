Perú

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 1 de junio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,4 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,02%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,5%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -6,12%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una presión a la baja en la moneda local.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,41%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 6,17%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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