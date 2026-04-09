Perú

Elecciones 2026: ¿Se puede votar con DNI vencido, amarillo o en trámite? ¿Qué pasa si me lo robaron?

El domingo 12 de abril se celebrará la jornada electoral en Perú, en la que más de 24 millones de ciudadanos elegirán al presidente, vicepresidentes, diputados y senadores, quienes asumirán funciones durante el próximo quinquenio

Guardar
Karin Pardo, vocera de la Reniec, confirma que los jóvenes que cumplan 18 años, incluso el mismo día de la elección, podrán sufragar con su DNI amarillo. Esta medida busca garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos que aún no han actualizado su documento.

A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el Perú se encuentra en la recta final de un proceso que marcará el rumbo político e institucional del país durante el próximo quinquenio. Más de 24 millones de ciudadanos han sido convocados a las urnas para elegir al presidente, vicepresidentes y a los integrantes del Congreso de la República, en una jornada considerada clave por la diversidad de candidaturas y el clima social que atraviesa el país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), junto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha desplegado un operativo especial para asegurar la transparencia y accesibilidad del proceso, incluyendo medidas para zonas rurales y grupos vulnerables.

En este escenario, los organismos electorales han intensificado la difusión de información sobre los requisitos y condiciones para ejercer el voto, dada la persistencia de dudas entre la ciudadanía sobre la validez de ciertos documentos de identidad.

Primer plano de una mano sosteniendo un DNI azul y uno amarillo, superpuesto sobre una mesa de sufragio con una cabina de votación de ONPE en un aula escolar
Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

El DNI, como único documento reconocido para votar en el territorio nacional, se ha colocado en el centro del debate, especialmente por la cantidad de peruanos cuyos documentos están vencidos, en trámite o fueron extraviados recientemente.

¿Se puede votar con el DNI vencido o en trámite?

El Reniec confirmó que, de forma excepcional y solo por esta jornada electoral, los ciudadanos podrán sufragar utilizando un DNI vencido o próximo a caducar, siempre y cuando el documento físico permita la identificación plena del elector. Jorge Puch Pardo, subdirector de Vínculos y Archivo Registral del Reniec, explicó que la función principal del DNI es “identificar al ciudadano que busca emitir su voto”, por lo que mientras la fotografía y los datos personales sean legibles, el documento será válido ante los miembros de mesa.

Los electores con DNI vencido podrán votar, salvo que el documento esté ilegible
Los electores con DNI vencido podrán votar, salvo que el documento esté ilegible| Andina

Sin embargo, el Reniec advirtió que la excepción no es absoluta. Si el DNI presenta deterioro grave, como daño en la foto, pérdida de datos esenciales o imposibilidad de leer el nombre o número, el elector no podrá votar, aun cuando el documento esté vigente o físicamente presente. Esta restricción busca garantizar la seguridad y autenticidad del proceso electoral, evitando suplantaciones o fraudes. Los miembros de mesa, capacitados por la ONPE, tienen la potestad de rechazar el documento si existen dudas razonables sobre la identidad del votante.

Respecto a los comprobantes de trámite—ya sea por renovación, duplicado o actualización de datos—el Reniec fue enfático: “No se admitirá ningún comprobante, ticket o constancia de trámite como documento válido para votar”. Únicamente se aceptará el carné físico de DNI, sea azul o electrónico, y en buen estado. Esta disposición responde a la necesidad de certidumbre y trazabilidad en la mesa electoral, ya que los comprobantes no cuentan con mecanismos de verificación visual ni elementos de seguridad equivalentes al DNI.

¿Podré votar si mi DNI fue robado?

Sigue este paso a paso para solicitar un nuevo DNI si es que ha vencido, o por pérdida/robo. (ANDINA)
Sigue este paso a paso para solicitar un nuevo DNI si es que ha vencido, o por pérdida/robo. (ANDINA)

En el caso de ciudadanos que hayan perdido su DNI por robo, la situación presenta particularidades. Si el extravío ocurre antes de la jornada electoral y no se logra reponer el documento a tiempo, el ciudadano no podrá emitir su voto. Según el protocolo oficial, lo recomendable es acudir a una comisaría para presentar la denuncia correspondiente y, después, gestionar la dispensa o exoneración de la multa electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentando la denuncia policial como sustento. El Reniec recordó que no es posible votar sin el documento físico, incluso si existe una denuncia de robo en trámite.

¿Podré votar con DNI amarillo?

Reniec garantiza voto válido con DNI de foto juvenil para las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Reniec garantiza voto válido con DNI de foto juvenil para las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el Reniec autorizó de manera excepcional que los jóvenes que hayan cumplido 18 años y aún posean el DNI amarillo podrán votar con ese documento, además del DNI azul o electrónico, incluso si están vencidos, a fin de asegurar la participación de todos los ciudadanos habilitados.

¿Vas a votar por primera vez en las elecciones del 2026 y aún tienes el DNI amarillo? ¡No te preocupes! En este video te explicamos la nueva disposición que te permitirá ejercer tu derecho al voto sin problemas. ¡Infórmate y participa!

Reniec extenderá su atención hasta el día de las votaciones

Para facilitar la entrega de documentos, el Reniec anunció que las principales sedes en Lima y regiones atenderán en horarios extendidos el sábado 11 y el domingo 12 de abril, permitiendo que quienes hayan tramitado un duplicado o renovación puedan recoger su DNI hasta pocas horas antes de la votación.

La recomendación oficial es consultar el estado del trámite a través del portal digital del Reniec, donde se puede verificar si el documento está “listo para recojo”. En caso de extravío del ticket de recojo, el sistema automatizado permite la entrega mediante la verificación digital de identidad, sin necesidad de presentar el comprobante físico.

Las autoridades electorales hicieron hincapié en que los adultos mayores de 60 años cuentan con un DNI de vigencia permanente, es decir, su documento no caduca y es válido de manera indefinida. Además, los ciudadanos a partir de los 65 años pueden acceder a la renovación gratuita del DNI en cualquier oficina del país, lo que facilita su participación en los procesos electorales.

Temas Relacionados

Elecciones 2026DNIONPEReniecperu-noticias

Más Noticias

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

El freestyler peruano paró la batalla en más de dos ocasiones y dejó fuera a uno de los favoritos en Chile

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026

El representante de Soporte Alterno dio el segundo golpe de la noche al dejar fuera a otro de los favoritos del certamen internacional de freestyle

Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026

Multa por no votar este domingo 12 de abril en las Elecciones 2026: esto es lo que deberás pagar

La omisión al voto en las elecciones generales de este domingo 12 de abril implicará sanciones automáticas para quienes no participen. El Jurado Nacional de Elecciones estableció tres tipos de multa, con montos fijados en base a la Unidad Impositiva Tributaria vigente

Multa por no votar este domingo 12 de abril en las Elecciones 2026: esto es lo que deberás pagar

Elecciones 2026 en Perú: ¿A qué hora inician las votaciones este domingo 12 de abril?

El proceso electoral contará con estrictas medidas de seguridad y transparencia, según lo dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Elecciones 2026 en Perú: ¿A qué hora inician las votaciones este domingo 12 de abril?

Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista, un cómico, un médico prófugo y dos exalcaldes de Lima

Este domingo 12 de abril, 35 candidatos presidenciales disputan el voto de los peruanos. Descubre los principales postulantes, sus trayectorias y el perfil diverso de la contienda electoral más fragmentada de los últimos años

Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista, un cómico, un médico prófugo y dos exalcaldes de Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Multa por no votar este domingo 12 de abril en las Elecciones 2026: esto es lo que deberás pagar

Multa por no votar este domingo 12 de abril en las Elecciones 2026: esto es lo que deberás pagar

Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista, un cómico, un médico prófugo y dos exalcaldes de Lima

Tomás Gálvez designa al polémico fiscal Reggis Chávez como coordinador de las fiscalías anticorrupción

Elecciones 2026: partidos que ingresen al Congreso recibirán más financiamiento público

PJ congela el proceso contra Francisco Sagasti por el pase al retiro de generales PNP

ENTRETENIMIENTO

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Maroon 5 vuelve a Perú tras una década: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Estreno de ‘Señora del Destino’ lideró el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

Magaly Medina responde a Marisol tras acusarla de hacerle bullying: “No te victimices y ubícate”

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

Leslie Stewart lanza ‘Ay Mamá’ junto a su hija Ariana Rifai, un pódcast que promueve el diálogo familiar entre generaciones

DEPORTES

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

Nekroos eliminó a Gazir y clasificó a cuartos de final tras réplica en Red Bull Batalla 2026

Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026

Tabla de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: así quedó Perú tras la victoria ante Uruguay por quinta jornada

Renzo Revoredo se sincera tras fracaso de Perú en Sudamericano Sub 17: “Son los mejores chicos que tenemos, no estamos listos para competir”

Ignacio Buse afronta su segundo ATP 500: debut exigente en Barcelona ante el controversial Corentin Moutet, #31 del mundo