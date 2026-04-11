Elecciones 2026: más de 184 mil limeños votarán en parques, cocheras y losas deportivas ante falta de locales adecuados

Más de 184 000 ciudadanos en Lima votarán en espacios abiertos debido a falta de locales adecuados. VisualesIA

La organización de las elecciones 2026 en Lima enfrenta un escenario atípico que obliga a reconfigurar los espacios destinados al sufragio. A pocos días de la jornada electoral del 12 de abril, diversas zonas de la capital muestran una adaptación acelerada de ambientes no convencionales para recibir a miles de votantes. La medida responde a limitaciones detectadas en la infraestructura habitual, lo que introduce nuevas exigencias logísticas y de seguridad.

La situación involucra a más de 184 000 ciudadanos que deberán acudir a espacios abiertos para emitir su voto. La decisión, según las autoridades, surge tras la evaluación de locales que no cumplían requisitos básicos o cuyos propietarios rechazaron su uso. Este cambio implica una redistribución de mesas y una reorganización del flujo electoral en distintos distritos de Lima.

La implementación de estos espacios plantea interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrollará el proceso. Factores como la accesibilidad, el orden y la protección del voto adquieren relevancia en entornos que no fueron diseñados para este fin. En ese contexto, la supervisión institucional y el despliegue de seguridad adquieren un papel central.

Reubicación de mesas en espacios abiertos

La ONPE reubicó mesas en parques, cocheras, losas deportivas y complejos deportivos. Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo informó que más de 184 000 ciudadanos votarán en cocheras, parques, playas de estacionamiento, coliseos y losas deportivas. Esta disposición responde a la necesidad de reemplazar locales tradicionales que no reunían condiciones adecuadas o cuyos dueños negaron el acceso.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ejecutó la reasignación de mesas en distintos puntos de Lima. Este proceso implicó la adecuación de espacios abiertos con infraestructura provisional para garantizar la instalación de las mesas de sufragio.

Según la Defensoría del Pueblo, esta situación genera preocupación por las condiciones materiales y logísticas. La entidad señaló que estos espacios no cumplen con estándares mínimos requeridos para un proceso electoral de gran escala.

Un ejemplo de esta modalidad se encuentra en el distrito de Lince. En la cuadra 23 del jirón Manco Segundo, frente al Parque de los Bomberos, se instalaron 14 mesas de sufragio bajo toldos de tela blanca, según RPP. Este punto funcionará como local de votación durante la jornada electoral.

El área cuenta con accesos restringidos mediante rejas metálicas que impiden el tránsito vehicular y peatonal. La disposición busca ordenar el ingreso y la salida de los electores.

Además, se instalaron módulos de orientación dentro del parque. Estos espacios brindan información a los votantes sobre la ubicación de sus mesas y la identificación de los miembros de mesa titulares y suplentes.

La cobertura de seguridad incluye presencia de la Policía Nacional, miembros del Ejército del Perú y personal de Serenazgo del distrito.

Otros puntos habilitados en la capital

Elecciones 2026: paso a paso del escrutinio y conteo de votos según la ONPE. (Foto: ONPE)

La implementación de espacios abiertos no se limita a un solo distrito. También se habilitaron lugares como el Campo de Marte en Jesús María, el Boulevard en Miraflores y el complejo deportivo Tumba Camarón en Pueblo Libre.

En el Callao, la organización electoral dispuso estadios y complejos deportivos para recibir a los votantes. Estos recintos buscan absorber la demanda generada por la falta de locales tradicionales.

La diversificación de espacios refleja la magnitud del ajuste logístico. Cada punto requiere señalización, control de accesos y personal de apoyo para orientar a los ciudadanos.

Observaciones sobre condiciones del proceso

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre los riesgos asociados a esta modalidad. La institución indicó que la situación “genera seria preocupación respecto de las condiciones materiales, logísticas, de accesibilidad y seguridad en las que se desarrollará la jornada electoral”.

Asimismo, precisó que estos espacios “no reúnen las condiciones mínimas de infraestructura, resguardo, orden y funcionalidad que exige un proceso electoral de esta magnitud”. Estas observaciones surgen a partir de acciones de supervisión realizadas durante la preparación del proceso.

En paralelo, se presentó ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa que modifica el artículo 65° de la Ley Orgánica de Elecciones. La propuesta busca atender la problemática detectada en la organización de locales de votación.

La jornada electoral del 12 de abril se desarrollará en un contexto marcado por estas adecuaciones. La participación de miles de ciudadanos en espacios abiertos pondrá a prueba la capacidad operativa de las autoridades encargadas del proceso.