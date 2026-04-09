Elecciones 2026: ¿recibiré pago si por voluntad propia asumo como miembro de mesa?

La compensación económica para los ciudadanos que asumen el cargo de miembro de mesa en las elecciones generales de Perú 2026 está asegurada, tanto para quienes resultan sorteados previamente como para aquellos que se ofrecen voluntariamente el día de los comicios. Así lo confirmó la especialista en capacitación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Betty Luján, en entrevista con la Agencia Andina.

Según explicó Luján, todo elector que se ofrezca y cumpla la función recibirá el pago correspondiente de 165 soles, suma equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). El proceso administrativo para este reconocimiento es automático: la asistencia queda registrada en una hoja de control que se remite a los centros de cómputo, y los datos de los ciudadanos figuran en las actas electorales que se elaboran al cierre de la jornada.

De este modo, la ONPE gestiona directamente el abono, sin requerir trámites adicionales por parte del ciudadano.

¿Cuándo me pagan por ser miembro de mesa?

El desembolso de la compensación se realiza aproximadamente 15 días después de las elecciones, de acuerdo con lo indicado por la funcionaria.

“Contamos con una hoja de control de asistencia que se envía a los centros de cómputo, donde se registra a todos los miembros de mesa que participan en la instalación”, mencionó.

Es decir, los nombres quedarán registrados de manera automática y se deberá gestionar en el plazo establecido.

La ONPE recuerda que tanto los miembros seleccionados por sorteo como quienes se presentan voluntariamente cumplen un rol esencial en la organización y desarrollo de los procesos electorales. La entidad garantiza el pago a todos los ciudadanos que hayan ejercido la función de miembro de mesa.

ONPE advierte bajo avance en capacitación de miembros de mesa a menos de un mes de comicios. (Foto: Agencia Andina)

¿Dónde puedo ver mi local de votación?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilita una plataforma digital para que los ciudadanos puedan verificar el local de votación asignado para las elecciones. El enlace oficial es consultaelectoral.onpe.gob.pe, disponible para todos los electores a nivel nacional.

Para conocer el local de votación, solo se requiere ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) en la web. Al realizar la consulta, el sistema muestra los datos personales del elector, como nombres, apellidos y distrito de residencia. Además, proporciona información detallada: número de mesa, tipo de voto, número de orden en la lista de electores, nombre y dirección del local de votación, junto con una referencia para facilitar la ubicación del recinto.

La misma plataforma permite saber si el ciudadano ha sido seleccionado como miembro de mesa y cuál es el rol que debe desempeñar durante la jornada electoral. En caso de haber sido designado, es posible descargar la credencial correspondiente directamente desde el sitio.

¿Cuándo es válido tu voto?

Cuando marcas con una cruz (+) o aspa (x) dentro del recuadro del símbolo o fotografía de una sola organización política o candidato para cada elección.

Si utilizas el voto preferencial y escribes correctamente el número del candidato de tu preferencia en el recuadro en blanco, correspondiente al mismo partido que marcaste.

Si solo escribes el número del candidato preferido, sin marcar el símbolo, tu voto sigue siendo válido para el candidato escrito y la organización correspondiente.

El voto cruzado es válido cuando eliges diferentes partidos en cada sección de la cédula, siempre que solo marques uno por cada elección.