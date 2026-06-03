Gisela Ponce de León y Marco Zunino encabezan ‘Casi Normales Inmersivo’, el fenómeno de Broadway llega a Lima

Gisela Ponce de León y Marco Zunino lideran el elenco de la versión inmersiva de “Casi Normales”, que transforma la experiencia teatral en Lima.

Lima se prepara para recibir uno de los mayores acontecimientos teatrales del año con el estreno de Casi Normales Inmersivo, la primera adaptación nacional en formato completamente inmersivo de la multipremiada obra de Broadway. Presentada por Tondero y Stringnet, la experiencia se desarrollará del 4 al 28 de junio de 2026 en Magitek, Santiago de Surco, y las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster.

La obra, ganadora del Premio Pulitzer de Drama y múltiples premios Tony, revolucionó la escena teatral internacional hace más de una década con una propuesta que aborda el impacto de la salud mental en la vida de una familia. Ahora, el público limeño podrá sumergirse en esta historia profundamente humana gracias a un elenco encabezado por Gisela Ponce de León y Marco Zunino, acompañados de Arianna Fernández, Ítalo Maldonado y Thiago Vernal.

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La llegada de esta versión inmersiva marca un hito en la cartelera local. Tras una exitosa temporada en inglés protagonizada por Alice Ripley, ganadora del Tony por este papel, la puesta en escena en español busca llevar la experiencia teatral a un nuevo nivel. En esta versión, no existe barrera entre los actores y el público: la audiencia comparte el espacio con los personajes y se convierte en testigo directo de sus emociones, silencios y conflictos.

¿De qué trata Casi Normales Inmersivo?

Casi Normales Inmersivo propone una experiencia sensorial única, donde la escenografía funcional y la tecnología audiovisual de última generación permiten que cada matiz interpretativo se perciba a una distancia sorprendentemente cercana. El público deja de ser espectador pasivo para integrarse en el universo de la obra, sintiendo de primera mano la intensidad de las situaciones que atraviesa la familia protagonista.

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La historia, reconocida por su honestidad y profundidad, explora cómo la salud mental transforma la vida de quien la padece y de quienes lo rodean. Lejos de limitarse a un relato sombrío, la obra ofrece momentos de humor, sensibilidad y humanidad, acompañados por canciones memorables y personajes cercanos. El guion invita a reflexionar sobre lo que significa realmente ser “normal”, abriendo conversaciones que trascienden las paredes del teatro.

El público comparte espacio con los personajes en “Casi Normales Inmersivo”, viviendo la historia a escasos metros de los actores.

Rompe con el teatro tradicional

El elenco, integrado por figuras destacadas del medio nacional, aporta solidez y frescura a la versión peruana. Gisela Ponce de León y Marco Zunino, reconocidos por su versatilidad en teatro y televisión, asumen el reto de liderar un montaje que exige entrega emocional y cercanía con el público. Arianna Fernández, Ítalo Maldonado y Thiago Vernal completan el reparto que dará vida a este drama musical que ha conmovido a audiencias en todo el mundo.

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La propuesta de Casi Normales Inmersivo rompe con la tradición teatral local al eliminar la distancia entre escenario y público, permitiendo que cada espectador viva la historia desde una perspectiva íntima y participativa. La producción, inspirada en la versión internacional estrenada en Barcelona, apuesta por una innovación escénica que redefine la manera de experimentar el teatro en Lima.

La obra, ganadora del Pulitzer y los Tony, aborda el impacto de la salud mental en la familia y promueve el diálogo sobre el tema en la sociedad peruana.

El formato inmersivo ha sido reconocido como una de las tendencias más innovadoras y emocionantes de los últimos años en la escena mundial. Gracias al trabajo conjunto de Tondero y Stringnet, la obra llega al Perú consolidando su éxito internacional y ofreciendo a la audiencia local la oportunidad de experimentar el teatro de una manera más intensa y personal.

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Quienes asistan a Casi Normales Inmersivo encontrarán mucho más que una obra: vivirán una experiencia emocional que invita a sentir, reflexionar y cuestionar los límites de la normalidad. La temporada en español, que irá del 4 al 28 de junio en Magitek, busca generar un impacto duradero en el público, fomentando el diálogo sobre la salud mental y la empatía.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y la expectativa crece entre los amantes del teatro y quienes buscan propuestas culturales innovadoras en Lima. Casi Normales Inmersivo promete ser uno de los eventos imperdibles del 2026, brindando una experiencia teatral única que mezcla arte, tecnología y emoción en un solo espacio.

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“Casi Normales Inmersivo” utiliza tecnología audiovisual de última generación para intensificar la conexión emocional entre el elenco y la audiencia.