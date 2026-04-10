Perú

Multa por no votar este domingo 12 de abril en las Elecciones 2026: esto es lo que deberás pagar

La omisión al voto en las elecciones generales de este domingo 12 de abril implicará sanciones automáticas para quienes no participen. El Jurado Nacional de Elecciones estableció tres tipos de multa, con montos fijados en base a la Unidad Impositiva Tributaria vigente

Guardar
Multa por no votar este domingo 12 de abril en las Elecciones 2026: esto es lo que deberás pagar
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó, este domingo 29, la primera jornada de capacitación presencial, en Lima y provincias, de los miembros de mesa - JNE

Este domingo 12 de abril se celebran las elecciones generales en el país, una jornada en la que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha reiterado que tanto la participación en las urnas como el cumplimiento de los deberes electorales serán supervisados de manera estricta, y aquellos que no cumplan deberán afrontar sanciones económicas.

La multa por no votar en las elecciones generales de 2026 varía según la condición socioeconómica del distrito de residencia. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, los ciudadanos que no acudan a sufragar deberán abonar entre S/ 27,50 y S/ 110, dependiendo de si su distrito es considerado de pobreza extrema, pobreza no extrema o no pobre, valores fijados en función al 0,5 %, 1 % y 2 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que asciende a S/ 5.500. Esta medida busca incentivar la participación y garantizar el carácter universal del sufragio.

¿Cuáles son las multas por no votar según el distrito?

El JNE ha fijado tres categorías de multa electoral para quienes omitan su deber de votar. En distritos clasificados como “pobreza extrema”, el monto es de S/ 27,50, equivalente al 0,5 % de la UIT. Para los habitantes de distritos de “pobreza no extrema”, la penalidad asciende a S/ 55,00 (1 % de la UIT). En tanto, en las jurisdicciones consideradas “no pobres”, la multa por no acudir a las urnas es de S/ 110,00, es decir, el 2 % de la UIT, conforme a lo detallado por el Jurado Nacional de Elecciones.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Estas sanciones se aplican de manera automática y su pago es requisito indispensable para realizar distintos trámites ante el Estado, como la obtención de pasaporte o el acceso a servicios públicos. El objetivo central es asegurar que la mayor parte del padrón participe en la jornada democrática.

Multa para los miembros de mesa que no cumplan funciones

El JNE también ha precisado el monto de la sanción para quienes, habiendo sido sorteados como miembros de mesa, no se presenten o incumplan con sus funciones. En este caso, la multa asciende a S/ 275,00, equivalente al 5 % de la UIT. Esta penalidad responde a la importancia de contar con la totalidad de mesas de sufragio debidamente instaladas desde el inicio de la jornada.

Los miembros de mesa juegan un rol clave en la transparencia y eficiencia del proceso electoral y, por ello, la legislación exige su presencia bajo apercibimiento de sanción económica. El incumplimiento no solo afecta el desarrollo de la votación, sino que puede retrasar la apertura de mesas y generar contratiempos en la organización general del acto electoral.

Restricciones y sanciones durante los días previos y la jornada electoral

Desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril hasta el cierre de la votación el domingo 12, rigen en todo el país diversas restricciones con el fin de garantizar el correcto desarrollo de los comicios. La Ley Orgánica de Elecciones prohíbe la realización de reuniones políticas, manifestaciones públicas y propaganda electoral en cualquier formato, incluyendo medios tradicionales, redes sociales y espacios públicos.

aviso de Ley seca en local de venta de bebidas alcohólicas
Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

Particularmente, desde el sábado 11 de abril queda suspendida toda forma de propaganda política, y la infracción a esta medida constituye un delito electoral sancionado con hasta dos años de prisión. Además, durante la jornada electoral, entre las 07:00 y las 17:00 horas, está prohibido reunirse en un radio menor de 100 metros de los centros de votación, bajo fiscalización de más de 49.000 agentes del JNE. El incumplimiento de esta disposición puede derivar en penas penales.

Ley seca y otras prohibiciones durante el proceso electoral

La “ley seca” entra en vigor a las 08:00 horas del sábado 11 de abril y se extiende hasta las 08:00 horas del lunes 13. Durante este periodo, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional, una infracción que puede ser sancionada con hasta seis meses de prisión y una multa superior a S/ 3.390. Adicionalmente, durante las horas de votación se prohíbe la realización de espectáculos públicos, funciones teatrales, cinematográficas y cualquier reunión no electoral.

A partir del lunes 6 de abril, tampoco se permite la publicación ni difusión de encuestas de intención de voto, ni en medios tradicionales ni digitales. El incumplimiento de esta restricción puede acarrear multas que van desde S/ 55.000 hasta S/ 550.000, según la cantidad de Unidades Impositivas Tributarias involucradas.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones peru 2026peru-politica

Más Noticias

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

El director general de la FPF apuesta por aplicar la estrategia empleada en el fútbol femenino al equipo masculino, con el objetivo de obtener buenos resultados

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El club de Chorrillos tendrá a su capitana para la próxima temporada, a pesar de las versiones que la vinculaban con Universitario

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Estos son los errores más comunes al momento de calcular la CTS y sus riesgos legales

El proceso exige precisión en cada variable para evitar sanciones y contingencias que pueden afectar tanto las finanzas como la reputación empresarial

Estos son los errores más comunes al momento de calcular la CTS y sus riesgos legales

Resultados del Gana Diario del viernes 10 de abril

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Averigüe si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario del viernes 10 de abril

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Link ONPE para conocer tu local, mesa y cómo llegar el domingo 12 de abril

A menos de 48 horas de los comicios electorales, es hora de consultar tu local, mesa y aula de votación con tu DNI. Aquí te explicamos cómo acceder a la información oficial y qué debes tener en cuenta para votar sin contratiempos este 12 de abril

¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Link ONPE para conocer tu local, mesa y cómo llegar el domingo 12 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

Rafael López Aliaga se pronuncia por denuncia de violación en su contra: “Pretenden involucrarme en un hecho de un tercero”

Candidatos al Senado por Cusco: Estos son los partidos y nombres que compiten este domingo

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Perú en las Elecciones 2026? Lista completa

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

ENTRETENIMIENTO

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Estreno de ‘Señora del Destino’ lideró el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

Tula Rodríguez explica por qué no podrá votar este domingo: “Es un momento crucial para mi familia”

DEPORTES

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”

Kiara Montes y dos voleibolistas más continuarán en Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú: “Ponga el precio que quiera, soy multimillonario”

Perú vs Paraguay: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”