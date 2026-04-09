Elecciones 2026: ¿Se puede votar con DNI vencido, amarillo o en trámite? ¿Qué pasa si me lo robaron?

Karin Pardo, vocera de la Reniec, confirma que los jóvenes que cumplan 18 años, incluso el mismo día de la elección, podrán sufragar con su DNI amarillo. Esta medida busca garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos que aún no han actualizado su documento.

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el Perú se encuentra en la recta final de un proceso que marcará el rumbo político e institucional del país durante el próximo quinquenio. Más de 24 millones de ciudadanos han sido convocados a las urnas para elegir al presidente, vicepresidentes y a los integrantes del Congreso de la República, en una jornada considerada clave por la diversidad de candidaturas y el clima social que atraviesa el país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), junto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha desplegado un operativo especial para asegurar la transparencia y accesibilidad del proceso, incluyendo medidas para zonas rurales y grupos vulnerables.

En este escenario, los organismos electorales han intensificado la difusión de información sobre los requisitos y condiciones para ejercer el voto, dada la persistencia de dudas entre la ciudadanía sobre la validez de ciertos documentos de identidad.

Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

El DNI, como único documento reconocido para votar en el territorio nacional, se ha colocado en el centro del debate, especialmente por la cantidad de peruanos cuyos documentos están vencidos, en trámite o fueron extraviados recientemente.

¿Se puede votar con el DNI vencido o en trámite?

El Reniec confirmó que, de forma excepcional y solo por esta jornada electoral, los ciudadanos podrán sufragar utilizando un DNI vencido o próximo a caducar, siempre y cuando el documento físico permita la identificación plena del elector. Jorge Puch Pardo, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, explicó que la función principal del DNI es “identificar al ciudadano que busca emitir su voto”, por lo que mientras la fotografía y los datos personales sean legibles, el documento será válido ante los miembros de mesa.

Los electores con DNI vencido podrán votar, salvo que el documento esté ilegible| Andina

Sin embargo, el Reniec advirtió que la excepción no es absoluta. Si el DNI presenta deterioro grave, como daño en la foto, pérdida de datos esenciales o imposibilidad de leer el nombre o número, el elector no podrá votar, aun cuando el documento esté vigente o físicamente presente. Esta restricción busca garantizar la seguridad y autenticidad del proceso electoral, evitando suplantaciones o fraudes. Los miembros de mesa, capacitados por la ONPE, tienen la potestad de rechazar el documento si existen dudas razonables sobre la identidad del votante.

Respecto a los comprobantes de trámite—ya sea por renovación, duplicado o actualización de datos—el Reniec fue enfático: “No se admitirá ningún comprobante, ticket o constancia de trámite como documento válido para votar”. Únicamente se aceptará el carné físico de DNI, sea azul o electrónico, y en buen estado. Esta disposición responde a la necesidad de certidumbre y trazabilidad en la mesa electoral, ya que los comprobantes no cuentan con mecanismos de verificación visual ni elementos de seguridad equivalentes al DNI.

¿Podré votar si mi DNI fue robado?

Sigue este paso a paso para solicitar un nuevo DNI si es que ha vencido, o por pérdida/robo. (ANDINA)

En el caso de ciudadanos que hayan perdido su DNI por robo, la situación presenta particularidades. Si el extravío ocurre antes de la jornada electoral y no se logra reponer el documento a tiempo, el ciudadano no podrá emitir su voto. Según el protocolo oficial, lo recomendable es acudir a una comisaría para presentar la denuncia correspondiente y, después, gestionar la dispensa o exoneración de la multa electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentando la denuncia policial como sustento. El Reniec recordó que no es posible votar sin el documento físico, incluso si existe una denuncia de robo en trámite.

¿Podré votar con DNI amarillo?

Reniec garantiza voto válido con DNI de foto juvenil para las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el Reniec autorizó de manera excepcional que los jóvenes que hayan cumplido 18 años y aún posean el DNI amarillo podrán votar con ese documento, además del DNI azul o electrónico, incluso si están vencidos, a fin de asegurar la participación de todos los ciudadanos habilitados.

¿Vas a votar por primera vez en las elecciones del 2026 y aún tienes el DNI amarillo? ¡No te preocupes! En este video te explicamos la nueva disposición que te permitirá ejercer tu derecho al voto sin problemas. ¡Infórmate y participa!

Reniec extenderá su atención hasta el día de las votaciones

Para facilitar la entrega de documentos, el Reniec anunció que las principales sedes en Lima y regiones atenderán en horarios extendidos el sábado 11 y el domingo 12 de abril, permitiendo que quienes hayan tramitado un duplicado o renovación puedan recoger su DNI hasta pocas horas antes de la votación.

La recomendación oficial es consultar el estado del trámite a través del portal digital del Reniec, donde se puede verificar si el documento está “listo para recojo”. En caso de extravío del ticket de recojo, el sistema automatizado permite la entrega mediante la verificación digital de identidad, sin necesidad de presentar el comprobante físico.

Las autoridades electorales hicieron hincapié en que los adultos mayores de 60 años cuentan con un DNI de vigencia permanente, es decir, su documento no caduca y es válido de manera indefinida. Además, los ciudadanos a partir de los 65 años pueden acceder a la renovación gratuita del DNI en cualquier oficina del país, lo que facilita su participación en los procesos electorales.