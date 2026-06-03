Perú

Mincetur: José Reyes renuncia al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tras controversia en el Congreso

El funcionario presentó su dimisión al presidente José Balcázar en medio de cuestionamientos por la demora en la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Brasil, a horas de su interpelación ante el Parlamento

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Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, en una oficina. Un hombre barbudo, José Fernando Reyes Llanos, gesticula mientras habla con los demás en una mesa redonda
José Fernando Reyes Llanos (centro), ex Director General de Justicia y Libertad Religiosa, dirige una discusión crucial con su equipo de trabajo sobre futuras políticas y derechos humanos. (@MinjusDH_Peru)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) quedó acéfalo tras la renuncia de José Reyes Llanos, quien comunicó su decisión la tarde de este miércoles 3 de junio a través de una carta dirigida al presidente José María Balcázar.

En el documento, Reyes argumentó que la decisión responde a convicciones profesionales y principios institucionales, especialmente en escenarios que involucran relaciones internacionales, compromisos de cooperación y decisiones estratégicas para el país.

“En ese contexto, considero que la conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales – especialmente aquellos que podrían involucrar componentes relacionados con integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción – exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata, sino también una ponderación integral de los intereses permanentes del Estado, la reputación institucional del país y los estándares de gobernanza pública que el Perú está llamado a fortalecer ante la comunidad internacional", se lee en la misiva.

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El exministro enfatizó la importancia de que las definiciones sobre acuerdos internacionales y temas vinculados a integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción se desarrollen en salvaguarda de los intereses permanentes del Estado peruano. Además, destacó la necesidad de fortalecer la reputación institucional y los estándares de gobernanza pública ante la comunidad internacional.

En su carta, Reyes sostuvo que su actuación en el servicio público estuvo guiada por principios de integridad, responsabilidad y compromiso con el país. Señaló que estos valores continuarán orientando su ejercicio profesional, incluso fuera del sector público.

Carta enviada por el exministro José Reyes al presidente Balcázar.
Carta enviada por el exministro José Reyes al presidente Balcázar.

Interpelación y controversia por acuerdo con Brasil

La dimisión se produce en un contexto marcado por la reciente aprobación en el Pleno del Congreso de la República de una moción de interpelación al titular del Mincetur.

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Con 63 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones, el Parlamento dispuso que Reyes se presentara este jueves 4 de junio para responder sobre la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil.

El acuerdo, suscrito en 2016 y aprobado por el Senado brasileño al año siguiente, aún no ha entrado en vigencia en el país. Congresistas de bancadas como Somos PerúAlianza para el Progreso y Acción Popular impulsaron la interpelación, solicitando explicaciones sobre la situación actual del convenio bilateral y su impacto en la política comercial peruana.

Con la salida de Reyes Llanos, el Ejecutivo deberá designar un nuevo titular para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en un momento clave para la agenda internacional y las relaciones comerciales del Perú.

Perfil de José Reyes

Especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública, cuenta con amplia experiencia en la dirección de sistemas administrativos y en la gestión de proyectos dentro del ámbito estatal.

Lideró áreas estratégicas, ocupando recientemente el cargo de director general de Justicia y Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). También ejerció funciones de confianza, como secretario general en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y gerente general del Instituto Nacional de Salud (INS), donde encabezó la Oficina de Asesoría Jurídica.

A lo largo de su trayectoria, ha asumido funciones directivas y de asesoría en sectores como Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo e Inclusión Social, así como en Trabajo y Promoción del Empleo.

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