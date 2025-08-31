Perú

Experto en derecho informático sobre voto digital en elecciones 2026: " Sistemas de votación electrónica no permite voto secreto"

Según el especialista, en Alemania y Holanda declararon inconstitucional el voto electrónico por falta de garantías, mientras que naciones como Francia o España mantienen el sufragio en papel

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Especialista en derecho informático cuestiona el uso de voto digital. (Crédito: Exitosa)

A pocos meses de las elecciones generales de 2026, el debate sobre la implementación del voto digital vuelve a escena. El abogado Erick Iriarte, especialista en derecho informático, advirtió en entrevista con Exitosa que los sistemas de votación digital representan un riesgo para la democracia peruana, pues no garantizan el carácter secreto del voto.

El experto explicó que, a diferencia del voto en papel, donde el ciudadano recibe una cédula en blanco y deposita su elección en un ánfora sin dejar rastro de identidad, el voto electrónico exige validaciones como el DNI y la huella digital. Según indicó, este procedimiento abre la posibilidad de que el sufragio pueda asociarse a la identidad del votante, afectando principios constitucionales básicos.

Especialista cuestiona uso de voto
Especialista cuestiona uso de voto digital para las próximas elecciones 2026. (Fotocomposición Infobae Perú/Agencia Andina/Exitosa)

Principios constitucionales comprometidos

Iriarte recordó que el artículo 31 de la Constitución peruana establece que el voto debe ser obligatorio, libre, igual, secreto y personal. “Con el voto electrónico, el secreto se vuelve relativo, porque para ejercerlo hay que identificarse en un sistema que puede almacenar y cruzar datos”, sostuvo.

El especialista también cuestionó el escrutinio electrónico, pues al cierre de los comicios no son los miembros de mesa ni los personeros quienes revisan los votos, sino una máquina que procesa y presenta un listado cerrado. “Eso elimina la transparencia del conteo público, ya que nadie puede verificar cómo la máquina llegó a ese resultado”, afirmó.

La Oficina Nacional de Procesos
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha recalcado que el voto digital será voluntario, progresivo y enfocado a determinados públicos.

Experiencias internacionales: retrocesos y manipulación

La preocupación no es exclusiva del Perú. Países como Alemania y Holanda declararon inconstitucional o descartaron el voto electrónico por falta de garantías. En Francia y España, el voto sigue realizándose en papel. “Los países que probaron el voto digital han dado marcha atrás. Es una tendencia que muestra que este sistema no ofrece seguridad suficiente”, señaló Iriarte.

En contraste, recordó los casos de Venezuela y Bolivia, donde se denunciaron irregularidades en la transmisión y consolidación de resultados. “Cuando el control lo tiene un sistema cerrado, quien maneja el software maneja el resultado. Esa es la principal amenaza para la democracia”, advirtió el especialista.

Piloto para las elecciones 2026

En el Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prevé aplicar un piloto de voto electrónico en 2026. Este abarcaría alrededor de 2 millones de electores, principalmente peruanos en el extranjero, así como policías, militares, bomberos, personal de Migraciones, de la propia ONPE, del JNE e incluso del INPE.

Iriarte alertó sobre los riesgos de aplicar este modelo en sectores jerarquizados, como las Fuerzas Armadas y la Policía, donde podría verse comprometida la libertad de elección. “En estructuras verticales, el voto digital facilita escenarios de presión o coerción. No podemos olvidar que el voto debe ser absolutamente libre”, señaló.

Los peruanos y peruanas regresarán
Los peruanos y peruanas regresarán a las urnas en abril de 2026 para las elecciones generales. (Foto: Onpe)

Otro punto de preocupación es el desarrollo del software electoral. Según el experto, la ONPE prevé concluirlo apenas semanas antes de los comicios, sin el tiempo suficiente para pruebas y auditorías. “No es serio improvisar un sistema tan delicado. Un error o una vulnerabilidad abriría la puerta a cuestionamientos de fraude”, dijo. Además, destacó que la normativa actual solo permite auditorías a los partidos políticos, dejando a la ciudadanía sin acceso al código fuente del sistema. “La democracia no puede funcionar con confianza ciega en una máquina. El software debería ser abierto y verificable”, insistió para el citado medio.

Crisis política y desconfianza ciudadana

La advertencia cobra relevancia en un contexto de alta desconfianza hacia las instituciones electorales. Las elecciones de 2021 estuvieron marcadas por denuncias de fraude y márgenes mínimos: la segunda vuelta se definió por poco más de 44 mil votos. “Si en elecciones con voto en papel ya hubo cuestionamientos, introducir un sistema electrónico sin garantías podría generar una crisis de legitimidad mucho más grave”, advirtió Iriarte.

El especialista también cuestionó la proliferación de partidos políticos y listas de candidatos, lo que genera cédulas de votación excesivamente grandes y complica la participación ciudadana. “La democracia no resiste una hoja con 40 opciones. El problema de fondo no se resuelve con tecnología, sino con un sistema político mejor estructurado”, subrayó.

Se suman 11 partidos políticos
Se suman 11 partidos políticos pendientes de inscripción ante el JNE. Ya existen 25 registrados formalmente. (Composición Infobae Perú)

Necesidad de transparencia

De cara al proceso electoral, Iriarte consideró urgente que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE informen de manera clara y anticipada cómo se desarrollará el piloto del voto digital y qué medidas de seguridad aplicarán.

“No podemos llegar al 2026 con más dudas que certezas. Ya vimos cómo la polarización política convierte cualquier fallo en un argumento de fraude”, expresó para Exitosa.

Finalmente, el especialista en derecho informático recalcó que la modernización electoral no debe poner en riesgo la legitimidad democrática. “La democracia peruana es demasiado frágil para ser sometida a un ensayo-error con el voto electrónico. Necesitamos sistemas que fortalezcan la confianza, no que la debiliten”.

Temas Relacionados

Voto digitalElecciones 2026ONPEJNEperu-noticias

Últimas Noticias

Advierten posible infiltración de redes asociadas al Cártel de los Soles en territorio peruano, alertan especialistas

La presencia fragmentada del Tren de Aragua en Perú refleja la expansión de estructuras criminales transnacionales

Advierten posible infiltración de redes

Perú vs. Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: ¿cuándo se sabrá el resultado final?

La competencia entre el pan con chicharrón contra el bolón verde se ha vuelto muy reñida en las redes sociales

Perú vs. Ecuador en el

INEN prevé contar con angiógrafo recién en 2026 para atender a niños con cáncer ocular

En el Perú, la detección temprana del cáncer infantil enfrenta serias limitaciones por la falta de equipos médicos como el angiógrafo

INEN prevé contar con angiógrafo

Jefferson Farfán y Nicola Porcella sorprenden con planes de negocio en común: “Se vienen cositas”

La dupla fue captada en una reunión junto a Rafael Cardoso y despertaron rumores sobre un proyecto empresarial que pronto saldría a la luz.

Jefferson Farfán y Nicola Porcella

Marina de Guerra del Perú incorpora tecnología francesa y apunta a un salto en ciberseguridad defensiva

Una nueva alianza entre la Marina y MBDA France S.A.S. permitirá simular ataques informáticos, entrenar personal y proteger infraestructuras críticas en Perú frente a amenazas digitales emergentes

Marina de Guerra del Perú
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué Sabrina Carpenter es

Por qué Sabrina Carpenter es la nueva embajadora del estilo coquette

Ataques de pánico en niños y adolescentes: por qué aumentan las consultas a edades cada vez más tempranas

Venta de muebles y préstamos “gota a gota”: así operaba una banda que explotaba a extranjeros y extorsionaba a clientes

Misiones: rescataron a un chico de 11 años que se había caído a un pozo de agua de 8 metros de profundidad

Menor traslado a precios: pese a la suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto se mantendría cerca del 2 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador exigirá visa temporal a ciudadanos

Ecuador exigirá visa temporal a ciudadanos de 45 países desde el próximo lunes

Trump puso en duda una reunión bilateral entre Putin y Zelensky: “Quizás necesiten enfrentarse un poco más”

Backstreet Boys en Las Vegas: revelan cuánto ganan por cada concierto en el Sphere

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

TELESHOW
Alberto Cormillot habló sobre su

Alberto Cormillot habló sobre su intimidad y desmitificó prejuicios de la vejez: “Existe la sexualidad después de los 80”

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtiera un gol en el triunfo del Galatasaray

Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado en el clásico ante Huracán

Anita Espasandin celebró la comunión de su hijo: cartas a mano, globos y una torta especial

El día relax de Wanda Nara en México: amigos, paseo en barco y delfines