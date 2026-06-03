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A qué hora juega Perú vs Haití: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

La ‘blanquirroja’ buscará conseguir su primera victoria bajo el mando de Mano Menezes, aunque delante tiene a un elenco caribeño que disputará el Mundial

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A qué hora juega Perú vs Haití por amistoso FIFA 2026.
A qué hora juega Perú vs Haití por amistoso FIFA 2026.

El amistoso entre las selecciones de Perú y Haití del 5 de junio en el NU Stadium de Miami se presenta como un examen de realidades opuestas. Mientras la ‘bicolor’ busca respuestas, la escuadra caribeña se instala en el centro de la atención internacional por su reciente rendimiento y su regreso al Mundial tras 52 años.

La ‘bicolor’ viene de empatar 2-2 con Honduras y cayó 2-0 ante Senegal, marcando un inicio incierto para el ciclo del técnico Mano Menezes. Las lesiones de Alex Valera, Joao Grimaldo y Felipe Chávez forzaron cambios en la convocatoria, que ahora incluye sorpresas como Matías Córdova, Rodrigo Vilca y Bassco Soyer. La ausencia de Renato Tapia sigue siendo tema de debate.

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El cuadro peruano se dejó empatar 2-2 en la última jugada del encuentro disputado en Madrid - Crédito: Movistar Deportes.

Por su parte, la selección de Haití aterriza en Miami con la confianza en alza después de golear 4-0 a Nueva Zelanda. Este amistoso dejó en evidencia la capacidad ofensiva del elenco de Concacaf, con goles de Providence, Joseph, Pierrot y Lacroix. El equipo dirigido por Sébastien Migné cuenta con figuras que militan en ligas europeas, como Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Wilson Isidor (Sunderland) y el goleador Duckens Nazon (Esteghlal Tehran FC). El capitán, Johnny Placide (SC Bastia), lidera una nómina que combina experiencia internacional y juventud.

La lista mundialista de los haitianos incluye a 26 jugadores y caras nuevas como Dominique Simon (Tatran Prešov) y Lenny Joseph (Ferencváros). El plantel se completó en Florida, donde la selección se concentró para sus amistosos previos al debut en el grupo C del Mundial 2026, en el que enfrentará a Brasil, Escocia y Marruecos.

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Historial de enfrentamientos

Peru y Haití se han visto las caras en cinco oportunidades. Y el balance resulta favorable para la ‘blanquirroja’ con tres victorias y dos empates.

El último enfrentamiento se dio el 4 de junio del 2016, en el marco de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América Centenario. El Lumen Field de Seattle fue testigo del triunfo del combinado patrio por 1-0 con el gol de Paolo Guerrero tras un centro de Edison Flores.

Gol y resumen del triunfo de la 'bicolor' por 1-0 ante los caribeños en Estados Unidos. (Video: DEPOR MX)

A qué hora juega Perú vs Haití por amistoso FIFA 2026

El amistoso entre las selecciones de Perú y Haití tiene previsto su inicio a las 19:00 en el horario local peruano, franja que comparten Ecuador y Colombia. La transmisión comenzará a las 20:00 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el partido se podrá ver a partir de las 21:00 horas. Para la audiencia en México, el inicio está fijado para las 18:00 horas, mientras que en España el duelo arrancará a las 02:00 horas del sábado 6 de junio.

Canal para seguir Perú vs Haití por amistoso FIFA 2026

La transmisión del Perú vs Haití para el público peruano estará a cargo de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 en alta definición. América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709) también ofrecerán la cobertura del encuentro. Además, el evento podrá seguirse por la aplicación Movistar TV App.

La cobertura digital estará disponible en la página web de Infobae Perú, que ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles adicionales sobre el desarrollo del partido.

La selección peruana afrontará duelo en Estados Unidos y México por fecha FIFA. (América TV)

Perú vs Haití: posibles alineaciones

Selección peruana: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Alfonso Barco, Fabio Gruber, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza. DT: Mano Menezes

Selección de Haití: Johny Placide, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Martin Expérience, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence, Duckens Nazon y Wilson Isidor. DT: Sébastien Migné

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