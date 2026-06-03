MML organiza evento de intercambio de figurista del Mundial 2026: ubicación, horario y fechas

Un grupo de jóvenes peruanos sonríe y comparte stickers del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una plaza histórica de Lima, reflejando la emoción y el espíritu coleccionista antes del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco del inicio de la competencia deportiva más importante, la Copa Mundial de Fútbol de 2026, fanáticos en el Perú han mostrado su fanatismo por el álbum oficial del torneo y la necesidad de completar todas las figuritas de los jugadores. En ese contexto, coleccionistas buscan constantemente intercambios para conseguir las más difíciles, incluidas las de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar Jr., Vinícius Jr. y otras estrellas del fútbol internacional.

Este fenómeno ha impulsado la organización de espacios de reunión entre aficionados, donde el intercambio de figuritas se convierte en la principal herramienta para avanzar en la colección. La dinámica suele atraer a familias, niños y jóvenes que comparten el interés por completar el álbum del Mundial 2026.

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El esperado Álbum Panini 2026 para el Mundial de la FIFA y los paquetes de figuritas se exhiben antes de su venta en Perú, generando gran entusiasmo entre coleccionistas y aficionados. (Redes sociales)

Intercambio de figuritas del Mundial 2026

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha anunciado la realización de un evento de intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026. La iniciativa está dirigida a la ciudadanía en general, con el objetivo de facilitar que los coleccionistas puedan completar sus álbumes mediante el intercambio de duplicados en un espacio organizado.

La actividad se desarrollará todos los sábados del mes de junio —los días 6, 13, 20 y 27 de junio— como parte de una programación continua impulsada por la comuna limeña para promover actividades recreativas y de integración social alrededor del interés por el fútbol.

¿Te faltan figuritas del Mundial 2026? MML anuncia encuentros de intercambio durante junio. (Foto composición: Infobae Perú/MML)

Lugar, horario y dinámica del evento

El evento tendrá como punto de encuentro el Parque Metropolitano de Los Anillos, donde se habilitará un espacio específico para el intercambio de figuritas entre los asistentes. El horario establecido será de 3:00 p. m. a 6:00 p. m., durante todos los sábados de junio.

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Los participantes podrán acudir con sus álbumes y figuritas repetidas para realizar intercambios libres entre los asistentes. La MML ha precisado que la actividad está pensada como un espacio familiar, seguro y de participación abierta para todos los aficionados al álbum del Mundial 2026.

Parque Metropolitano de Los Anillos será sede de intercambio de figuritas del Mundial 2026. (Foto: SERPAR)

Figuritas más difíciles de conseguir

Completar el Álbum Panini del Mundial 2026 representa un desafío para miles de coleccionistas debido a que la edición reúne 980 figuritas oficiales, la cifra más alta en la historia de la colección. La ampliación del torneo a 48 selecciones incrementó la cantidad de estampas disponibles y, con ello, la dificultad para completar el álbum.

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Entre las figuritas que registran mayor demanda en intercambios y ventas destacan las siguientes:

Lionel Messi (Argentina)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Kylian Mbappé (Francia)

Lamine Yamal (España)

En los espacios de intercambio instalados en Lima, las estampas de Messi y Cristiano Ronaldo figuran entre las más difíciles de conseguir. Comerciantes indicaron que ambos cromos pueden alcanzar precios de hasta 30 soles debido a su escasa aparición en los sobres. Además, coleccionistas consideran que esta edición podría tener un valor especial al representar una de las últimas oportunidades de ver a ambas estrellas en una Copa del Mundo, lo que ha incrementado aún más el interés por conseguir sus figuritas.

Figuritas de Messi y Cristiano son las más cotizadas, con precios de hasta S/30 por cromo debido a su escasez y alta demanda. Imagen IA

El albúm más costoso de la historia

El álbum Panini del Mundial 2026 se ha convertido en el más costoso de la historia para los coleccionistas peruanos. Completar la colección adquiriendo solo sobres, sin intercambios ni compras en el mercado secundario, requiere una inversión estimada entre S/ 3.360 y S/ 4.200, equivalentes a aproximadamente USD 970 y USD 1.215. Esta cifra representa un récord histórico y se explica por el incremento sostenido del precio tanto del álbum como de los sobres, que se multiplicó por 13 en comparación con la edición de Qatar 2022.

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La edición de 2026 presenta un álbum con 980 figuritas distribuidas en 112 páginas, lo que implica la compra de entre 800 y 1.000 sobres para completarlo sin ayuda externa. El sobre de siete figuritas tiene un precio de S/ 4,20, mientras que el paquetón de 104 sobres cuesta S/ 420. El precio del álbum de tapa blanda llega a S/ 9,90 y el de tapa dura a S/ 49,90. El salto respecto a ediciones anteriores es notorio: en Rusia 2018, completar el álbum costaba cerca de S/ 330 y el sobre valía S/ 2,20; en 2026, el gasto se multiplicó por veinte.

El álbum oficial de figuritas Panini FIFA World Cup 2026, junto con numerosos sobres y figuritas sueltas, se exhiben en una mesa de madera, listos para coleccionistas. (Redes sociales)

El elevado costo de la colección en Perú supera ampliamente el salario mínimo mensual y equivale a bienes o servicios de alto valor, como un smartphone de gama media-alta, un televisor de gran tamaño, un viaje turístico a Machu Picchu o varios meses de compras de alimentos básicos. Panini atribuye el aumento al proceso de estandarización global de precios y al impacto del tipo de cambio y la inflación en Latinoamérica. Ante este panorama, los coleccionistas recomiendan el intercambio de figuritas y la compra selectiva en el mercado secundario para reducir el gasto total.

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