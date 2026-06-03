Balacera en Comas dejó dos muertos, un herido y cuatro detenidos tras persecución e intenso enfrentamiento con la PNP

Un violento ataque a mano armada en el distrito de Comas dejó el saldo de una persona fallecida y dos gravemente heridas. Tras una intensa persecución, la policía logró capturar a tres de los delincuentes implicados en el crimen. Exitosa

La violencia armada volvió a generar preocupación en Lima Norte tras un ataque ocurrido durante las primeras horas de la mañana en el distrito de Comas. El hecho dejó víctimas mortales, personas heridas y una extensa movilización policial que se extendió por varias calles de la jurisdicción.

La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de varios sospechosos después de una persecución que incluyó un intercambio de disparos. El caso movilizó a peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Los hechos ocurrieron en una franja horaria de alta circulación de vecinos y estudiantes, situación que incrementó la alarma entre los residentes de la zona. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la secuencia de ataques se registró en distintos puntos del distrito.

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Ataque armado dejó víctimas mortales y heridos

Ataque armado en Comas dejó dos muertos y un herido grave tras disparos contra un automóvil en la avenida Enrique Pallardelli. Composición: Infobae

Según las primeras investigaciones policiales, el ataque se produjo en la cuadra 3 de la avenida Enrique Pallardelli. En ese lugar, un vehículo interceptó a un automóvil de color plomo en el que viajaban tres personas.

Los atacantes efectuaron múltiples disparos contra la unidad, concentrando los impactos principalmente en el lado derecho del vehículo. La magnitud de la agresión quedó reflejada en la cantidad de perforaciones encontradas posteriormente por los investigadores.

La información policial señala que una mujer conducía el automóvil, mientras dos hombres ocupaban los asientos de acompañantes. Como resultado del atentado, dos de los ocupantes perdieron la vida y una tercera persona sufrió heridas de gravedad.

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El sobreviviente fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanece bajo atención médica con pronóstico reservado, según información proporcionada por las autoridades.

Persecución policial culminó con capturas

Tras el ataque, los sospechosos intentaron abandonar la zona. Sin embargo, efectivos de la comisaría de La Pascana detectaron la situación e iniciaron una persecución por diversas calles del distrito.

La intervención concluyó en las inmediaciones del jirón Crespo y Castilla. En ese punto se produjo un enfrentamiento armado entre los presuntos atacantes y los agentes policiales que participaban en el operativo.

Información preliminar difundida por las autoridades indica que un efectivo policial resultó herido durante el intercambio de disparos. Pese a la resistencia de los sospechosos, los agentes lograron reducirlos y proceder con las detenciones.

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La Policía informó que cuatro ciudadanos extranjeros fueron capturados como presuntos implicados en el caso. De acuerdo con los reportes policiales, los detenidos serían de nacionalidad venezolana.

Vecinos reportaron momentos de tensión cerca de centros educativos

PNP inició persecución y capturó a cuatro sospechosos luego de un enfrentamiento armado en La Pascana. Facebook

La situación generó preocupación entre los habitantes de Comas debido a que los hechos ocurrieron aproximadamente a las siete de la mañana, horario en el que numerosos estudiantes se dirigían a sus centros educativos.

Los delincuentes efectuaron más de doce disparos contra una de las víctimas. Asimismo, indicó que una tercera persona intentó escapar del ataque inicial, pero fue alcanzada por los agresores varias cuadras después.

La misma fuente informó que la persecución policial se desarrolló cerca de la comisaría de La Pascana y que los heridos fueron trasladados al Hospital Sergio Bernales, ubicado a corta distancia de la zona donde ocurrieron los ataques.

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Hipótesis policial apunta a posible ajuste de cuentas

Las primeras líneas de investigación manejadas por la Policía Nacional apuntan a un presunto ajuste de cuentas como posible móvil del doble homicidio.

En los lugares donde se registró el ataque y donde terminó la persecución, los peritos encontraron numerosos casquillos de bala. Estos elementos forman parte de las evidencias que serán analizadas durante las investigaciones.

Peritos de criminalística efectuaron el levantamiento de indicios en los diferentes escenarios vinculados al caso. De manera paralela, representantes del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la secuencia exacta de los hechos y establecer el grado de responsabilidad de los detenidos.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades recopilan testimonios, revisan evidencias balísticas y analizan la información obtenida durante la intervención policial.