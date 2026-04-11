Elecciones 2026 en Perú: ¿A qué hora empiezan las votaciones este domingo 12 de abril?

Infórmate sobre la jornada electoral de este domingo 12 de abril. Conoce el horario de votación, que será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y los cargos que se elegirán, desde presidente hasta representantes ante el Parlamento Andino.

Perú vivirá una jornada clave este domingo 12 de abril con las elecciones generales 2026, en las que millones de ciudadanos están convocados para elegir al nuevo presidente, así como a los representantes de la Cámara de Diputados, el Senado y del Parlamento Andino.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha precisado los horarios y medidas que regirán durante el proceso, con el objetivo de garantizar una jornada ordenada, segura y transparente en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la información oficial de la entidad, las mesas de sufragio abrirán a las 7:00 de la mañana y permanecerán habilitadas hasta las 17:00 horas. Este horario uniforme busca facilitar el acceso de todos los votantes y evitar aglomeraciones en los más de 10 mil locales de votación dispuestos en el país.

Es obligatorio llevar el DNI y seguir las indicaciones del personal para garantizar un proceso ordenado - Créditos: Andina.

La entidad electoral ha recomendado a la población acudir con anticipación, portar su documento nacional de identidad (DNI) y respetar las indicaciones del personal a cargo.

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada, más de 100 mil efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se desplegarán en todo el país. Estos agentes custodiarán tanto los locales de sufragio como el material electoral. El operativo, coordinado por el Poder Ejecutivo junto a los organismos electorales, tiene como prioridad asegurar el orden público y la transparencia del proceso.

La ONPE ha establecido un horario único de votación desde las 7 hasta las 17 horas - Créditos: Andina.

Paso a paso para consultar tu local de votación

ONPE para realizar consultas electorales ingresando a Accede al sitio oficial de lapara realizar consultas electorales ingresando a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tablet o teléfono móvil.

Ingresa tu número de DNI: el sistema solicitará este dato y deberás hacer clic en “Consultar”.

Verifica la información de tu votación: la plataforma te mostrará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en tu DNI y los detalles de tu local de sufragio, tales como: Nombre del centro de votación (colegio, instituto, universidad, entre otros) Dirección completa y referencia Número de mesa asignada Orden en la lista electoral Pabellón, piso y aula (si corresponde) Si fuiste nombrado como miembro de mesa, titular o suplente Opciones para consultar el mapa y descargar el croquis del establecimiento

Guarda o imprime la información: realiza una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime los datos para disponer de ellos el día de la elección, especialmente si no tendrás acceso a internet en el local de votación.

¿Tienes dudas sobre el día de la votación? Este video te explica el procedimiento completo: cómo entregar tu DNI, recibir la cédula, marcar tu voto en la cámara secreta y firmar el padrón. ¡Vota informado y con seguridad!

¿Cómo votar al recibir la cédula?

Al recibir tu cédula de sufragio, ubica las cinco columnas correspondientes a presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino.

Señala tu voto únicamente con una cruz (+) o una aspa (x) dentro del recuadro del partido o candidato que elijas. En determinadas columnas, puedes anotar uno o dos números de candidatos preferenciales, siempre que pertenezcan al mismo partido.

No marques fuera del recuadro ni combines símbolos o números de agrupaciones distintas en una misma columna; esos errores invalidan el voto.

Si cometes un error al señalar, solicita una nueva cédula a los miembros de mesa.

Deposita la cédula correctamente marcada en el ánfora ante el personal encargado.