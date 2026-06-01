Perú

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú? Conoce ese y otros detalles importantes

El país se prepara para la instancia final del proceso electoral, en la que la ciudadanía deberá elegir entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) para que sea el próximo presidente de la república

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Mujer de cabello gris y suéter a rayas deposita un voto en una urna transparente de la ONPE en un centro de votación. Personas en fila y miembros de mesa también son visibles.
Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso electoral en Perú atraviesa su etapa más definitoria: la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el país, según cronograma oficial ya establecido.

Esta fase se activa cuando ningún candidato alcanza más del 50% de los votos válidos, lo que conduce a una nueva contienda entre los dos aspirantes con mayor respaldo popular durante la llamada primera vuelta.

El escenario político de este año ha mantenido en vilo a millones de ciudadanos peruanos, expectantes al conteo oficial y los anuncios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Finalmente, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) serán los protagonistas de esta última contienda.

Durante la jornada del próximo 7 de junio, los peruanos depositarán su voto para elegir entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. El proceso concentra una elevada atención mediática y política, al ser la instancia que define directamente al próximo presidente de la república.

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Los aspirantes a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)
Los aspirantes a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)

¿Por qué hay segunda vuelta?

De acuerdo con el sistema electoral peruano, si ningún candidato presidencial logra superar la mayoría absoluta de votos válidos en la primera vuelta, se activa automáticamente una segunda elección.

Solo los dos postulantes con mejor resultado avanzan a esta instancia, donde buscan captar el respaldo de los electores que en la primera ronda apoyaron a otras fuerzas políticas.

Este mecanismo tiene como propósito que el presidente electo cuente con legitimidad y un respaldo mayoritario, fortaleciendo así la gobernabilidad nacional.

En las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos no solo eligen presidente y vicepresidentes, sino también los integrantes del Congreso bajo un sistema bicameral, con diputados y senadores, además de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Un proceso que marca el retorno del modelo bicameral tras varias décadas.

Seis personas en una mesa: cuatro sentadas registrando votos, y dos de pie en el centro grabando con smartphones. Hay cajas blancas con el logo ONPE.
Observadores de partidos políticos usan smartphones para documentar el proceso de recuento de votos, mientras miembros de mesa organizan y registran los sufragios en un centro electoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde votar en la segunda vuelta?

El domingo 7 de junio, los votantes deberán acudir a los mismos centros habilitados en la primera vuelta, con algunas modificaciones realizadas por la ONPE.

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Según información de El Peruano, la autoridad electoral realizó ciertos cambios en locales situados en parques y espacios abiertos, respondiendo a recomendaciones de las Fuerzas Armadas para mejorar la seguridad del proceso. Por este motivo, algunos puntos de votación en distritos como Jesús María, Lince y Miraflores fueron reasignados a instituciones educativas.

Los miembros de mesa designados para la primera vuelta del pasado 12 de abril repetirán funciones en esta segunda. Para facilitar la experiencia del elector, la ONPE te permite consultar tu local de votación a través de la web oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Multas por no votar

Quienes no participen el 7 de junio enfrentarán sanciones económicas, de acuerdo con la escala definida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se precisó que el monto de la multa varía según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Larga fila de personas espera votar en una mesa electoral en Perú. Dos policías custodian la entrada. Se ven banderas peruanas y un cartel de la ONPE.
Ciudadanos peruanos esperan en fila para emitir su voto en una mesa de votación durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2024, supervisados por efectivos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La penalidad económica se basa en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que para 2026 equivale a S/ 5.500. Existen tres escalas de multa, según la información proporcionada por el JNE:

En distritos clasificados en pobreza extrema, la multa por omisión al sufragio es de S/ 27,50, lo que representa el 0,5% de la UIT.

En distritos de pobreza no extrema, el monto asciende a S/ 55,00, correspondiente al 1% de la UIT.

Para distritos considerados no pobres, la sanción alcanza los S/ 110,00, equivalente al 2% de la UIT.

El organismo electoral explicó que la diferenciación busca aplicar sanciones proporcionales a la realidad socioeconómica del elector. Además de la multa, el incumplimiento de las obligaciones electorales puede implicar restricciones para realizar trámites administrativos, conforme a las reglas vigentes.

Desde el JNE, recordaron la importancia de verificar el local de votación asignado y revisar los datos del DNI antes de la jornada electoral, para evitar contingencias o sanciones.

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